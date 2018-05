Ulkomaisia toimittajia matkasi seuraamaan Pohjois-Korean ydinkoealueen purkamista – eteläkorealaisten tulo evättiin viime hetkellä

Joukko ulkomaisia toimittajia on matkustanut Pohjois-Koreaan seuraamaan Punggye-rin ydinkoealueen tuhoamista.

Pohjois-Korea on tehnyt kaikki kuusi ydinkoettaan Punggye-rissä, ja ydinkoealueen tuhoamista pidetään hyvän tahdon eleenä ennen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin suunniteltua tapaamista.

Pohjois-Korea kuitenkin perui viime hetkellä lupauksensa päästää myös eteläkorealaisia toimittajia seuraamaan tuhoamisseremoniaa.

Lisäksi viime kuukaudet sovinnollisesti esiintyneen maan kommentit ovat jälleen viime aikoina muuttuneet vihaisemmiksi.

Tuhoamisseremonia loppuviikolla

Pohjois-Koreaan Kiinasta saapuneessa koneessa oli toimittajia Kiinasta, Venäjältä, Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Alun perin mukaan oli tulossa myös kahdeksan eteläkorealaista, mutta Pohjois-Korea ei myöntåänytkään heille viisumeja. Uutistoimisto AP:n mukaan syynä oli Pohjois-Korean suuttumus Etelä-Korean ja Yhdysvaltain sotaharjoituksesta.

Pohjois-Korea perui harjoituksen takia viime viikolla tapaamisen Etelä-Korean edustajien kanssa ja varoitti myös Kimin ja Trumpin tapaamisen olevan vaarassa.

Matkalla mukana oleva yhdysvaltalaisen AP:n toimittaja kertoo, että he asuvat hotellissa Pohjois-Korean itärannikolla ennen kuin on aika matkustaa ydinkoealueelle. Tuhoamisseremonia on tarkoitus pitää keskiviikon ja perjantain välisenä aikana säästä riippuen.

Symbolinen ele

Pohjois-Korea on sanonut tuhoavansa ydinkoealueen, koska sille ei ole enää tarvetta.

Asiantuntijat ovat kuitenkin erimielisiä siitä, miten helppoa se olisi rakentaa uudelleen, jos kansainvälinen ilmapiiri muuttuu.

Eteläkorealainen asiantuntija Kim Hyun-wook sanoo uutistoimisto AFP:lle, että uudelleenrakentaminen olisi helppoa. Pohjois-Korea osoittaa kuitenkin Punggye-rin tuhoamisella valmiutensa olla tekemättä ydinkokeita ainakaan toistaiseksi. Lisäksi se antaa ymmärtää, että sillä olisi tarpeeksi ydinaseita, Kim arvioi.

Toinen eteläkorealaisasiantuntija Yang Moon-jin pitää merkittävänä sitä, että Pohjois-Korea ei käytä ydinkoealuetta neuvotteluvalttina. Tuhoaminen osoittaa hänen mielestään valmiutta lieventää jännitystä neuvottelemalla.

Uutta huolta tosin nostattaa se, että talvella pehmentynyt Pohjois-Korean retoriikka on jälleen viime aikoina saanut uusia kovempia sävyjä.

Vuonna 2008 Pohjois-Korea räjäytti jäähdytystornin Yongbyonin ydinvoimalassa, jossa tuotettu plutonium teki mahdolliseksi maan ensimmäisen onnistuneen ydinkokeen. Seuraavana päivänä Yhdysvaltain tuolloinen presidentti George W. Bush purki joitain Pohjois-Korean vastaisia pakotteita.

Kun neuvottelut kariutuivat, Pohjois-Korea rakensi jäähdytystornin uudelleen ja käynnisti voimalan.

