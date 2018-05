Teknologia ja robotit tulevat osaksi peruskoulujen opetusta – "Se on uusi tapa opettaa asioita"

RovaniemiYlikylän koulun 4A -luokka Rovaniemeltä on mukana erillisrahoitteisessa valtakunnallisessa Teknoluokilta tulevaisuuden tekijöiksi -pilottihankkeessa. Kehityshanke on Opetushallituksen ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittama.

Tavoitteena on antaa nuorille työkaluja perinteisten oppiaineiden lisäksi laajempien kokonaisuuksien hallintaan. Vaikka Ylikylän 4A -luokka on ollut mukana pilottihankkeessa vasta yhden lukuvuoden, on luokka jo kokenut teknoluokka.

– Tämä minun luokka on tehnyt näitä teknoasioita jo ihan eka luokasta lähtien. Siinä on ajatus, että he tekevät projekteja ja käyttävät näitä teknoasioita, ohjelmointia ja robotiikkaa työvälineinä, kertoo Ylikylän koulun opettaja Anna-Kristiina Rahkala.

Tämä tarkoittaa sitä, että tekniikkaa ja esimerkiksi robottileluja käytetään eri oppiaineiden opettamisen apuna vaikka siltä ei sivusta katsoen näyttäisikään.

Esimerkiksi englannin tunnilla ohjelmoidaan robotteja ja niiden liikkumista. Ohjelmointikielenä on luonnollisesti englanti. Robottien ohjelmointi vaatii myös matematiikkaa.

Ylikylän koulun teknoluokan tytöt ohjelmoivat robottiautoja koulun käytävätiloissa Antti Mikkola / Yle

Teknologia lisääntyy väistämättä kouluissa

Kaikesta huolimatta robottien ja teknologian käytössä ollaan vielä alkutaipaleella myös Ylikylän koulussa. Koulu liittyi teknoluokka-pilottiiin elokuussa 2017 jolloin luokkia oli mukana yhteensä yhdeksästä koulusta eri puolista Suomea.

Nyt suuntana on se, että robotiikan opettaminen ja ohjelmointi kasvaa kaikissa oppiaineissa.

– Se ei ole mistään muualta pois vaan se on uusi tapa opettaa asioita. Ihan kaikissa oppiaineissa en ole nähnyt vielä sitä käytettävän, mutta varmasti se soveltuu ihan jokaiseen oppiaineeseen, vakuuttaa Ylikylän koulun rehtori Petri Mäkelä.

Opettajien aktiivisuus ja kiinnostus teknologiaan on merkittävässä osassa. Ylikylän koulun 4A -luokan pääsy teknoluokkapilottiin on täysin opettaja Anna-Kristiina Rahkalan ansiota. Rahkala on itse opiskellut alaa ja hän ollut alasta innostunut perehtynyt asiaan.

– Ehkä tässä on tärkeintä se, että opettaja uskaltaa heittäytyä. Ei tarvitse olla ammattilainen itse kaikessa. Ei voi millään osata uusimpia sovelluksia, päivityksiä ja välineitä, mutta uskaltaa heittäytyä. Perusperiaate on kaikissa sama, kannustaa kollegojaan opettaja Anna-Kristiina Rahkala.

Ylikylän koulun teknoluokan pojat Jussi Anttila ja Tuukka Kurkinen kokoavat robottiautoa Antti Mikkola / Yle

Legorobotit ja tabletit tärkeitä oppivälineitä

Ylikylän nelosluokan oppilaat oppivat legorobottien ja robottiautojen avulla teknoasioiden ohessa ainakin englantia ja matematiikkaa, vieläpä mielellään.

– Aika paljon mieluummin tulee tehtyä tätä kuin esimerkiksi pelkästään matikan tai enkun tehtäviä. Tämä on paljon mukavampaa, sanoo Tuukka Kurkinen.

Tuukka Kurkinen myöntää, että robottien kanssa tekemisen ohessa tulee opittua enkkua ja matikkaa ikään kuin vahingossa. Samaa mieltä on Veera Korteniemi.

– Opitaan teknologiaa ja rakennetaan robotteja ja opitaan esimerkiksi ainakin matikkaa. Meillä on matikassa ollut aika paljon ohjelmointijuttuja.

Väistämätön tosiasia on, etteivät tytöt ole ihan yhtä kiinnostuneita legoautojen rakentamista ja robottien ohjelmoinnista kuin pojat. Uusien tuulien myötä kuitenkin myös tytöt tutustuvat luonnollisella tavalla teknologiaan ja robotiikkaan.

Ylikylän koulun Heta Paukkeri ja Martta Kivilompolo ovat kisailleet Ylen Robomestarit ohjelmassa.

– Tämä ohjelmointi ja robotin itse rakentaminen on minun mielestä kaikista parasta. Saa rakentaa millaisen itse haluaa, kertoo Martta Kivilompolo.