Kaikki kiekkoilijat eivät suuntaa NHL:ään tai KHL:ään – Aleksi Laakso toteutti unelmansa kaudesta ulkomailla Itävallassa ja Tanskassa: "Suomessa pelaajat ovat kuin herran kukkarossa"

Monen pelaajan toive on päästä pelaamaan ulkomaille. Kausi Itävallassa ja Tanskassa opetti arvostamaan suomalaista jääkiekkoa. Silti kaipuuta ulkomaille on.

SM-liigakauden alku tuntuu kaukaiselta ajatukselta, mutta moni pelaaja odottaa jo innolla kaukaloon pääsyä. HIFK:n riveissä ensi kaudella pelaava Aleksi Laakso malttoi lomailla vain kaksi viikkoa.

– Ei sitä osaa olla tekemättä mitään. Vähän piti huilata pitkän kauden jälkeen, mutta aika nopeasti kuitenkin halusin päästä vähän kuntoilemaan ja hikoilemaan. Siihen on tottunut, Laakso hymyilee.

Laakso on pelannut lähes kymmenen vuoden ajan pääsarjatasolla. S-Kiekon kasvatti on pelannut aiemmin niin Bluesin, HPK:n, Pelicansin kuin Vaasan Sportin joukkueissa. Kokemusta miehelle on kertynyt myös nuorten maajoukkueista.

– En sano, että mulla olisi tullut kyllästyminen Suomessa, mutta kun nyt kymmenes kausi ammattilaistasolla lähtee käyntiin, halusin nähdä, miten muualla tehdään, Laakso kertoo.

Aleksi Laakso kiekkoili ennen ulkomaita Vaasan Sportin puolustajana. Tomi Hänninen

Riskipeliä

Viime kaudella Aleksi Laakso solmi sopimuksen itävaltalaisen Graz 99ers:n kanssa. Seura pelaa ylikansallisessa EBEL-liigassa, jossa on seuroja Itävallan lisäksi Italiasta, Sloveniasta, Tshekistä ja Unkarista.

– Tavoite oli, että pääsisi Ruotsiin pelaamaan. Sitä vaihtoehtoa katsottiin keväälle asti, mutta sieltä ei sitten tullutkaan tarjousta. Sitten oli tämä Itävallan vaihtoehto. Kun oli siitä ulkomailla pelaamisesta uhonnut ja haaveillut, niin piti lähteä, Laakso toteaa.

Laaksolle olisi riittänyt viime vuonna kysyntää myös suomalaisissa joukkueissa. Asiaa hankaloitti kuitenkin, että Suomessa sopimukset tehdään paljon aikaisemmin kuin muissa maissa.

– Ennen joulua oli kiinnostuneita joukkueita. Agentti niistä soitteli, mutta sanoin, että katsotaan tämä ulkomaan kortti loppuun asti, kun siellä Ruotsissa tehdään sopimukset paljon myöhemmin. Otin tavallaan riskin siinä, Laakso kertoo.

Jääkiekkoliitossa ei tilastoida tarkasti ulkomailla pelaavien suomalaisten määrää. Yli 18-vuotiaista pelaajista tehdään kausittain siirtoja noin 300. Luvussa ei ole mukana NHL- ja AHL- eikä yliopistopelaajia. Siirrot voivat olla kausikohtaisia, useammaksi kaudeksi tai vapaita siirtoja ulkomaille.

Myös Tanskaan

Itävallan toiseksi suurimmassa kaupungissa Grazissa jääkiekko on suosittua, mutta ei ykkösurheilulaji. Grazissa ykköslaji oli jalkapallo ja se Laakson mukaan näkyi fanikatsomoissa.

– Riippui paljon pelituloksista, miten ihmisiä kiinnosti: jos voitettiin, niin oli halli täynnä, 4 000 katsojaa. Jos hävitään, niin tuhat katsojaa. Aika nopeasti ihmiset hävisi katsomoista, jos hävittiin, Laakso muistelee.

Laakson kanssa Graz 99ers:ssä pelasi Vaasan Sportissa ja Ilveksessäkin pelannut Hannu Toivonen. Laakson mukaan suomalaiset pelaajat otettiin joukkueessa ja fanikatsomoissa hyvin vastaan.

Kausi Itävallassa päättyi runkosarjaan. Aleksi Laakson ei tarvinnut kuitenkaan vielä palata Suomeen, sillä hän sai mahdollisuuden jatkaa kevättä Tanskassa Rundgsted Seier Capitalin joukkueessa. Tanskassa hän voitti joukkueensa kanssa pronssia.

– Tanskassa oli kaukaloissa paljon vauhtia, mistä minä tykkäsin. Siellä oli paljon nuoria pelaajia, jotka olivat käyneet Ruotsissa pelaamassa junioripelejä ja tulivat ensimmäisiin miesten peleihin Tanskaan. Niillä oli hirveä nälkä koko ajan. Jollain tavalla tuli mieleen, kun pelasin Bluesin A-nuorissa. Siellä oli sama ilmapiiri kopissa: Kaikki haluavat hirveästi eteenpäin, Laakso kertoo.

Kasvattava kokemus

Laaksolle ulkomaan visiitti tarjosi mahdollisuuden testata omia siipiään, sillä ulkomailla pelaajat ovat monesti enemmän omillaan. Pelaajat esimerkiksi vastasivat Itävallassa omatoimisemmin harjoittelustaan.

– Suomessa pelaajat ovat kuin herran kukkarossa. Heistä pidetään todella hyvää huolta. Valmentajat välittää, tulevat kyselemään ja juttelemaan. Suomessa ollaan niin hyvällä tasolla, että kaikki sanotaan pelaajalle, annetaan ohjelmat käteen ja sanotaan, että "tee näin". Kun on aina tehnyt ohjeiden mukaan, niin oli hyvä itse nyt vähän miettiä, että osaako koostaa oman harjoittelun ja miten kauden vie läpi omilla ohjeilla ja opeilla, Laakso toteaa.

Kokemus kasvatti Laakson mukaan häntä ihmisenä, pelaajana ja opetti arvostamaan monia asioita Suomen jääkiekkomaailmasta.

– On hienoa, että saa hakea proteiinijuoman joukkueen loungesta, eikä itse tarvitse huolehtia sellaisista. Itävallassa jouduit itse huolehtimaan luistinten teroituksenkin kaupungilla. Ei voisi kuvitella, että Suomessa olisi tuollaista ammattilaistasolla, Laakso kertoo.

Aleksi Laaksolle ulkomaan kausi oli kasvattava kokemus Merja Siirilä / Yle

Tavoite vielä Ruotsissa

Monen pelaajan tähtäimessä on päästä pelaamaan ulkomaille. Ensimmäisenä mieleen tulevat NHL ja KHL, mutta kuinka paljon keskustellaan pienemmistä jääkiekkomaista, kuten Tanskasta ja Itävallasta?

– Minultakin on paljon tultu kyselemään Itävallan liigasta. Sinne tuntuu menevän enemmän ja enemmän pelaajia Suomesta. Se on ammattilaissarja, jonne menee NHL:stäkin pelaajia. Siellä on se, että tulosta piti tulla tai miehiä vaihtui aika nopeasti. Siellä se touhu on vähän kovempaa: olin ulkomaalaisvahvistus ja sen piti näkyä jotenkin, Laakso kertoo.

Vaikka jääkiekossa edetään peli ja kausi kerrallaan on Laakson tavoitteena edelleen kuitenkin päästä pelaamaan Ruotsissa. Ruotsissa houkuttelevat erityisesti isot hallit ja iso show.

– Kävimme Tanskasta Malmön puolella katsomassa välieräottelua Ruotsin liigassa. Kyllä siinä sellainen fiilis tuli, että täällä vielä joku päivä olisi kiva pelata. Suomalaisista sinne pääsee maajoukkuetason pelaajat, että se on sen vuoksi hyvä tavoite. Laakso kertoo.

Paluu Suomeen

Laakso solmi tulevaksi kaudeksi 1+1 -sopimuksen HIFK:n kanssa. Vaikka kauden alkuun on vielä aikaa, hän on ehtinyt jo käydä tapaamassa joukkuetovereita, valmentajia ja huoltohenkilökuntaa.

– Vajaa kuukausi sitten kävin hallilla viemässä varusteet omaan loossiin, juttelin huoltajan kanssa pelinumerosta ja varusteista. Käytiin myös joukkueen kanssa risteilyllä ja pääsi tutustumaan toimiston väkeen. Alkuun on jo päästy, Laakso kertoo.

Mitkä ovat odotukset kauden suhteen?

– Todella erilaiset lähtökohdat on nyt. Seura on legendaarinen ja menestynyt. Siellä pääsee pelaamaan kunnolla ja kilpailu pelipaikoista on myös kova. Tavoitteena on ensin saada pelipaikka kuudesta pakista ja sitten nälkä kasvaa syödessä. Taivas on sillä tavalla rajana, että kunhan kaikki menee vain putkeen. Ajatukset ovat kuitenkin jokapäiväisessä työssä, että turha lähteä haihattelemaan, Laakso toteaa.