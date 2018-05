Taksialan suuri vapautus on jo ovella – Nyt on herännyt huoli, "vapautuuko" samalla verojen maksu?

Taksiyrittäjä Rainer Simonen on autoileva esimerkki kuljettajasta ja yrittäjästä, jollaisena alan järjestöt haluavat taksit näyttää asiakkaille: siisti mies ja auto semminkin, ovikin aukeaa kuskin toimesta myös asiakkaan puolelta.

Taksiyrittäjä Rainer Simonen on ollut taksin ratissa vuodesta 1984. Retu Liikanen / Yle

Noin 30 vuotta yrittäjänä on kuljettanut vantaalaisen Simosen alan Premium-luokkaan, jossa on vain muutamia kymmeniä taksiautoilijoita pääkaupunkiseudun Lähitaksissa.

Heinäkuun ensimmäinen päivä tuo kuitenkin Simosenkin yrittäjän uraan muutoksen, jota alalla ei ole ennen koettu. Koko taksiliikenne vapautuu luvanvaraisuudestaan ja alan sääntelyä puretaan muutenkin rankalla kädellä.

Hinnoittelu vapautuu eikä taksamittarikaan ole enää pakollinen.

– Kyllä minä näen siinä uhkia sen verran, että harmaa talous tulee olemaan yksi tekijä, mikä on vaara. Asiakkaille tulee vastuuta ikään kuin siitä, että heidän pitää olla valveutuneita, minkä yhtiön autoja he voivat tulevaisuudessa käyttää, ja että he voivat luottaa siihen, Rainer Simonen sanoo.

Poliisi: Tehokas valvonta ei ole mahdollista

Kun uusi liikennekaari ja siihen sisältyvä taksialan vapautuminen oli pari vuotta sitten lausuntokierroksella, harmaan talouden lisääntyminen koettiin monessa lausunnossa uhkaksi. Muun muassa Poliisihallitus kirjoitti lausunnossaan, että laki ei mahdollista tehokasta valvontaa.

– Asiakkaat kysyvät päivittäin, mitä tämä uusi muutos tuo tullessaan. Mitä uhkakuvia se tuo tullessaan ja miten he itse voivat tulevaisuudessa varmistaa, että auto on luotettava, turvallinen ja hinnoittelu on selkeää, Simonen kertoo.

Verohallinnossa on tiedostettu lakimuutoksen mukanaan tuoma muuttunut tilanne. Yritysveroyksikön valvontajohtaja Marko Myllyniemi ei kuitenkaan halua lähteä lietsomaan puheita taksialasta uutena harmaan talouden keskittymänä.

– Verohallinnon ja verotuksen näkökulmasta me emme näe tätä niin valtavana mullistuksena. Alan toimijoilla säilyy sama ilmoittamis- ja maksamisvelvollisuus kuin aikaisemminkin, Myllyniemi toteaa.

Verottaja luottaa osaamiseensa

Verottajan tyyni kanta perustuu laajoihin tiedonsaantioikeuksiin ja taitoihin yhdistellä eri tietoja. Myllyniemi myös muistuttaa, että taksialalla on havaittu harmaata taloutta myös nykyisen sääntelyn aikana.

Verohallinnon yritysveroyksikön valvontajohtaja Marko Myllyniemi. Jouni Immonen / Yle

– Toki, kun alalle kuin alalle tulee uusia toimijoita, niin me uskomme siihen, että valtaosa toimijoista haluaa toimia edelleen oikein. Mutta kyllä sieltä joukosta löytyy niitä toimijoita, jotka eivät välttämättä halua. Heihin meidän pitää valvontaa sitten erityisesti kohdistaa, Marko Myllyniemi tarkentaa.

Yksi uuden lain epämääräisyys on taksamittarin määrittely. Uudenkin lain mukaan luvanvaraisessa liikenteessä on oltava taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, jolla saavutetaan taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso.

Tällaisten muiden vastaavien järjestelmien tarkempi määrittely on laissa annettu Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin tehtäväksi.

– Sitä vielä selvitellään, että tarvitaanko siinä tarkempaa määritystä, Trafin liikennejohtaja Marko Sillanpää sanoo.

Trafin kantaa taksalaitteista odotellaan

Heinäkuun alkuun on aikaa vajaat puolitoista kuukautta. Ehkä vähän syystäkin alan toimijat ovat ihmetelleet, mikä viivyttää päätöstä määrittelyn tekemisestä tai sen tekemättä jättämisestä.

Marko Sillanpää työskentelee tieliikennejohtajana Liikenteen turvallisuusvirastossa, Trafissa. Ilkka Klemola / Yle

– Tämä on tasapainoilua. Normin purkamisen hengessä pitää kuitenkin olla tarkkana, ettei ylisäätele tätä alaa, joka on vapautumassa, Sillanpää selittää.

Heinäkuun alussa taksijonosta voi siten löytää esimerkiksi mönkijän, jonka kuljettajalla saattaa olla taksalaitteena jokin älypuhelinsovellus. Välttämättä ei sitäkään. Tässäkin tilanteessa verottajan neuvo on perin vanha ja samalla hyvin tuttu.

– Kuittihan pitää edelleen tarjota, jos käteisellä maksetaan. Toivottavasti [taksin] käyttäjätkin ovat siinä aktiivisia, että vaativat sitä kuittia. Se parantaa yleisesti sitä kokonaistilannetta, valvontajohtaja Marko Myllyniemin muistuttaa.

Taksiliikenteen liikevaihto on Suomessa reilut miljardi euroa vuodessa.

Lue myös:

Taksimarkkinat mullistuvat heinäkuussa yhdessä yössä – lue tästä, mitä se tarkoittaa asiakkaan, autojen ja kuskien kannalta

Taksien uusi aika tuo rattiin jopa tuhansia uusia kuskeja – luvassa varma työpaikka, mutta epätasaiset tienestit