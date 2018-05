Kesäkuusta lähtien Baijerissa on risti joka virastossa – Yle tapasi osavaltion johtajan, joka kuohuttaa koko Saksaa

Markus Söder on Baijerin osavaltiopääministeri, joka on kuohuttanut Saksaa viime viikkoina ristiriitaisilla uudistuksillaan. Hän puhui Nürnbergissä elokuvateatterissa pidetyssä kampanjatilaisuudessa.

NÜRNBERG/REGENSBURG Popkornit on haettu. Yleisö odottaa muhkeilla tuoleilla. Show baijerilaisessa elokuvateatterissa voi alkaa.

Musiikki rävähtää soimaan. Illan tähti, Baijerin tuore osavaltiopääministeri laskeutuu portaita alas kannattajiaan tervehtien. Illan teemana on Markus Söder ja hänen persoonansa. Lavalla on James Bond -logon tyyliin muotoiltu banneri, jossa Söderin kookas hahmo on siluettina kirjainten joukossa.

Markus Söder tietää, miten saada aikaan meteliä.

Viime viikkoina hän on saanut koko Saksan puhumaan siitä, mitä Baijerissa tapahtuu.

Söder on vihjannut turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä suoraan rajalta – mikä on aiemmin ollut tabu Saksassa. Hänen johdollaan hyväksyttiin viime viikolla kiistelty Baijerin poliisilaki, joka antaa osavaltion poliisille nykyistä selvästi laajemmat valtaoikeudet.

Saksalaisen Netzpolitik-verkkolehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Baijerin uusi poliisilaki on kovaotteisin poliisilaki sitten vuoden 1945 jälkeen. Baijerin johto uskoo lain leviävän myös muihin osavaltioihin.

"Olemme käynnistäneet keskustelun oman arvomme tuntemisesta ja uskon, että se on ollut hyväksi." Baijerin osavaltiopääministeri Markus Söder

Ja kohuista kohutuin: Söder on käskenyt ripustaa ristit kaikkiin baijerilaisiin virastoihin osoituksena Baijerin kristillisestä kulttuuriperinnöstä. Ristien pitää olla paikoillaan kesäkuun alusta alkaen.

Söderin mukaan päätös on herättänyt oikeanlaista keskustelua saksalaisista arvoista.

– Nykyään ristejä otetaan alas niistä käytävän keskustelun vuoksi. Jopa kirkot miettivät, voivatko ne ripustaa ristejä, Söder sanoo Ylelle nürnbergiläisessä elokuvateatterissa, jossa Söder Persönlich -tilaisuus pidetään.

– Olemme käynnistäneet keskustelun oman arvomme tuntemisesta ja uskon, että se on ollut hyväksi.

Baijerin uusi osavaltiopääministeri Markus Söder kuohuttaa koko Saksaa. Uwe Tautenhahn / Yle

Söderin ristejä on kutsuttu kampanjaristeiksi. Arvostelijoiden mukaan kohuilla on vain yksi tarkoitus: pistää kampoihin nousussa olevalle oikeistopopulistisille Vaihtoehto Saksalle -puolueelle (AfD).

Baijerin vapaavaltio on osavaltio eteläisessä Saksassa. Sen ehdottomasti suurin puolue on Söderin edustama kristillissosiaalinen unioni CSU, joka on osavaltion voimatekijä 44 prosentin kannatuksella. Mutta kannatus oli aiemmin selvästi suurempi.

Viime syyskuun liittopäivävaaleissa se menetti lähes kymmenen prosenttiyksikköä kannatuksestaan. Ensimmäistä kertaa liittopäiville noussut oikeistopopulistinen ja osin äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle lisäsi kannatustaan Baijerissa huomattavasti.

Pian edessä on toiset merkittävät vaalit. Baijerissa pidetään osavaltiovaalit tämän vuoden lokakuussa.

Söderin aiheuttama häly puhuttaa koko Saksaa. Ristit ja turvallisuus liittyvät suurempaan pohdintaan maahanmuuton vaikutuksista ja siitä, mitä on saksalaisuus ja mitä siihen kuuluu.

– Joka maalla on oma kulttuurinsa ja oma uskontonsa. Kuten ihmiset muualla myös minä olen ylpeä omasta kulttuuristamme, minun kulttuuristani, sanoo Söderiä kuuntelemaan saapunut eläköitynyt opetusalan ammattilainen Sieglinde Scheiderer. Hän kannattaa ristien ripustamista virastoihin ja on CSU:n kannattaja.

Saksassa CSU:ta edustava sisäministeri Horst Seehofer sanoi hiljattain, ettei islam kuulu Saksaan. Lausunto tyrmättiin monesta suunnasta.

Saksaan on tullut vuodesta 2015 lähtien yli miljoona turvapaikanhakijaa erityisesti Lähi-idästä. Merkittävä osa heistä saapui Saksan eteläisen rajan yli ensin Baijeriin ja sitten muualle Saksaan.

Nyt tulijoiden määrä on hiipunut ja keskustelu on siirtynyt maahanmuutosta siihen, miten Saksaan jo tulleet sopeutuvat ja kotiutuvat.

Yle Uutisgrafiikka

Ulkomailla Saksaa kutsutaan vapaan maailman johtovaltioksi, joka puolustaa liberaalia demokratiaa trumpeilta, putineilta ja orbáneilta.

Tunnettu viikkolehti The Economist nosti Saksan viime kuussa kanteen otsikolla Cool Germany. Lehden mukaan Saksasta on tulossa aiempaa avoimempi ja monimuotoisempi – ja esikuva muulle lännelle.

Mielipidemittauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)saksalaiset näkevätkin tulevaisuutensa myönteisemmin kuin naapurimaat Euroopan unionissa.

Silti moni pelkää. Kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) saksalaisten suurin huolenaihe on maahanmuutto ja kotoutuminen. Saksalaiset tuntevat olonsa usein turvattomiksi, vaikka tuoreiden rikostilastojen mukaan Saksa on muuttunut aiempaa turvallisemmaksi.

Näihin pelkoihin Söderin ulostulot vastaavat.

"Oman kansan suojeleminen on päätavoitteemme." Baijerin osavaltiopääministeri Markus Söder

Nürnbergin elokuvateatterin edustalla on pieni joukko mielenosoittajia Söderiä vastassa. He vastustavat Baijeriin osavaltion uutta poliisilakia.

Laki antaa poliisille valtaoikeuksia, joista moni kuului aiemmin turvallisuuspalvelulle. Poliisi saa muun muassa laajemmat oikeudet tarkkailla tietoliikennettä ja käyttää DNA-näytteitä sekä kasvojen tunnistusta osana rikosten tutkimista.

Ristiriistaisin on pykälä, joka oikeuttaa poliisia toimiin jo uhkaavan vaaran vuoksi, kun aiemmin edellytettiin konkreettista vaaraa.

Sisällä elokuvateatterissa Söder puolustaa lakia kannattajilleen. Hänen mukaansa se vahvistaa Saksan oikeusvaltiota eikä tee Saksasta poliisivaltiota.

– Tämä laki tulee pelastamaan henkiä, hän sanoo ja saa kuuluvat suosionosoitukset.

Ylelle Söder vastaa poliisilaista virkamiesmäisemmin. Hän kertoo lakimuutoksen johtuvan EU:n uudesta, tällä viikolla voimaan astuvasta tietoturva-asetuksesta, jonka vuoksi lakia piti joka tapauksessa päivittää. Rikollisilla on uusia keinoja käytössään, minkä vuoksi myös poliisi tarvitsee Söderin mukaan uusia oikeuksia.

– Oman kansan suojeleminen on päätavoitteemme, Söder sanoo Ylelle.

Sophie Lambertz (vas.), Max Anker ja Tarek Carls suunnittelivat ristien ripustamista vastustavaa mielenosoitusta Regensburgin yliopistolla. Uwe Tautenhahn / Yle

Tunnin junamatkan päässä Nürnebergistä sijaitsee toinen baijerilaiskaupunki Regensburg. Kaupungin yliopiston kampuksella muhii kapina Söderin ristejä ja poliisilakia vastaan.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Tarek Carls on juuri tviitannut (siirryt toiseen palveluun) kuvan itsestään kyltin kanssa, jossa lukee ”uhkaava vaara” ja ”syy: arabialainen etunimi”. Hän on huolissaan, että uusi poliisilaki voi laittaa ihmisten epäilyksen alle pelkän nimen perusteella.

Carls on syntynyt ja kasvanut koko elämänsä Saksassa. Hänen äitinsä piti nimestä Tarek, mutta antoi toiseksi nimeksi saksalaisnimen Benedict varmuuden vuoksi. Jos eteen tulisi aika, jolloin saksalainen etunimi olisi helpompi vaihtoehto.

– Vasta nyt ymmärrän ensimmäistä kertaa, miksi hän halusi antaa varalle saksalaisen etunimen, Carls sanoo Ylelle yliopistolla.

Hän ei koe, että Saksa olisi muuttunut aiempaa rasistisemmaksi. Carlsin mukaan rasismista on kuitenkin tullut salonkikelpoisempaa.

"Muihin uskontokuntiin kuuluville ja ateistien kasvavalle ryhmälle ristipäätös on kuin isku vasten kasvoja." Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Tarek Carls

Carlsin päätaistelu ovat virastojen seinille pian nousevat ristit. Carls on aloittanut nimien keräämisen Söderin ristipäätöstä vastaan. Tähän mennessä nimiä on kerätty yli 50 000, mikä ei ole kovin paljon lähes 13 miljoonan asukkaan Baijerissa. Suunnitteilla on lisäksi mielenosoitus.

Carls on opiskelijapolitiikan lisäksi liberaalipuolue FDP:n jäsen. Hän kannattaa kirkon ja valtion ehdotonta erottamista. Carlsin mukaan ristipäätös ei edusta yhteisiä baijerilaisia arvoja vaan sulkee osan asukkaista ulkopuolelle.

– Muihin uskontokuntiin kuuluville ja ateistien kasvavalle ryhmälle ristipäätös on kuin isku vasten kasvoja, Carls sanoo ylioppilaskunnan toimistossa.

Samaa mieltä on ollut Saksan katolisen kirkon vaikutusvaltainen kardinaali ja arkkipiispa Reinhard Marx. Hän arvosteli kovin sanoin Söderin ristipäätöstä ja kristinuskon symbolin käyttämistä politiikan välineenä.

Tarek Carls on aloittanut nimien keräämisen ristejä vastaan. Hänen mukaansa pääpuolue yrittää ristien avulla kosiskella äänestäjiä oikeistopopulisteilta ennen lokakuun osavaltiovaaleja. Uwe Tautenhahn / Yle

Myös Carls näkee ristipäätöksen – ja uuden poliisilain – puhtaana populismina.

– On selvää, että CSU laskelmoi tällä saavansa äänestäjiä takaisin AfD:ltä. Mutta valitettavasti tällainen politiikka tekee CSU:sta samanlaisen kuin AfD ja on mukana politiikassa, joka aiheuttaa jakolinjoja maan sisällä, Carls sanoo.

Baijeri ei ole ainoa paikka, jossa poliitikot esiintyvät entistä enemmän kristinuskon puolustajina vieraita vaikutuksia vastaan. Unkarissa pääministeri Viktor Orbán on uudistanut muslimivastaista retoriikkaansa ja korostaa nykyään entistä useammin olevansa kristillisen Euroopan puolustaja.

Baijerin johdolla ja Orbánilla on ollut perinteisesti läheiset välit.

Nürnbergissä Söderin show alkaa olla ohi. Loppua kohti poliittisista aiheista on siirrytty esittelemään Söderin harrastuksia, perhettä ja tietysti myös hänen henkilökohtaista uskoaan.

Elokuvateatterin valkokankaalle on heijastettu kuvia hänen kasvuvaiheistaan. Vaalikampanja alkaa käydä kierroksilla ennen lokakuussa pidettäviä osavaltiovaaleja. Söder kuitenkin kiistää Ylelle ristipäätöksen olevan osa taistelua AfD:ta vastaan.

– Me teemme baijerilaista politiikkaa, emme mitään muuta, Söder sanoo ja poistuu haastattelusta.