Vetoa sietää vältellä – kylmä voi aiheuttaa kasvohalvauksen

Kasvohalvauksen syy saattaa jäädä hämärän peittoon, mutta usein taustalla on altistuminen vedolle. Miksi kylmä kolottaa kasvohermoa, sitä eivät tutkijatkaan tiedä.

Kuulopuheissa ja mediassakin kerrotaan tarinoita, joissa kesäinen automatka ikkunat ammollaan aiheuttaa kasvohalvauksen. Vaiva voi yllättää myös ikkunat auki nukutun yön jälkeen. Toinen silmä ja suupieli ei enää käyttäydykään normaalisti, kasvot ovat ilmeettömät.

Turun yliopistollisen keskussairaalan neurologian professori Seppo Soinila vahvistaa, että vedolle tai kylmälle altistuminen voi aiheuttaa kasvohalvauksen yleisimmän muodon, niin sanotun Bellin pareesin (siirryt toiseen palveluun). Sitä vain ei tiedetä, miksi näin on.

– Veto ilmeisesti on se tekijä, mutta miksi veto ärsyttää nimenomaan kasvohermoa, sitä me emme kerta kaikkiaan ymmärrä. Ei ole olemassa selitysmalliakaan. Ajatus perustuu pelkästään potilaiden haastatteluihin, joissa vedolle altistuminen nousee kohtalaisen usein esiin, kertoo Soinila.

Nykykäsityksen mukaan ei tarvitse tehdä mitään, aika parantaa. Seppo Soinila

Aivojen syvistä osista, aivorungosta tulevat kasvohermot kulkevat mutkikasta reittiä kummankin korvan takaa ja alta kaartaen, hajaantuen alaleuan kohdalla viuhkamaisesti koko kasvojen alueelle. Vähäinenkin ärsytys voi aiheuttaa toisen kasvohermon toiminnan häiriön, jolloin kasvojen saman puolen lihastoiminta heikkenee tai häviää.

Neurologian professori Seppo Soinila, Turun yliopistollinen keskussairaala. Jouni Koutonen / Yle

Oireiden ilmetessä päivystykseen on hyvä hakeutua nopeasti. Pahimmillaan kyse voi olla aivoverenkierron häiriöstä. Seppo Soinilan mukaan tämä kyetään toteamaan päivystyksessä yksinkertaisella tutkimuksella, ja ohjata potilas tarvittaessa erikoislääkärille.

– Ensimmäinen tehtävä on erottaa, onko kyseessä aivoperäinen vai kasvohermon ääreisosan ongelma. Mahdollisen aivoverenkiertohäiriön toteaminen on tietenkin kiireellinen asia. Jos kyseessä on hermon ääreisosan tulehdus, hoidosta vastaa korvalääkäri eikä se useimmiten ole päivystyksellinen ongelma.

Taustalla voi piillä myös borrelioosi

Bellin pareesin ohella kasvohalvauksen syynä voi olla myös punkkien levittämä borrelioosi, joita on kymmenisen prosenttia tapauksista. Tällöin halvaus on yleensä molemmin puoleinen. Saman verran tapauksista yhdistetään herpes-virukseen. Nopeasti aloitettu lääkehoito tehoaa parhaiten.

– Borrelioosin aiheuttamaan tulehdukseen on olemassa hyvä antibioottihoito. Tai jos potilaalla on ollut herpesinfektioon viittaavia rakkuloita, aloitetaan yleensä virusantibiootti- ja kortisonihoito, sanoo Seppo Soinila.

95 prosenttia Bellin pareesi -potilaista toipuu täysin. Seppo Soinila

Akuuttivaiheessa silmä on suojattava kuivumiselta, jos luomi ei sulkeudu kunnolla. Päivällä käytetään tippoja, yöllä voiteita ja silmän päälle teipattavaa suojusta. Ilman suojaa sarveiskalvo voi vaurioitua pysyvästi.

Vedon aiheuttamaa tai muusta, tuntemattomasta syystä johtuvaa kasvohalvausta ei voida hoitaa.

– Nykykäsityksen mukaan ei tarvitse tehdä mitään, aika parantaa. Ei ole perusteita eikä tutkimusnäyttöä, että lääkehoidosta olisi mitään hyötyä. 95 prosenttia Bellin pareesi -potilaista toipuu täysin.

Ennuste on hieman huonompi, jos syynä on borrelioosi tai herpesinfektio. Tällöin noin 70 prosenttia potilaista toipuu täysin ennalleen.

– Lopuille saattaa jäädä suupieli tai silmäkulma roikkumaan, mutta yleensä haitta on pelkästään kosmeettinen, sanoo neurologian professori Seppo Soinila.

Arvioiden mukaan joka 60. suomalainen saa kasvohermohalvauksen elämänsä aikana. Vuosittain siihen sairastuu 2-3 henkeä 10 000 ihmistä kohden.

Lue lisää:

Lisätietoa kasvohalvauksesta Duodecimin terveyskirjastossa (siirryt toiseen palveluun)

Kasvohalvaus varastaa ilmeen (Yle Akuutti)