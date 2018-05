Kyyn siirtäjä vie pihalle tulleen matelijan metsään: "Voin auttaa siinä vähän matelijoita, ettei ne aina saisi lapiosta"

Jani Voutilainen siirtää kyykäärmeitä pihapiireistä turvallisempaan ympäristöön. Varusteinaan hänellä on pitkävartinen käärmekoukku, paksut hanskat ja kannellinen ämpäri.

Kyykäärmeisiin suhtaudutaan usein vihamielisesti. Jos matelija erehtyy pihapiiriin, saa se varautua lapioon ja hengenlähtöön.

Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa asuva Jani Voutilainen ei kuitenkaan tapa kyykäärmettä. Hän siirtää matelijan muualle. Apuvälineinä hänellä on käärmekoukku, kannellinen ämpäri ja pitkävartiset paksut hanskat.

– Esimerkiksi nahkaiset hitsaajan hanskat on hyvät. Niistä ei kyy pysty puremaan läpi. Sillä on sen verran pienet hampaat, kertoo Voutilainen.

Voutilainen on välttynyt kyyn puremilta ja hän sanookin olevansa siirroissa aina hyvin varovainen. Kyynpurema ei ole leikin asia.

Voutilaisella on käytössään pitkävartinen käärmekoukku, jolla käärme nostetaan maasta ja siirretään ämpäriin. Tarkoitus on , ettei käärmeeseen tarvitsisi ollenkaan koskea käsin.

– Jos on tosi liukas yksilö, niin joutuu ottamaan hännästä vähän kiinni. Jotkut käyttävät pihtejä, mutta koukulla otettaessa käärme ei vaurioidu, selventää Voutilainen.

Kyyt liikkuvat nyt vilkkaasti Elina Kaakinen/Yle

Silmä tottuu huomaamaan käärmeen

Jani Voutilainen asui aiemmin Vaasassa ja ehti tehdä kymmenkunta kyykäärmeen siirtoa. Tänä keväänä siirtoja on ollut Vaasan seudulla kaksi. Yleisin tapaus on, että käärme on omakotitalon pihapiirissä ja se halutaan sieltä pois.

– Ne on yleensä omakotitalojen pihapiirejä, joissa on ulkorakennuksia. Niistä löytyy ruokaa käärmeelle. On hiiriä ja rottia, kertoo Voutilainen.

Siirrettävä käärme saattaa löytyä jo tunnin etsiskelyn jälkeen tai joskus siihen menee koko päivä. Voutilainen kertoo, että silmä tottuu ja harjaantuu huomaamaan käärmeen ja toisaalta hän osaa niitä jo oikeista paikoista etsiäkin.

Paras aika saada kyy turvallisesti kiinni ja siirrettyä on aamu. Silloin ilma on vielä viileää eikä käärme ole niin nopea kuin lämpöisessä. Voutilainen kertoo joskus joutuneensa juoksemaan matelijan perässä.

Vähintään viiden kilometrin päähän pitää viedä, ettei kaveri löydä takaisin Jani Voutilainen

– Käärme on useimmiten koloissa, pimeissä kylmissä paikoissa. Sieltä koitetaan nostaa mahdollisimman rauhallinen mato ja laittaa ämpäriin ja kansi päälle. Vähintään viiden kilometrin päähän pitää viedä, ettei kaveri löydä takaisin, Voutilainen kertoo.

Käärme viedään metsään ja jos mahdollista, sellaiseen metsään, missä tiedetään olevan muitakin kyykäärmeitä.

Herppiharrastajasta käärmeen siirtäjäksi

Suomen Herppiharrastajat on yhdistys, jossa matelijoiden, selkärangattomien, sammakoiden ja hämähäkkien omistajat kohtaavat. Tapaamisissa ja keskustelufoorumeissa vaihdetaan kokemuksia herppiharrastuksesta. Osa harrastajista siirtää myös käärmeitä ja tätä tekee myös vaasalainen Janina Lepistö.

Lepistö on ollut herppiharrastaja lapsesta lähtien ja hänellä on ollut muun muassa kilpikonnia. Tällä hetkellä kodista löytyy kaksi kiinankellosammakkoa, Retu ja Jason, sekä kääpiöparta-agama Muru. Lepistöllä on kokemusta käärmeistäkin ja, kun Vaasassa ei ollut käärmeiden siirtäjää, päätti Lepistö ryhtyä sellaiseksi.

Olli Koski / Yle

Lepistön mielestä siirtäminen on luonteva jatko herppiharrastukselle.

Käärmeiden siirtäjiä on Suomessa jokunen. Tunnetuimmasta päästä on Kyypartion perustanut nastolalainen Mikko Turunen, joka myös kuvaa kohtaamansa kyyt.

Elämä on arvokasta

Jani Voutilaisella on ollut matelijoita lemmikkinä ja kiinnostus suomalaisiinkin matelijoihin tuli sieltä. Voutilainen ei ota korvausta käärmeen siirrosta.

Hänen mielestään kaikki elämä on kallisarvoista, myös käärmeen. Hän ymmärtää kyllä, ettei käärmettä haluta pihapiiriin, jossa esimerkiksi pikkulapset ja lemmikkieläimet liikkuvat. Omalla siirtoavullaan hän auttaa samalla sekä ihmisiä että käärmettä.

– Voin auttaa siinä vähän matelijoita, ettei ne aina saisi lapiosta, sanoo Voutilainen.