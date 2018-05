Eija Ahlberg oli VR:n virallinen "junaääni", kunnes päätti hypätä pois oravanpyörästä – töiden etsimisessä kului monta vuotta, mutta sitten tapahtui käänne

Yksityisten yritysten työnvälityksestä on hyviä kokemuksia, mutta kokeiluissa ei ole pystytty osoittamaan, että se olisi tehokkaampaa kuin julkinen.

Matkamessuja Lontoossa ja Berliinissä. Muutamassa päivässä läpi Japanin ja seuraavalla viikolla kierrokselle Suomen maakuntiin.

Työ VR:n myyntipäällikkönä vei Eija Ahlbergia tiheässä tahdissa ympäri maailmaa.

Päivät kuluivat tapaamisissa asiakkaiden kanssa ja illat työhön liittyvillä päivällisillä.

Ahlberg myi VR:n junayhteyksiä ulkomaisille matkanjärjestäjille. Hän toi muun muassa japanilaisturistit suomalaisjuniin.

Kielitaitoinen nainen on myös suomalaisten tuntema junaääni. Ahlberg kertoi lähes 30 vuoden ajan matkustajille, mille asemalle juna saapuu. Kuulutukset nauhoitettiin oman työn ohessa.

Kunnes tuli stoppi. Ahlberg halusi hypätä pois liian hektiseksi käyneestä työstään ja irtisanoutui VR:ltä.

Kyllä kokeneelle ja pätevälle töitä löytyy, nyt 59-vuotias Ahlberg ajatteli tuolloin.

Toisin kävi. Irtisanoutumisesta on nyt viisi vuotta, ja siitä kun Ahlberg toden teolla aloitti työnhaun, neljä.

TE-toimiston työnhakukäytännöt ovat tulleet tutuiksi. Työllistymissuunnitelmia on rustattu säännöllisesti.

Varsinaisia työpaikkoja on sen sijaan TE-toimiston kautta osunut kohdalle vähemmän.

Pääsin mukaan ryhmään, josta pidetään huolta, jolle tulee kokoajan työtarjouksia ja jolle soitetaan. Eija Ahlberg

Ahlberg on esimerkiksi saanut kahteen otteeseen kehotuksen hakea it-alan työtä, vaikka kokemusta ei ole lainkaan. Hakematta jättäminen olisi johtanut tukien menettämiseen.

Hän on myös yrittänyt hakeutua TE-toimiston tarjoamiin koulutuksiin, mutta usein tuloksena on ollut varasija. Sopivia on myös ollut tarjolla vähän, sanoo Ahlberg.

– Kun hitsariksi en meinannut, hän nauraa.

Ahlberg päätyi suorittamaan esimerkiksi ravintoloiden keikkatyössä vaaditun hygieniapassin lopulta omalla kustannuksellaan.

Työ- ja elinkeinotoimiston kautta löytyi kuitenkin aivan hiljattain polku, joka on avaamassa Ahlbergille ovet takaisin työelämään.

Ahlberg pääsi mukaan Uudenmaan TE-toimiston kokeiluun, jossa työnvälitystä hoitavat yksityiset yritykset.

SAMPO-palveluissa työnhakija saa itse valita yrityksen, jonka asiakkaaksi lähtee. Ahlberg valitsi henkilöstöpalveluja tarjoavan VMP Varamiespalvelun.

– Muutos oli suuri, Ahlberg sanoo.

Hän sai oman työnhakuvalmentajan, jonka kanssa ansioluetteloa trimmattiin yhdessä.

Ahlbergille valkeni muun muassa, että lyhyt ja ytimekäs toimii pitkää litaniaa paremmin. Myös omaa osaamista piti alkaa mainostaa aiempaa runsaammin sanankääntein.

– Pääsin mukaan ryhmään, josta pidetään huolta, jolle tulee koko ajan työtarjouksia ja jolle soitetaan, hän kuvailee muutosta edelliseen.

Uusi laki avaa ovet yksityiselle työnvälitysfirmoille, vaikka kokeilut ovat jääneet puolitiehen

Ahlbergin kokemus on hyvä, mutta kokonaiskuva siitä, ovatko yksityiset yritykset todella TE-toimistoa tehokkaampia työnvälittäjiä, on toistaiseksi hämärän peitossa.

Kokeiluja on tehty kolmen viime vuoden aikana ympäri maata. Niissä yritysten tarjoamaan työnvälitykseen osallistumista on pilotoitu ennen sitä, kun uudet kasvupalvelulait tulevat voimaan.

Lakien myötä julkiset työvoimapalvelut avataan yritysten ulottuville nykyistä paljon suuremmassa mittakaavassa. Muutos tulee voimaan, kun maakunnat aloittavat toimintansa.

Yle kertoi jo aiemmin, että Suomessa ollaan menossa kohti tilannetta, jossa jopa kaikki työvoimapalvelut voitaisiin jatkossa ostaa yksityisiltä yrityksiltä.

Mallia on haettu Britanniasta ja Australiasta – maista, joissa työvoimapalveluita on viety markkinoille kaikkein laajimmin.

Britannia ostaa palvelut pitkäaikaistyöttömille ja niille, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Australiassa taas kaikki työvoimapalvelut on annettu yritysten hoidettaviksi.

Kysyntää tämän tyyppiselle palvelulle on. Eniten hyötyvät asiakkaat, jotka kokevat, että haluavat apua työnhaussa. Toiset taas eivät koe tarvitsevansa sitä. Jani Honkanen, kehittämiskoordinaattori, Uudenmaan TE-toimisto

Suomessa päätöksen siitä, kuinka laajasti palvelut lopulta viedään markkinoille, tekevät työ- ja elinkeinoministeriön mukaan maakunnat.

Tähän saakka TE-toimistot ovat ostaneet yrityksiltä lähinnä koulusta ja valmennusta.

Yksityistä työnvälitystä on kokeiltu viime vuosina useille eri kohderyhmille.

Esimerkiksi SAMPO-palvelu suunnattiin pitkäaikaistyöttömille yli viisikymppisille työnhakijoille, jollainen Eija Ahlbergkin on.

Alustavat tulokset ovat varovaisen rohkaisevia, kertoo palvelusta vastaava kehittämiskoordinaattori Jani Honkanen Uudenmaan TE-toimistosta

– Kysyntää tämän tyyppiselle palvelulle on. Eniten hyötyvät asiakkaat, jotka itse kokevat, että haluavat apua työnhaussa. Toiset taas eivät koe tarvitsevansa sitä, Honkanen sanoo.

Yksityiset yritykset ovat Honkasen mukaan onnistuneet työllistämään tai ohjaamaan koulutukseen noin puolet palveluun osallistuneista.

Samalla on testattu mallia, johon tulevaisuudessakin pyritään: yrityksille maksetaan vain sillä perusteella, kuinka hyvin ne saavat työnhakijoita työllistettyä.

Suurimman palkkion yritys saa, jos se onnistuu löytämään hakijalle vakituisen tai yli vuoden mittaisen työsuhteen.

Vähiten taas maksetaan työkokeiluun, työvoimakoulutukseen, omaehtoiseen opiskeluun tai palkkatukeen päätyneestä työnhakijasta.

SAMPO-palvelun tähän saakka päättäneistä reilusta 420 työnhakijasta vajaat 80 on päätynyt vakituiseen tai pitkään määräaikaiseen työsuhteeseen, kertoo Jani Honkanen. Kokeilu jatkuu vuoden loppuun.

Johanna Setänen esitteli helsinkiläisen laskutuspalveluyritys Eezyn tiloja Eija Ahlbergille, joka aloittaa työt yrityksen vastaanotossa. Ahlberg työllistyi yksityisen työnvälityksen ansiosta. Markku Pitkänen / Yle

Tekeekö ministeriö lakiuudistusta sokkona?

Yritysten vahvuudet ovat näkyneet myös tietyillä aloilla: esimerkiksi it- ja muilla asiantuntija-aloilla yritykset näyttivät onnistuvan työllistämisessä, käy ilmi viimeisimmässä, vuonna 2017 päättyneessä pilotissa (siirryt toiseen palveluun).

Vuonna 2015 (siirryt toiseen palveluun) vastaavassa kokeilussa taas todettiin yksityisen työnvälityksen kokeiluun osallistumisen lisänneen työllistymisen todennäköisyyttä ja vähentäneen riskiä työttömyyden pitkittymiseen.

Molempien kokeilujen ongelma on kuitenkin ollut se, että työnhakijat eivät ole hakeutuneet yksityisten yritysten palveluihin, vaikka tilaisuutta on tarjottu. Samalla on testattu valinnanvapautta.

Osallistujia on ollut jopa niin vähän, ettei kokeiluista voida vetää laajoja johtopäätöksiä, sanoo teollisuusneuvos Jarkko Tonttila kasvupalvelulakeja valmistelleesta työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tonttilan mukaan nykyiset, eduskunnan hyväksyntää odottavat kasvupalvelulait nojaavatkin vaikuttavuustiedon osalta pitkälti kansainvälisiin kokemuksiin.

– Meillä ei Suomessa ole vielä näyttöä. Tutkimuskirjallisuuden mukaan taas yksityinen työnvälitys on pystynyt viidestä kymmeneen prosenttia parempiin työllistämistuloksiin, Tonttila sanoo.

Hänen mukaansa tuloksista kertoo myös, että esimerkiksi Britannia ei ole toistaseksi perääntynyt ratkaisustaan ulkoistaa kokonaan pitkäaikastyöttömien palvelut.

Toisaalta myös kansainväliset esimerkit vaihtelevat: esimerkiksi Hollanti perui joitain vuosia sitten uudistuksen, jossa kaikkein vaikeimmin työllistyvien palvelut yksityistettiin, kertoi työvoimapolitiikan asiantuntija Ylelle aiemmin.

Kasvupalveluihin liittyvät, yhteensä kolme eri lakia on jo luovutettu eduskuntaan. Niistä ensimmäisen eduskunta hyväksynee osana sote- ja maakuntalakeja jo heinäkuun alussa.

Tehdäänkö lakiuudistus sokkona, kun yksityisen työnvälityksen todellisesta tehosta kotimaassa ei ole tietoa?

– Ei tehdä sokkona, vaan vaihe vaiheelta ja otetaan samalla kaikesta oppia. Ei ole tulossa mitään kertarysäystä, Tonttila sanoo.

Hänen mukaansa uudistus alkaa näkyä työnhakijoille pikkuhiljaa. Sen pitäisi tapahtua uusien maakuntien myötä vuonna 2020.

Uusi unelmatyö on kaupan myyjä

Eija Ahlberg uskoo, että nykyiset, TE-toimistojen työvoimapalvelut kaipaavat päivittämistä.

– Julkisella työnvälityksellä on liian vähän henkilökuntaa. Työpaikat, jotka sieltä tulivat, eivät olleet minulle millään tavalla sopivia.

Myös se, että töiden löytäminen on ollut kiven takana, vaikka kokemusta vaativista tehtävistä löytyy, on yllättänyt Ahlbergin.

Hän epäilee, että pitkä ura samalla työnantajalla ei tee hänestä houkuttelevaa. Sitten on se toinen syy: ikä.

Kerran Ahlberg sai erään rekrytointifirman kiinni siitä, ettei kukaan ollut edes lukenut hänen hakemustaan. Työhön etsittiin kansainvälistä kokemusta omaavaa markkinoinnin ammattilaista – siis juuri sellaista, kun Ahlberg.

Julkisella työnvälityksellä on liian vähän henkilökuntaa. Työpaikat, jotka sieltä tulivat, eivät olleet minulle millään tavalla sopivia. Eija Ahlberg

Kun hän soitti hakemuksensa perään, puhelimeen vastannut, hämmästynyt työntekijä kaivoi Ahlbergin hakemuksen pinosta kerrottuaan ensin, että tehtävään on valittu henkilö kansainvälisen osaamisen perusteella.

Työnantajien on myös ollut vaikea uskoa sitä, että Ahlberg etsii tällä hetkellä työtä, joka ei vastaa vaativuudeltaan hänen aiempaa pestiään.

Hiljattain hän teki jotain, minkä uskoo helpottavan työnsaantiaan: Ahlberg muutti myyntipäällikön tittelin ansioluettelossaan myyntiassistentiksi.

Ahlberg on ollut esimerkiksi Helsingin kauppatorilla myymässä ruokakojussa. Eikä hän nyrpistänyt sillekään hommalle, päinvastoin:

– Tori on täynnä turisteja sain puhua kieliä. Se oli taas ihan uusi juttu taas, opin paljon asioita.

Unelmatyö olisi vaikkapa myyjänä ruokakaupassa.

Yksityisen työnvälityksen ansiosta Ahlberg aloittaa vielä tällä viikolla työt helsinkiläisessä laskutuspalveluja tarjoavassa yrityksessä.

– Pidän asiakaspalvelusta. Haluan myös työn, joka ei paina mieltä illalla. Voin sulkea oven takanani ja olla onnellinen, Eezyn uusi vastaanottotyöntekijä Eija Ahlberg sanoo.

