Haaveileeko lapsesi peliammattilaisen urasta? Kovalla treenillä e-urheilussa voi ansaita miljoonia: "Potentiaalia on todella paljon" – keskustele

Olen Hungaroringillä. Allani pörisee F1-auto, valmiina starttiin. Katson liikennevalojen riviä, joka näyttää punaista.

Ihan kohta valot muuttuvat vihreiksi. Tunnen, kuinka syke nousee, kädet ratissa hikoavat.

NYT! Startti! Kaasua! Nopeus kasvaa hurjaa vauhtia mittarissa. Hups! Mutka! Äkkijarrutus ja kurssin oikaisu hiekan kautta takaisin asfaltille.

Tosiasiassa paikka on elektronisen moottoriurheilun keskus kerrostalon kolmannessa kerroksessa Helsingin Munkkisaaressa. Rivissä on kolme urheiluauton muotoista ajosimulaattoria, joihin voi ladata käytännössä minkä tahansa kilpa-autoiluradan maailmalta.

Korville asetetaan kuulokkeet, jotka vievät likimain autenttiseen tunnelmaan autokilpailussa, tällä kertaa siis Unkarin F1-radalle, Hungaroringille.

Olen ottanut ensituntumaa urheilulajiin, jota kutsutaan elektroniseksi urheiluksi, e-urheiluksi.

Ajosimulaattori takaapäin katsottuna. Näyttöruudulle nousee ajonäkymä valitulta radalta. Tuulia Thynell / Yle

E-urheilun harrastajien ja seuraajien määrä kasvaa kohisten

E-urheilu alkaa olla salonkikelpoinen tuote Suomessakin. Maailmalla se on huippusuosittu laji muiden, perinteisempien urheilulajien rinnalla. Yhdysvalloissa e-urheilu on kolmanneksi suosituin urheilulaji, heti amerikkalaisen jalkapallon ja koripallon jälkeen. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan 18–29-vuotiaiden keskuudessa (siirryt toiseen palveluun) e-urheilu on toiseksi suosituin jääkiekon jälkeen.

Meillä elektroninen urheilu on muun muassa hyväksytty yhdeksi Puolustusvoimien urheilukoulun lajiksi. Urheilukouluun pääsevät elektronisen urheilun huiput valitaan erikoisjoukkohaussa.

Myös pelialan koulutusta on tarjolla. Puhtaasti videopelaamiseen keskittyvä koulutus on käynnistynyt Oriveden opistossa Pirkanmaalla. Kajaanissa on koulutuslinja ammattikorkeakoulussa. E-urheilijoilla on myös oma liittonsa, Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL (siirryt toiseen palveluun).

Miten näin on päässyt käymään? Alan liiton puheenjohtajan mukaan suosio ei selity pelkästään pelaajien määrällä, vaan siihen liittyy oheistarjontaa.

– Pelaamiseen liittyvät olennaisesti myös tubettaminen ja pelaamisen striimaaminen, ja näiden kanavien kautta on noussut maailmanlaajuisia superjulkkiksia. Heitä seuraavat etenkin nuoret säännöllisesti, kertoo SEULin puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

Suomen elektronisen urheilun liiton SEUL:in puheenjohtaja Joonas Kapiainen on itse tanssipelien harrastaja. SEUL palvelee kaikkia pelaajia ja elektronisen urheilun toimijoita. Liitto pyrkii kehittämään ja standardisoimaan lajia. "Meitä voisi verrata vaikka koripallo- tai jalkapalloliittoihin", Kapiainen sanoo. Mikko Koski / Yle

Ammatikseen pelaavia suomalaisia on Kapiaisen mukaan noin 30–40. Ammattilaisuus tarkoittaa sitä, että pelaajalla on sopimus jonkin organisaation kanssa ja he pelaavat joko puoli- tai täyspäiväisesti. He pelaavat sekä kotimaassa että ulkomailla. Ja ulkomailla piilevät suurimmat, miljoonien arvoiset peliturnaukset.

E-urheilu saattaa olla jopa tulevaisuuden olympialaji. Pariisiin 2024 siitä suunnitellaan ainakin näytöslajia.

Lapseni pelaa. Kannattaisiko vain kannustaa ja unohtaa ruutuaika?

Nuorten, noin 10-vuotiaiden lasten keskuudessa supersuosioon on noussut taistelupeli nimeltä Fortnite. Siinä matkataan lentäen paikasta toiseen, jossa kerätään varusteita ja tarvikkeita, taistellaan toisten pelaajien kanssa, kerätään tappoja. Pelata voi yksin, mutta pelikonsolin kautta myös ryhmässä.

Säännöllisin väliajoin julkaistaan uusi "kausi", johon kuuluvat uudet tarvikkeet pelaajalle, eli sotilaalle. Pelatakseen uutta kautta tuorein varustein on ostettava pelirahaa.

Pelin tuoksinassa ajantaju hämärtyy helposti. Kuitenkin ruutuajasta puhutaan ja sitä suositellaan rajoitettavaksi lapsille. Ruutuaika tarkoittaa tietokoneen, pelikonsolin, tabletin tai tv:n ääressä käytettyä aikaa.

Lasten runsaan ruutuajan on todettu olevan yhteydessä heikkoon koulumenestykseen (siirryt toiseen palveluun), ja viihdemediaa saisi kuluttaa korkeintaan kaksi tuntia päivässä. (siirryt toiseen palveluun)

Twitch tv:n kautta voi seurata livepelaamista, siis e-urheilua. Kuvakaappaushetkellä Fortniten pelaamista seurasi yli 160 000 ihmistä, League of Legendsiä lähes 102 000 ihmistä. Twitch

Jos pelaamisesta on kuitenkin jo tullut salonkikelpoista ja sillä on omat koulutusohjelmansakin, niin minkälaiseen asentoon vanhempien ajatukset pitäisi nyt oikein kääntää? Kannustaako lasta mahdolliseen tulevaan ammattiin ja antaa tämän pelata vaan?

– Suosittelen, että on kiinnostunut lapsensa tekemisistä. Kohtuus kaikessa. Vanhempien kannattaisi tutustua peliin, ja kokeilla pelaamista itsekin. Siitä voi syntyä perheen sisäinen harrastus, myhäilee Kapiainen.

Kuten aiemmin todettiin, pelkkä pelaaminen ei välttämättä riitä. Pelin jälkeen innokkaimmat seuraavat vielä nettiin striimattavia pelitapahtumia. Näitä striimejä välittää muun muassa Twitch tv.

Miten e-urheilija treenaa? Pelaamalla

Perinteisillä urhelijoilla on tarkka treeniohjelma, jota he noudattavat. Lajista riippuen siihen kuuluu todennäköisesti voimaharjoittelua, aerobista harjoittelua ja lajikohtaista harjoittelua.

SEULin puheenjohtajan Joonas Kapiaisen mukaan e-urhelija treenaa pelaamalla.

– Harjoitteluun liittyy myös pelin strategista harjoittelua joukkueen kanssa. Käydään läpi sekä oman että toisten joukkueiden pelejä, niitä katsotaan jälkikäteen ja analysoidaan omaa pelaamista, etsitään virheitä ja yritetään paikata niitä seuraavassa pelissä.

– Totta kai pelaajan kestävyys ja peruskunto pitää olla kohdallaan, että jaksaa istua turnauksessa pitkiä aikoja. Ammattipelaajat katsovat, että fyysinen kunto on hyväksi, Kapiainen tähdentää.

E-urheilijalta vaaditaan hänen mukaansa päättäväisyyttä ja hyvää sekä nopeaa ratkaisujen tekokykyä. Ja voidaan jopa muuttaa maailmaa.

– Pelit luovat uusia johtajia ja synnyttävät uusia innovaatioita. Siten ne parantavat ihmiskuntaa.

"Suomi on kypärähullu kansa"

E-urheilussa lajeja on monia, kuten on perinteisessäkin urheilussa. Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL on jaotellut pelit genreihin, alalajeihin seuraavasti: räiskintäpelit, strategiapelit, areenapelit, taistelupelit, urheilupelit, ajopelit, sekä rytmi- ja tanssipelit.

Ajopelien genreen sijoittuu Helsingin Munkkisaaren e-moottoriurheilukeskus simulaattoreineen. Siellä järjestetään myös e-motorsportsin SM-kisojen osakilpailuita, joka striimataan nettiin.

– Kilpailijoilla on virtuaalinen kilpa-auto kotonaan, ja he liittyvät kilpailuihin palvelimien kautta, kertoo e-motorsportsin SM-sarjan promoottori Valtteri Leitola.

Valtteri Leitola on e-motorsportsin SM-sarjan promoottori ja Munkkisaaressa sijaitsevan Circuit e-motorsport -konseptin kehitysjohtaja. Elise Tykkyläinen

Elektronista moottoriurheiluakin voi treenata vain ajamalla. Harjoittelun määrä on Leitolan mukaan olennaista. Lisäksi "auto" pitää saada rakennettua omaan käteen sopivaksi.

– Mitä enemmän omassa harjoittelussa käyttää aikaa auton ominaisuuksien ymmärtämiseen, sitä parempi kilpailija on. Säätämisellä kierrosajasta voi tippua muutama kymmenys, Leitola kertoo.

SM-kisoissa koko sarjan voittajalle on tiedossa 10 000 euroa, mutta maailmalla liikutaan sadoissa tuhansissa.

– E-moottoriurheilussa ei olla vielä lähelläkään sitä palkintotasoa, jota e-sportsin muissa genreissä kuten fantasiapeleissä ja strategiapeleissä on. Siellähän on useampien miljoonien eurojen turnauksia vuodessa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin e-moottoriurheilussa hyvältä, arvioi Leitola.

Hän pohjaa optimisminsa siihen, että reaalimaailman moottoriurheilu on kansainvälisesti yksi seuratuimpia ja ihannoiduimpia lajeja – miksei sama innostus siirtyisi myös virtuaalimaailman moottoriurheiluun.

– Suomihan on kypärähullu kansa. Täällä potentiaalia on todella paljon!

