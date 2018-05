Fortnite-sessiot koukuttavat nuoret pelikonsoleiden ja Youtuben äärelle – tubettaja KASSPE: "Kaikkea voi tehdä sopivasti, vaikka se olisi paljon"

Kasperi Laine eli KASSPE tubettaa Fortnite-sessioita, joita nuoret seuraavat. Pelistriimeillä ja tallenteilla on kymmeniä tuhansia katselukertoja.

Yksi, ehkä näkyvin, Laineen seuraajaryhmä ovat noin 10-vuotiaat pojat. He pelaavat itsekin, kommentoivat pelisessioita aktiivisesti ja osallistuvat pelitapahtumiin. Heille Laine on idoli ja hänen tapaamisensa huippua.

– Parasta oli nähdä KASSPEn pelaavan. Pääsin kuvaankin, iloitsee 10-vuotias Iisakki Viinamäki Seinäjoella, missä Kasperi Laine osallistui PeliJamit-hyväntekeväisyystapahtumaan.

Kiinnostava ilmiö

Fortnite nousi ilmiöksi viime syksynä. Se on K12-peli, jota Kasperi "KASSPE" Laine kuvailee ennen kaikkea yhteisölliseksi. Vaikka ammutaankin, pelataan pisteistä. Pelaajia on miljoonia.

– Fortnitessa koukuttaa se, että peli luo jännitystä, jokainen peli on erilainen ja se on uudelleenpelattava. Yksi menestyksen syy on varmasti myös se, että se on ilmainen, Kasperi Laine sanoo.

Pelikasvattaja, Tampereen yliopiston tutkija Mikko Meriläinen arvioi, että 12 vuoden ikäraja osuu pelissä aika hyvin kohdalleen. Sarjakuvamaisesti toteutettu, epärealistinen, aika karkkivärinen ovat termejä, joilla Meriläinen kuvailee Fortnitea.

– Se on hyvin sosiaalinen peli, jota pelataan usein porukalla. On ollut kiinnostava nähdä, että yhtäkkiä on tullut tälläinen valtava ilmiö nuoremman pelaajakansan ympärille. Puhutaan ainakin pienimuotoisesta, mikro-sukupolvikokemuksesta, Meriläinen sanoo.

Viimeisimpiä vastaavia peli-ilmiöitä ovat olleet hänen mukaansa Pokemon-Go ja Overwatch. Ja, jos peliteollisuuden luonnonlait toteutuvat, ottaa joku uusi peli pian jo Fortnitenkin paikan.

– Fortnite elää aikansa, mutta jossain vaiheessa tulee seuraava aalto, joka kaappaa tämän.

Iisakki Viinamäki harrastaa Fortnitea. Hanne Leiwo/Yle

Pelaaminen on kivaa

Iisakki Viinamäki pelaa Fortnitea. Joinain päivinä pelaamiseen menee viisi tuntia, joinain päivinä vähemmän. Iisakin mukaan pelaaminen vaan on kivaa ja Fortnite hyvä, ja vähän jännittäväkin peli, jossa taistellaan ja rakennellaan kaikenlaisia juttuja.

Iisakin pelaamista ei ole rajoitettu tiettyyn päivittäiseen tuntimäärään. Äiti Tiina Viinamäki kertoo, että ennemminkin tarkkaillaan pojan touhuja kokonaisuutena.

– Iisakki ulkoilee paljon, tekee maalla metsätöitä ja maahommia ja harrastaa muutakin. Kyllä sen huomaa, jos se [pelaaminen] menee jonkun tietyn rajan yli. Mielestäni tämä on tulevaisuuden ala, eikä näitä lapsia voi oikein [pelien parista] poissakaan pitää, Tiina Viinamäki sanoo.

Kuin silmälaput hevosella

Mikko Meriläiselle keskustelu peli- eli ruutuajasta on tuttua. Hän ei kuitenkaan haluaisi puhua pelkästään ruudun ääressä vietettävästä ajasta, vaan nuoren elämän kokonaisuudesta.

Toiselle sopiva pelaamisen määrä on toiselle liikaa. Oikea määrä löytyy keskustellen ja sovitellen.

– Aikaan jumahtaminen sulkee silmiämme kuin hevosten silmälaput – ei nähdä enää kuin aika, vaikka olisi paljon muutakin tarkasteltavaa, Meriläinen sanoo.

Fakta on, että kaikkea voi tehdä liikaa ja liika on aina liikaa. Kaikkea voi myös tehdä sopivasti, vaikka se olisi paljon. Kasperi "KASSPE" Laine

Myös Kasperi Laine on saanut osallistua ruutuaikakeskusteluun. Kun pelaaminen on harrastus, se vie enemmän aikaa samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin harrastus.

– Fakta on, että kaikkea voi tehdä liikaa ja liika on aina liikaa. Kaikkea voi myös tehdä sopivasti, vaikka se olisi paljon, Laine sanoo.

Meriläisen mukaan kaikki uusi, etenkin jos se liittyy lapsiin ja nuoriin, on meillä koettu pelottavana ja pelaaminen nähdään lähtökohtaisesti haitallisena. Esimerkkeinä hän mainitsee sarjakuvat, television ja puhelimen, jonka pelättiin lopettavan ihmisten kasvokkaisen kanssakäymisen.

Pelaamiseen tai Fortniteen ei kuitenkaan liity mitään kovin ihmeellistä.

– Tämä vaan sattuu olemaan huippusuosittua, Meriläinen sanoo.

Kuulokkeet korvilla

Iisakilla on pelatessa kuulokkeet korvilla. Kavereiden kanssa jutellaan ja kommentoidaan peliä. Kun pelatessa tunteet kuumenevat, ärräpäitäkin voi päästä.

– No, joka päivä puhutaan sellaisia. Vähän kiroilua. Ei me tehdä mitään asialle, Iisakki kertoo.

Seinäjoella järjestetyssä hyväntekeväisyysturnauksessa Iisakki Viinamäki sijoittui omassa pelisessiossaan top3:een eli hänen suorituksensa kerrytti yhteistä hyväntekeväisyyspottia. Menestys tuntui hyvältä.

Mitäs silloin, jos peli päättyykin tappioon liian aikaisin?

– No, silloin mä menen vaan uuteen peliin, Iisakki selittää.

Jos kesällä saa pelata vähän normaalia enemmän, oletan että siitä on lapsen hyvinvoinnille enemmän hyötyä kuin haittaa Mikko Meriläinen

Kaperi Laine tiedostaa, että hänen pelisessioitaan seuraavat lapset ja nuoret. Hän pyrkii olemaan esimerkkinä online-käyttäytymisen suhteen. Vaikka netissä ei roskapuheelta voikaan välttyä, KASSPEn videoilla ei koskaan esimerkiksi kiroilla.

– Kun on nuoria katsojia, ei haluta antaa vaikutteita, että kiroiltaisiin paljon. Koitan pitää omat juttuni mahdollisimman reiluina ja asiallisina, Kasperi Laine sanoo.

Kasperi "KASSPE" Laine pelaamassa Fortnitea Seinäjoella PeliJamit-hyväntekeväisyystapahtumassa. Hanne Leiwo/Yle

Kesälomalla mielenrauhaa

Kesälomien alkaessa koululaisten rutiinit rikkoutuvat ja pelaamiselle jää enemmän aikaa koulunkäynniltä.

Pelikasvattaja Mikko Meriläinen kehottaa vanhempia ottamaan rennosti ja sallimaan arkea runsaamman pelaamisen kesäloman aikana.

– Soisin nuorten ja vanhempien mielenrauhan kannalta, että koko kesäloma ei menisi sen stressaamiseen, montako tuntia tänään on pelattu. Jos kesällä saa pelata vähän normaalia enemmän, oletan että siitä on lapsen hyvinvoinnille enemmän hyötyä kuin haittaa, Meriläinen sanoo.

Jos kesällä haluaa tavoitella unelmaansa Fortnite-mestarina, on treenaamisen määrä siinäkin A ja O. Vaikka muita pelaajia seuraamalla voi oppia, parhaiten taidot karttuvat yrityksen ja erehdyksen kautta.

– Jos häviää, pohtii miksi hävisi ja missä teki virheen. Pelaaminen vaatii tunteja taakse, Kasperi Laine sanoo.