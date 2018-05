Lakimuutoksen seuraukset Kouvolassa: Sairaalan osastoja on jouduttu sulkemaan, koska lääkäreitä ei ole

Lääkäriliiton mukaan terveydenhuoltolain muutos on ajanut entiset aluesairaalat hankalaan rakoon, kun esimerkikiksi leikkaustoimintaa ja erikoissairaanhoidon päivystystä on keskitetty keskussairaaloihin.

Yksi tällaisista sairaaloista on Pohjois-Kymen sairaala Kouvolassa. Vaikka lääkäreitä on enemmän kuin koskaan, niin Kouvolassa sairaalan viidestä osastosta kaksi on toukokuussa suljettu lääkäripulan vuoksi. Osastot ovat todennäköisesti suljettuna yli kesän.

– Valtiovallan tahto on ollut ajaa vanhat aluesairaalat aikalailla alas. Kyllä se varmasti nuorta perhettä mietityttää, olivat sitten lääkäreitä tai hoitajia, että mille paikkakunnalle muuttavat tai kannattaako sieltä ostaa omistusasuntoa, jos näyttää siltä, että oman kiinnostuksen mukaista työtä, vaikka leikkaussalityötä ei muutaman vuoden kuluttua sillä paikkakunnalla tehdä lainkaan, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki sanoo.

Moni lääkäri kulkee erikoissairaanhoidon perässä ja hakeutuu yliopistosairaaloihin tai muihin isompiin sairaaloihin.

– Koko vuosi on kulunut enemmän tai vähemmän rekrytointien merkeissä. Minimissään tarvitsemme kaksi lääkäriä, kertoo Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Carean johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa. Carea on vastannut Pohjois-Kymen sairaalan toiminnasta vuoden 2018 alusta asti.

Rekrytointeja Kouvolassa on tehty lehti- ja netti-ilmoituksilla, erilaisilla kampanjoilla ja lääkärirekrytointifirmojen avulla.

– Jos on saatu vihiä jostain lääkäristä, joka voisi olla kiinnostunut, on myös soiteltu perään. Meillä on myös ostopalvelupyyntö sisällä lääkäripalveluiden järjestämiseksi, mutta vielä ei tilanne ole selvinnyt, Mäntymaa sanoo.

Kymenlaakso ei näyttäydy vetovoimaisena

Kouvolassa on lääkäripulaa myös perusterveydenhuollon puolella, eikä se ole uusi asia.

Koko maassa yhä useampi lääkärin virka hoidetaan terveyskeskuksissa sijaisjärjestelyin. Lääkäriliiton teettämän selvityksen mukaan joka viidettä virkaa hoitaa sijainen. Määrä on kasvanut huomattavasti kymmenessä vuodessa. Alkuvuodesta Kouvolan noin 50 lääkärivakanssista on täytettynä vain vähän yli puolet.

Lääkäreille tehdyissä mielikuvaselvityksissä Kymenlaakso ei perinteisesti ole sijoittunut kovin hyvin.

Terveydenhuoltolain muutos vei kuitenkin tilannetta entisestään huonompaan suuntaan. Lakimuutoksen myötä Kouvolassa ei enää tehdä leikkauksia ja erikoissairaanhoito on keskitetty maakunnan keskussairaalaan Kotkaan.

Kouvolan vetovoima ei ole toistaiseksi riittänyt lääkäreiden palkkaamiseen.

– Muutos on ollut ehkä koko valtakunnassa suurin juuri Kymenlaaksossa. Pohjois-Kymen sairaalan rooli muuttui, kun yhteispäivystys ja leikkaukset keskitettiin, mutta samalla Kymenlaakson keskussairaalalle ei suotu niin sanottua laajan päivystyksen sairaalan statusta. Se on kyllä vaikuttanut rekrytointiin, eikä mitenkään positiivisesti, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Lähimmät laajan päivystyksen statuksen sairaalat ovat Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Kouvola haluaa Poksiin oman vastuulääkärin

Ratkaisuja Pohjois-Kymen sairaalan lääkäripulaan haetaan eri tavoin.

Sairaanhoitopiiri Carea yrittää pitkällä tähtäimellä houkutella vastavalmistuneita lääkäreitä tarjoamalla kahden vuoden yleislääketieteen erityiskoulutusta Kymenlaaksossa.

Kouvola puolestaan haluaa Pohjois-Kymen sairaalaan oman vastuulääkärin kehittämään sairaalan toimintaa. Kouvola myös vauhdittaisi lääkäreiden liikkumista maakunnan kahden sairaalan eli Pohjois-Kymen sairaalan ja Kotkassa sijaitsevan keskussairaalan välillä tarpeen mukaan.

Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri uskoo, että Kymenlaaksossa lokakuussa alkavaksi aiottu valinnanvapauspilotti voi myös helpottaa lääkäripulaa, kun osa ihmisistä valitsee siirtyä yksityisten sote-keskusten asiakkaiksi.

– Tämä voisi vapauttaa kuntien perusterveydenhuollon lääkäriresursseja myös Poksin käytettäväksi, Kristeri sanoo.

Kouvolan kaupunki ja Carea neuvottelivat lääkäritilanteesta maanantaina ja neuvotteluja jatketaan ensi viikolla.