Suomalaisnaisten bikinit putsaavat maailman meriä muovista

Maailman meret täyttyvät muoviroskasta ja ennusteiden mukaan nykymenolla vuonna 2050 merissä on enemmän muovia kuin kalaa. Muoviongelmaan on kuitenkin herätty monella sektorilla ja niin on tehnyt myös vaatealan yrittäjä Salla Valkonen.

Yle Radio 1:n Ykkösaamussa vierailleen Valkosen ja hänen yhtiökumppaninsa Hanna Lehtovaaran perustama Halla Halla tekee naisten uimapukuja maailman meristä kerätystä kierrätysmuovista. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tavanneella kaksikolla oli ollut haave ja suunnitelma omasta vaatemerkistä joskus tulevaisuudessa. Opiskelujen jälkeinen matkustelu ja surffailu Aasiassa tuottikin yllättäen menestyksekkään bisnesidean.

– Surffailtiin lähinnä Aasiassa ja päivän asuksi muodostui hyvin nopeasti bikinit. Ei meinannut löytyä omaan makuun sopivia bikinejä ja alettiinkin niitä itse sitten itsellemme suunnittelemaan ja solmimaan ja siitähän se idea sitten lähti, Valkonen sanoo.

Salla Valkonen. Tuukka Pasanen

Valkonen ja Lehtovaara löysivät ”ihan mielettömän italialaisen kankaan”, jota valmistetaan merestä kerätystä muoviroskasta, pääasiallisesti kalastusverkoista ja muovipulloista. Valinta oli selvä. ­­Muovin määrä meressä oli tehnyt kaksikkoon vaikutuksen Indonesian Balilla, jossa nykyiset bikinitkin valmistetaan. Valkosen mukaan muoviroskaa näkee joka ikinen ihminen, joka Kaakkois-Aasiaan matkaa.

– Se on surullinen tilanne, hyvin, hyvin surullinen. Surffatessa, kun meloo sinne ”line uppiin”, niin joka toisella kauhaisulla sulla saattaa olla siinä se nuudelipaketti ja joka toisella vaippa kädessä.

Kierrätysmateriaaleista valmistettu kangas on samalla myös kallista. Valkosen mukaan sen hinta on kolme-neljä kertaa niin sanottua normaalia nylonia kallimpaa. Valkonen sanoo kuitenkin Halla Hallan molempien osapuolten olevan ehdottomasti silti sitä mieltä, että halutaan tukea kierrätystä. Ekologinen valinta on toiminut myös markkinamielessä, sillä bikinit menevät kaupaksi erittäin hyvin.

Vaikka hyppäys yritystoimintaan tapahtui Valkosen mukaan osin huomaamatta, niin oli se samalla iso askel. Työskentely Balilla ei kuitenkaan ollut erityisen suuri askel tai shokki, mutta yritystoiminnan pyörittäminen Balilla eroaa hyvin paljon Suomesta monessakin mielessä. Kulttuurierot ja kieli vaikuttavat toki omalta osaltaan, mutta vastaan tulee myös sellaisia asioita kuten esimerkiksi aikakäsitys.

– Deadlinet eivät aivan täysin pidä paikkaansa, että ne voi heittää parillakin viikolla, jopa kuukausilla, Valkonen naurahtaa.

