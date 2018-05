Herätys: Kuka pokkaa miljoonan euron tiedepalkinnon? EU-tukien leikkaus iskee myös Suomen luontoon, tänään hellettä

Maataloustukien leikkaukset osuvat viljelijöiden lisäksi kipeimmin Suomen luontoon

EU-komission ehdottomat leikkaukset maataloustukiin osuvat selvästi enemmän esimerkiksi ympäristötukiin, kuin maatalouden saamiin suoriin tukiin. Maatalouden ympäristötuki on valtion ja EU:n järjestelmä, joka korvaa viljelijöille ympäristönsuojelusta aiheutuvia menoja. Sen avulla muun muassa vähennetään maataloudesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Esitetyistä leikkauksista ovat huolissaan niin maataloustuottajien MTK kuin luonnonsuojelujärjestötkin.

Miljoonan euron tiedepalkinto jaetaan tänään

Frances Arnold palkittiin Millennium-palkinnolla vuonna 2016, Tim Berners-Lee vuonna 2004 ja Robert Langer vuonna 2008. Caltech / Juha-Matti Mäntylä / YLE Kuvapalvelu

Suomalainen Millennium-teknologiapalkinto jaetaan tänään kahdeksannen kerran. Kokosimme yhteen aiemmat palkinnon voittaneet. Kuinka monta näistä kahdeksasta maailmaa muuttaneesta keksinnöstä tiedät?

Pitäisikö paperittomien saada laajempi oikeus terveyspalveluihin?

Jaakko Kivisaari toimii vapaaehtoislääkärinä Global Clinicin Turun toimipisteessä. Eino Kossila / Yle

Suomen tuhannet paperittomat saavat julkisessa terveydenhuollossa pääsääntöisesti vain kiireellistä hoitoa. Moni kunta kuitenkin tarjoaa paperittomille laajempia terveyspalveluja. Paperittomien klinikalla työskentelevä lääkäri Jaakko Kivisaari toivoo, että kolme vuotta sitten torpattu laki saataisiin voimaan. Tutkimusten mukaan laajempien terveyspalvelujen salliminen paperittomille olisi yhteiskunnalle halvempaa kuin pelkän kiireellisen hoidon tarjoaminen.

Italian hallitusohjelma johtaa velanottoon

Riccardo Antimiani / EPA

Italian tulevan populistihallituksen viimeisin ohjelmaversio antaa lupauksia, joiden toteutuminen kasvattaisi Italian velkataakkaa merkittävästi. Italiaan onkin syntymässä ensimmäinen EU:n talouskuripolitiikan kyseenalaistava hallitus, kirjoittaa Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio.

Lämmin päivä – luvassa hellelukemia

Sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa lämpimänä ja aurinkoisena, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Pilvisyys hieman lisääntyy etelässä maanantaihin verrattuna, mutta edelleen pilvisintä on Lapissa. Pohjois-Lapissa sadekuuroja, jotka voimistuvat illemmalla. Lämpöasteita on laajalti yli 20, ja hellelukemia on luvassa etelä- ja keskiosissa maata. Keskiviikkoa kohden sää hieman viilenee.

Yle

