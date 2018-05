EK: Mahdollisuudet sopia palkoista työpaikoilla parhaat koko 2000-luvulla – monelle pomolle tilaisuus tuli kuitenkin liian äkkiä

Hallitus ja työnantajat ovat tehotoistaneet paikallisen sopimisen etuja, mutta yritykset eivät ole siihen silti välttämättä tarttuneet.

Elinkeinoelämän keskusliitto laskee, että mahdollisuudet paikalliseen palkoista sopimiseen ovat lisääntyneet selvästi, kun viime syksystä lähtien on sovittu parin miljoonan suomalaisen palkankorotuksista. Työehtosopimusten sisältö on jo lähes kokonaan selvillä, sillä ilman uutta sopimusta on enää kourallinen työntekijöitä, kuten vartijat.

EK:n mukaan yli 50 prosenttia palkankorotuksista on mahdollista sopia joko osittain paikallisesti tai jakaa kokonaan vapaasti. EK:n mukaan yrityksissä sovittavien korotusten osuus on liittokierroksella tehdyissä työehtosopimuksissa korkeampi kuin kertaakaan 2000-luvun palkkaratkaisuissa.

– Uskon, että se antaa yrityksille mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä ja luoda uusia työpaikkoja, sanoo johtaja Ilkka Oksala EK:sta.

Eri palkkaneuvotteluissa on väännetty vuosikaudet siitä, jaetaanko korotukset kaikille tulevina yleiskorotuksina vai yrityksissä ja työpaikoilla sovittavana paikallisena eränä, jolloin korotusta ei välttämättä makseta kaikille. Palkansaajat ovat ajaneet yleensä mahdollisimman suuria yleiskorotuksia, työnantajat taas paikallista sopimista.

Johtaja Maria Löfgren julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöstä Jukosta muistuttaa, että päättymässä olevaa kierrosta edeltäneissä palkkaratkaisuissa korotukset ovat olleet niin maltillisia, että paikallisesti jaettavia eriä ei ole sen vuoksi juuri ollut.

Ilkka Oksala sanoo, että EK:n yhteenvedon mukaan sopimusten yrityskohtaisten erien osuus palkkasummasta ylittää nyt myös 2000-luvun alun liittokierrosten tason.

Palkankorotusmalli tuli liian nopeasti

Työehtosopimusten kirjaukset eivät kuitenkaan välttämättä johda siihen, että yritykset ja työpaikat toimisivat niiden mukaan.

Liittokierroksen avasi teknologiateollisuus, jonka sopimuksessa lähtökohta oli, että palkoista voidaan sopia paikallisesti. Kakkosvaihtoehtona oli, että kaksi kolmasosaa palkankorotuksesta tulee kaikille ja yhden kolmasosan jakamisesta työnantaja voi pitkälti päättää.

Teollisuusliitto totesi tänä keväänä, että työnantajat eivät näytä käyttäneen kovin usein mahdollisuutta jakaa työpaikoilla erisuuruisia palkankorotuksia. Liiton selvityksen perusteella suurimmassa osassa työpaikoista on päädytty kaikille saman suuruiseen 1,6 prosentin yleiskorotukseen.

Työnantajajärjestö Teknologiateollisuudesta myönnetään, että valtaosa yrityksistä on jakanut yrityskohtaisen erän yleiskorotuksena. Keskeinen syy on, että uusi palkankorotusmalli tuli "aika äkkiä" yrityksiin toteutettavaksi. Paikallisten palkkaratkaisujen piti olla valmiina runsaan kuukauden kuluttua alan työehtosopimuksen syntymisestä.

– Koettiin, että se tuli hiukan nopeasti, sanoo ekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuudesta.

Alan sopimuksen mukaan palkankorotus on tänä vuonna 1,1 prosenttia, jonka päälle tulee 0,5 prosentin yrityksissä jaettava erä.

Työnantaja valmistautuu uusiin neuvotteluihin

Ensi vuoden osalta palkoista ei valtaosassa alan yrityksistä ole vielä sovittu, ja työnantajajärjestö toivoo, että paikallista erää hyödynnettäisiin enemmän ja "rahaa kohdennettaisiin sinne missä nähdään tarvetta".

Teknologiateollisuuden mukaan paikallinen sopiminen eteni silti. Järjestön mukaan noin 60 prosenttia henkilöstöstä on paikallisen sopimuksen piirissä.

Rautaportaan mukaan kyse on merkittävästä parannuksesta, ja monet yritykset ja luottamusmiehet ovat tehneet "historian ensimmäisen paikallisen sopimuksen palkoista".

Alan ammattiliitossa pelättiin syksyllä, että jotkut työntekijät saavat usean prosenttiyksikön suuremman palkankorotuksen kuin toiset, ja kyse on ”pärstäkertoimeen perustuvasta palkitsemisesta”.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen sanoo, että aivan samanlaista täysin vapaata palkkaratkaisua ei mahdollistettu muilla aloilla työpaikoille.

– Kokonaisuutena kierroksella kuitenkin otettiin merkittäviä askeleita kohti paikallista palkanmuodostusta, hän sanoo.

Osa liitoista sopi yhä yleiskorotuksista

Myös suurimmassa palkansaajajärjestössä SAK:ssa yleiskuva on, että paikallinen sopiminen lisääntyi verrattuna aiempiin neuvottelukierroksiin, ja sovitut yleiskorotukset ovat pienenemään päin.

– Kaikille jaettaviin palkankorotuksiin sisältyy solidaarisuuden perusajatus, huomauttaa työehtoasiantuntija Ismo Kokko SAK:sta.

Kokon mukaan yksi huoli on myös se, että paikalliset erät voivat vähentää niin sanottuja palkkaliukumia, eli korotuksia, joita työnantajat ovat antaneet tes-korotusten päälle varsinkin hyvinä aikoina.

Osalla aloista palkankorotukset olivat tälläkin kierroksella yleiskorotuksia. Kokon mukaan SAK:laisista liitoista tällä linjalla olivat ainakin Rakennusliitto, AKT ja elintarviketyöläisten liitto SEL.

Tuoreimmat työehtosopimukset rakennus- ja sähköaloilta eivät olleet vielä mukana EK:n yhteenvedossa.