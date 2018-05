Lapset alkoivat käyttää kuulosuojaimia päiväkodeissa – 6-vuotias Aleksi: "Tulee kova meteli, kun kaikki puhuvat yhtä aikaa"

Kuulosuojaimien käytöstä on tullut arkea monissa päiväkodeissa eri puolilla Suomea. Keskustele aiheesta jutun lopussa.

Mistä on kyse? Kuulosuojainten käyttäminen yleistyy päiväkodeissa

Lapset voivat laittaa kuulosuojaimet korvilleen esimerkiksi palapelejä kootessaan, piirtäessään tai tehdessään keskittymistä vaativia tehtäviä

Aiemmin kuulosuojaimia oli tarjolla vain erityislapsille, nyt niitä saavat käyttää kaikki

Syksyllä esikoulun aloittava Aleksi Kottonen tietää, millaisissa tilanteissa melutaso nousee päiväkotipäivän aikana:

– Kun yhdellä on jokin asia ja se kertoo sen muille, niin muut alkavat puhua siitä samasta asiasta, ja sitten tulee kova meteli.

Aleksi Kottosen päiväkotiryhmässä Lappeenrannassa on tarjolla yhdet punaiset kuulosuojaimet. Niitä käytetään välillä. Naapuriryhmässä kuulosuojaimia on hyllyssä kolmet, ja ne ovat säännöllisesti käytössä.

Tilanne on varhaiskasvatuksen erityisopettajan Satu Takalan mukaan tyypillinen.

– Täällä päiväkodissa leikitään, piirretään ja jotkut jopa syövät peltorit päässä. Ajatus on, että ne ovat kaikkien saatavilla hyllyssä, ja ne voi hakea sieltä käyttöön kuten legot. Käyttö riippuu ryhmän lapsista.

Apuväline muiden joukossa

Lasten kuulusuojaimet herättävät helposti hämmästystä. Onko päiväkodissa meteli noussut niin kovaksi, että siellä on pakko turvautua kuulosuojaimiin?

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu Takala kertoo ymmärtävänsä huolen. Siihen ei kuitenkaan hänen mukaansa ole syytä.

– Ei meillä täällä pauku desibelirajat punaisella. Kuulosuojaimet ovat välineitä, ja osa hyötyy niiden käytöstä. Miksi emme tarjoaisi sitä mahdollisuutta lapsille?

Takala rinnastaa kuulosuojaimet esimerkiksi säkkituoleihin, kumisiin istuintyynyihin tai syliin otettavaan painotyynyyn: ne kaikki voivat auttaa lasta keskittymään tai rauhoittumaan.

– Lapset saavat käyttää kuulosuojaimia, jos haluavat. Osa kokee ne hyödyksi keskittyessään johonkin tehtävään, ja toiset pitävät siitä, miltä ne tuntuvat päässä. Laitan joskus itsekin ne päähän jaetussa työhuoneessa.

Myllymäen päiväkodissa Lappeenrannassa lapset voivat laittaa kuulosuojaimet korvilleen, jos haluavat. Tommi Parkkinen /Yle

Lappeenrannassa kuulosuojaimia on tarjolla lähes jokaisessa päiväkodissa ja useissa kouluissa. Moni haastateltu erityisopettaja on Satu Takalan kanssa samaa mieltä niiden hyödyllisyydestä. Etenkin esikoululaiset käyttävät paljon kuulosuojaimia tehtäviä tehdessään.

Suojaimet olivat ennen ainoastaan erityislasten käytössä

Lasten kanssa työskentelevä toimintaterapeutti Sonja Korhonen on nähnyt läheltä kuulosuojaimien yleistymisen. Ennen kuulosuojaimet olivat lähinnä erityislasten tai aistiyliherkkien lasten käytössä, mutta nyt niitä onpaljon myös kodeissa ja päiväkodeissa.

Kuulosuojaimien hyöty päiväkotimaailmassa perustuu siihen, että ne auttavat lasta suuntaamaan tarkkaavuutensa oikeaan asiaan. Näin lapsi pystyy esimerkiksi keskittymään leikkiin tai tekemään asiat loppuun asti. Lisäksi lapsi väsyy vähemmän, sillä suojaimet pienentävät kuuloaistimuksen aiheuttamaa kuormitusta.

– Varmaan kaikki lapset hyötyisivät ajoittain kuulosuojainten käyttämisestä. Päiväkodeissa äänenvoimakkuus on usein korkea, ja kuulosuojainten käyttäminen antaisi lepohetken kuuloaistille, kuvailee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten toimintaterapeutti Sonja Korhonen.

Tapa yleistyy eri puolilla Suomea

Myös muualla Suomessa kuulosuojainten käyttäminen päiväkodeissa on yleistymään päin.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kuntien päiväkodeista osa tarjoaa lapsille mahdollisuutta käyttää kuulosuojaimia. Yhtenäistä linjausta ei kuitenkaan ole, kertoo OAJ:n Lastentarhanopettajaliiton valtuutettu Minna Paavola. Hän selvitti Ylen pyynnöstä kuulosuojainten käyttöä päiväkodeissa.

Lahdessa päiväkotilapset saavat halutessaan laittaa kuulosuojaimet korvilleen, samoin joissakin päiväkodeissa esimerkiksi Vaasassa, Joensuussa ja Kotkassa.

– Lähtökohta pitää olla se, että lapsiryhmät ovat riittävän pienet ja tilat akustisesti niin toimivat, että päiväkodissa pärjää ilman kuulosuojaimia, Minna Paavola sanoo.

Paavolan mukaan uudet päiväkodit suunnitellaan nykyään niin, että ylimääräistä meteliä tulee mahdollisimman vähän. Tilojen kaikki pinnat ovat sellaista materiaalia, ettei kaikua pääse syntymään. Myös tuolien ja pöytien pinnat pehmentävät ääntä.

– Ennen esimerkiksi jos lapset tekivät palapelejä pöydän ääressä ja kaatoivat palat pöydälle, syntyi ihan kauhea kolina. Nyt ei enää.

Päiväkotien akustiikan pitäisi olla kunnossa

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan Satu Takalan mukaan vanhoissa, pienissä ja usein sokkeloisissa taloissa kuulosuojaimia käytetään vähemmän kuin suurissa taloissa.

– Vanhoissa päiväkodeissa on enemmän pieniä huoneita, leikkisoppia, matalia huoneita sekä tekstiilejä. Sellaisissa kuulosuojaimien tarve on tietenkin vähäisempää. Niissä taloissa on muita haasteita, kuten olemattomat kuraeteiset.

Vanhojen päiväkotirakennusten akustiikkaa on yleensä myös parannattu lisäämällä kattoihin ääntä imeviä levyjä ja vaihtamalla kalusteet, kuten pöydät ja tuolit.

Kuulosuojaimet antavat kuuloaistille lepohetken. Tommi Parkkinen /Yle

– Uusissa päiväkodeissa nämä asiat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Päiväkoteihin rakennetaan paljon myös pienryhmätiloja. Esimerkiksi Kotkassa on neljä uutta päiväkotia, joissa on paljon pieniä soppeja, sanoo Lastentarhanopettajaliiton valtuutettu Minna Paavola.