"Ollaan ympäristötietoisia, mutta lennetään Aasiaan 5 eri lennolla, mistä tulee hulluna päästöjä" – keskustele kestävästä matkailusta

Bali on pilalla. Jotenkin näin voinee tiivistää Saana Saltevon ristiriitaiset kokemukset lempipaikastaan Balin saaresta Indonesiassa. Hän on himomatkailija, joka on tehnyt vauhdikkaimpina vuosina 5–8 vapaa-ajan ulkomaanmatkaa. Aikaisemmin hän kävi useita kertoja vuodessa Aasiassa, mutta ei enää.

Balin muutos pysäytti. Se, että muutamassa vuodessa luonnonkaunis ja yksinkertainen paikka muuttui massaturismikohteeksi isoine lomakeskuksineen.

"Vähintään kerran reissussa tuli ahdistus", Saltevo sanoo. "Tuntuu, että paikkaa ei edes tunnistanut."

Norja on uusi mielikohde lääkärinä työskentelevälle 32-vuotiaalle Saltevolle. Siellä on rauhallista. Norjaan pääsee Suomesta autolla, ei tarvitse lentää. Se on myös melko lähellä, joten kuormitus ympäristölle on vähäisempää kuin Aasian-matkoilla.

Havahduttuaan Balin ongelmiin Saltevo on ryhtynyt muutenkin pohtimaan matkailuvalintojaan. Hän ihmettelee, miksi jotkut hyvinkin ympäristötietoiset ihmiset matkustavat Aasiaan mahdollisimman halvella.

"Lennetään viidellä eri lennolla, koska se on halpaa, mistä tulee hulluna päästöjä."

Saltevo haluaa suosia suoria lentoja ja lentoyhtiöitä, joilla on uusimmat koneet. Nyrkkisääntö on, että uudet lentokoneet käyttävät vähemmän polttoainetta kuin vanhat. Lisäksi nousussa ja laskussa kuluu suhteessa eniten polttoainetta. Siksi useat lyhyet lennot ovat kuluttavampia kuin yksi pitkä. Osmo Soininvaara tosin haastoi tätä sääntöä muutama päivä sitten blogikirjoituksessaan. (siirryt toiseen palveluun)

Keskustelua kommentoivat myös matkailumaantieteen tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankare Oulun yliopistosta ja Helsingin kaupungin markkinointiyhtiön Helsinki marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto.

