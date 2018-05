Kuukautiset haittaavat tyttöjen koulunkäyntiä Etelä-Aasiassa – joka kolmas jättää menemättä kouluun

Nepalissa vanha tapa on määrännyt naiset nukkumaan eristyksissä kuukautisten aikana. Tapa on nyt kielletty lailla. Kansalaisjärjestö Rudecin edustaja Narayani Upadhya (kuvassa keskellä) kävi viime syyskuussa Birpathin kylässä puhumassa tapaa vastaan.

Etelä-Aasiassa kuukautiset vaikeuttavat tyttöjen koulunkäyntiä, sillä jopa joka kolmas tyttö kokee koulunkäynnin liian vaikeaksi kuukautisten aikana.

Näin kertoo YK:n lastenjärjestön Unicefin ja avustusjärjestö WaterAidin raportti.

Ongelmana on muun muassa se, ettei kouluissa ole tarpeeksi tyttöjenvessoja. Esimerkiksi eräällä itänepalilaisella alueella on vain yksi WC 170 tyttöä kohden, kun Maailman terveysjärjestön WHO:n suositus on yksi WC 25 tyttöä kohden.

Kun kaikilla tytöillä ei lisäksi ole kunnollisia kuukautissuojia, monet pitävät parhaana jäädä kotiin odottamaan kuukautisten loppumista.

Tilannetta pahentaa tiedon puute, mikä on otollista maaperää erilaisille kuukautisiin liittyville uskomuksille. Esimerkiksi Sri Lankassa kaksi kolmasosaa tytöistä ei tutkimuksen mukaan tiedä kuukautisista ennen murrosikää.

Monin paikoin kuukautisia pidetään epäpuhtaina ja naisten liikkumista ja käyttäytymistä niiden aikana rajoitetaan. Esimerkiksi monet afgaaninaiset eivät tuolloin kylve, jotteivät tulisi hedelmättömiksi.

Nepalissa on ollut paikoin vallalla tapa määrätä naiset nukkumaan eristyksissä esimerkiksi karjasuojissa kuukautisten aikana. Nyttemmin tapa on kriminalisoitu.

Unicef jha WaterAid patistavat hallituksia varmistamaan, että kouluissa on riittävästi yksityisiä vessoja ja puhdasta vettä. Järjestöt huomauttavat, että tytöillä on oikeus koulutukseen ja oikeus menetetään, jos kuukautissuojia ja kouluvessoja ei ole tarpeeksi.

Etelä-Aasiassa asuu noin 1,7 miljardia ihmistä.

