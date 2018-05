Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo siirtyy tutulle alalle Metsoon – "Kuin paluu kotiin"

Metson uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Pekka Vauramo jatkaa näillä näkymin marraskuuhun asti Finnairissa. Vauramon ilmoitus Finnairissa tuli tänään aikaisin aamulla. Finnairilla on nyt puoli vuotta aikaa järjestää uusi toimitusjohtaja. Toimitusjohtajuus Metsossa on Vauramolle “kuin kotiinpaluu” tutulle alalle johtotehtäviin.

Toimitusjohtaja aloitti työnsä vuonna 2013 Finnairissa, joka oli alkuun ongelmissa henkilöstön ja kasvutavoitteiden kanssa.

– Finnairin tilanne on monella tavalla erilainen kuin viisi vuotta sitten. Yhtiö on kasvussa, kannattava ja me olemme menneet paljon eteenpäin. Finnairin maine on paljon parempi kuin ennen ja nyt on hyvin luonteva vaihe jättää viestikapula jollekin toiselle, Vauramo kertoo.

Lentoyhtiön näkymät ovat kasvavan matkustajaliikenteen takia vahvat.

– Finnairissahan on tehty todella paljon henkilöstön kanssa asioita. Ja vaikka se klisee onkin, kyllä kaikki liiketoiminta on ihmisistä kiinni. Ihmiset on kaikkein tärkein voimavara, Vauramo sanoo.

Finnairista Vauramo kertoo vievänsä Metsoon ihmisten ja asiakaskokemuksen johtamista. Vauramo on koulutukseltaan kaivostekniikan insinööri. Hän on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Sandvick Ab:ssä ja Tamrock Oy:ssä. Tämä vaikutti osaltaan kiinnostukseen tehdä töitä Metsossa.

– Teki mieli katsoa sitä tonttia missä olen viettänyt aikaisemmin paljon aikaa, kuvaa Vauramo.

Yhtiön edellinen johtaja Nico Delvaux erosi yllättäen oltuaan tehtävässään alle vuoden. Metson väliaikaisena toimitusjohtajana toimii talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä siihen saakka kunnes Vauramo aloittaa.