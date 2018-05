Suomessa on nyt yhtä lämmintä kuin Espanjassa – koko viikko silkkaa kesäsäätä

Korkeapaineet pitävät Suomen sään kesäisessä otteessa.

– Korkeapaineita pulpahtelee sarjassa, ja poutainen säätyyppi jatkuu. Matalapaineet sateineen pörräävät Keski- ja Etelä-Euroopan tietämillä. Suursäätila on tavallaan lukittunut, sanoo Ylen meteorologi Seija Paasonen.

Korkeapaineiden rintama pitää siis sään kuivana ja lämpimänä Suomessa. Tänään on luvassa kesäisiä lukemia, ja hellerajakin paukkui Keski-Suomessa jo alkupäivästä. Yleisesti lämpöä on suuressa osassa maata 20–25 astetta. Pohjois-Lapissa satelee ja liikutaan 10–15 asteessa.

Samaa on luvassa tiistaina.

– Maanantai ja tiistai ovat hyvin samanlaisia, ja viikon lämpimimmät päivät. Hellerajoja hätyytellään etelä- ja keskiosissa maata molempina päivinä.

Itse asiassa, tällä kertaa kesäisen sään kohdalla vedettiin pidempi korsi Pohjois-Euroopassa. Suomessa on nyt nimittäin yhtä lämmintä kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa.

– Meillä on ihan yhtä lämpimiä säitä kuin mitä nyt on Espanjan suunnalla ja Keski-Euroopassa. Paitsi Italiassa ja Espanjassa tulee ukkoskuuroja, ja täällä on poutaista.

Sääennusteanimaatiosta näkee, kuinka korkeapaineita pulpahtelee sarjassa pohjoisessa. Etelä- ja Keski-Euroopassa matalapaineet tuovat sateita ja ukkosia.

Keskiviikkona saattaa ripsauttaa – loppuviikko poutainen ja lämmin

Keskiviikko onkin sitten välipäivä helteisistä lukemista ja selkeästä säästä. Perä perään kulkevien korkeapaineiden väliin livahtaa nimittäin sadekuuroja.

– Kuurovyöhyke pääsee tuomaan hieman epävakaisuutta ja paikallisia sadekuuroja maan etelä- ja keskiosiin.

Keskiviikkona lämpötilat ovat muutaman asteen matalampia alkuviikkoon verrattuna. Lämpöasteita on siis noin 20–23 vaiheilla ja pohjoisessa noin 15 astetta.

Uutta korkeapainetta kuitenkin pukkaa jälleen, ja se kuivattaa sään. Torstaina on selkeää ja aurinkoista. Lämpöä on noin 20 astetta Etelä-Suomessa, 15 astetta Keski-Suomessa ja Lapissa 10 astetta. Edelleen vettä satelee Pohjois-Lapissa.

Perjantaina lämpenee lisää ja luvassa on aurinkoinen poutapäivä. Lämpöä on yli 20 astetta suuressa osassa maata, mutta aivan hellelukemiin ei välttämättä ylletä.

Viikonloppuna jatketaan samaa rataa. Etelä-Suomessa suuressa osassa maata liikutaan yli 20 asteessa.

– Pientä epävakautta voi kylläkin olla ilmassa, mutta lämmintä on. Tilanne elää, ja voihan olla niin että korkeapaine tappaa sateet.

Kesäinen ja kuiva sää voi helliä, mutta aiheuttaa myös tiukkoja paikkoja palojen kanssa. Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen (siirryt toiseen palveluun) koko maahan aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Lue myös:

Lämpenevää, viilenevää, lämpenevää – Meteorologi: Hellerajaa hätyytellään heti huomenna

Helle paahtaa – näin sinä, ihosi, lapsesi, lemmikkisi ja kotisi selviätte kuumuudesta helpommin