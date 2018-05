Ylen meteorologi: Toukokuusta tulossa mittaushistorian lämpimin

Toukokuussa on ollut jo yhdeksän hellepäivää, kun tavallisesti niitä on keskimäärin kolme.

Tavanomaista toukokuuta lämpimämpi poutasää näyttää jatkuvan aina vain. Keskiviikkona ja torstaina lämpötilat laskevat hieman, mutta se on vain tilapäistä, sanoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

– Sitten lämpenee taas uudelleen. Ja viileämmätkin lämpötilat ovat keskimääräistä korkeampia.

Toukokuussa on tavallisesti kolme hellepäivää. Nyt niitä on ollut jo yhdeksän ja lisää on tulossa, Borgström arvioi. Tiistaina iltapäivällä helleraja on ylittynyt muun muassa Oulussa ja Kouvolassa.

– Tästä näyttää tulevan mittaushistorian lämpimin toukokuu, Anne Borgström sanoo.

Moni nauttii lämpimästä ja kuivasta säästä, mutta luonto ja siitepölystä kärsivät allergikot kaipaisivat jo sateita. Niitä ei meteorologin mukaan ole näköpiirissä.

– Keskiviikkona voi tulla kuurosateita pohjoisessa, idässä ja kaakossa, mutta ne ovat hyvin paikallisia.

Ilmatieteen laitos varoittaakin maasto- tai ruohikkopaloista (siirryt toiseen palveluun) lähes koko maassa aivan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta.

Koivun siitepölyä on runsaasti ilmassa maan pohjoisissa osissa. Keskisessä ja eteläisessäkin Suomessa koivun siitepölyä on ilmassa kohtalaisesti. Heinien kukinta on alkanut maan eteläosissa ja se on aluillaan myös maan keskiosissa.

Etelä- ja Keski-Suomessa koivun kukinta alkaa olla ohi ja heinien kukinta puolestaan alussa. Siitepölytilanteesta kertoo tarkemmin Turun yliopiston aerobiologian yksikkö (siirryt toiseen palveluun).

UV-säteily ei tunnu iholla: muista suojautua

Auringon ultraviolettisäteily nousee Suomessakin nyt niin korkeaksi, että säteilyltä täytyy suojautua. Runsas UV-säteily ja ihon palaminen lisäävät riskiä sairastua ihosyöpään (siirryt toiseen palveluun).

Etelä-Suomessa haitallista UV-säteilyä (siirryt toiseen palveluun) saa toukokuusta elokuuhun, poutaisena keskikesän päivänä jopa seitsemän tunnin ajan.

Kun säteilyn voimasta kertova UV-indeksi on kolme tai korkeampi, iho täytyy suojata vaatteilla ja suojavoiteella sekä pysyttelemällä varjossa. Silmät kannattaa suojata hatulla ja aurinkolaseilla.

Keskipäivällä, kun aurinko on korkeimmillaan, säteily on voimakkainta. UV-säteily ei tunnu iholla, eivätkä tuulisuus tai ohuet pilvet vähennä sitä.

Erityisesti lasten ihon suojaaminen on tärkeää. Vaatteiden suojaa täydentää lapsille suunnattu suojavoide, opastaa Ilmatieteen laitos (siirryt toiseen palveluun). Alle kaksivuotiaille aurinkovoiteita ei suositella.

Voimakkaasta UV-säteilystä Ilmatieteen laitos varoittaa silloin, kun indeksin arvo on vähintään kuusi.

– UV-säteilyindeksi on hitaasti kohoamassa. Maan eteläosissa varoitusraja saattaa rikkoutua jo viikonloppuna, Anne Borgström sanoo.

