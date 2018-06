Vaatealalla menee nyt hyvin – menestykseen tarvitaan usein tarina, ja sellainen löytyy myös kokkolalaisesta teollisuushallista

Kokkolalainen vaatetusalan yritys PaaPii Design lähti pienestä: intohimoisen käsityöharrastaja Anniina Isokankaan käsityöblogista.

Kun kirjoituksista tuli yhä suositumpia, Isokangas uskalsi perustaa yrityksen, joka myi itseideoituja ja -tehtyjä pehmoleluja. Yritystä hän pyöritti ensin kotoa, keittiön pöydän ääressä.

Nyt näkymät ovat toiset. PaaPii Design työllistää kymmenkunta ihmistä, pyörittää miljoonaluokan liikevaihtoa ja vie tuotteitaan ulkomaille.

Mikään näistä asioista ei siintänyt alussa käsityöbloggarin mielessä. Kaikki laajennukset ovat ikään kuin olleet loogisia askelia yrityksen elinkaaressa.

– Aluksi oli vain toive, että pystyisin työllistämään itseni mielekkäällä tavalla. Sitten toivoin, että saisipa tästä nyt palkkaa. Seuraavaksi haaveilin lomasta. Myöhemmin ajattelin, että olisi mukavaa, jos ei tarvitsisi tehdä kaikkia työvaiheita itse. Minulla ei edelleenkään ole mitään kvartaalitavoitteita tai kasvutavoitteita kasvun takia, sanoo Anniina Isokangas.

Alalla menee hyvin

Juuri julkaistujen lukujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tekstiili- ja vaatetusalalla menee Suomessa nyt hyvin. Kokonaisliikevaihto kasvoi viime vuonna, ja vaatealan yritysten kotimaan myyntikin kasvoi pitkästä aikaa.

Suomen tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen analysoi, että menestyksen taustalla on tuttujen brändien lisäksi uusia yrityksiä. Suomeen on perustettu paljon pieniä merkkejä, joista suurin osa hoitaa suunnittelun itse, mutta teettää tuotteensa lähialueella. Monia näistä yrityksistä yhdistävät vastuullisuus ja kiinnostus kiertotalouteen sekä luonnonmateriaaleihin.

– Kun tärkeintä on, että joku ostaa tuotteita, pitää satsata brändin rakentamiseen. Moni nuori on rakentanut tuotteelleen hyvän some-innostuksen, jolle on oma kuluttajakuntansa. Kuluttajat seuraavat tuotetta aktiivisesti ja ovat valmiita maksamaan. Tuotetta saattaa olla tarjolla rajoitetusti, jolloin se on haluttua.

Anna-Kaisa Auvinen sanoo, että suosittujen merkkien takana on usein jokin tarina, joka tekee tuotteesta läheisen. Oleellinen osa nykyaikaista kaupantekoa on myös verkkokauppa ja tuotteiden leviäminen sen kautta.

Kotimaassakin voi toimia

Monikaan suomalainen vaatetusalan yritys ei valmista tuotteitaan enää kotimaassa.

Kokkolalainen PaaPii on poikkeus. Vaatteet ommellaan Kokkolassa, vuosi sitten perustetussa omassa ompelimossa. Toimitusjohtaja Anniina Isokankaan mukaan siirtyminen pois alihankintamallista ei ole kaduttanut kertaakaan.

– Samoissa tiloissa olevaa tuotantoa voi muuttaa ketterästi siihen suuntaan kuin tilaaja haluaa. Nopeus on hyvä asia. Toki iso askel hermostutti vuosi sitten.

Satsaus kannatti. Viime vuonna liikevaihto kasvoi 40 prosenttia ja oli vuoden lopussa 1,4 miljoonaa euroa. Vaikka yrityksen kivijalka ovat luomusertifioidut trikookankaat, vaatteiden myynti toi liikevaihtoon viime vuonna eniten kasvua.

– Vahva kangasmyynti on kannatellut vaatetuotantoa näin aluksi. Olemme myös saaneet jälleenmyyjiä Suomesta ja ulkomailta. Syksyllä lähtee ensimmäinen mallisto Saksaan.

Kokkolalainen PaaPii Design valmistautuu jo syksyyn. Ompelimossa syntyy vaatteita syksykuosissa. Kalle Niskala / Yle

Toimitusjohtaja huomauttaa, että tuotanto Suomessa saattaa olla kallista, mutta se on myös hyväksi brändille. Suomalainen ostaa mielellään suomalaista. Muualle Eurooppaan vietäessä pelkkä eurooppalaisuus riittää.

– Viennissä valttina on neulosten tuottaminen ympäristölle turvallisella tavalla eli luomusertifioidusti. Eettisyys ja eurooppalaisuus kiinnostavat ulkomailla.

PaaPiin neulokset tuotetaan Liettuassa ja Puolassa. Kotimaasta ei Isokankaan mukaan ainakaan vielä ole löytynyt neulosten tekijää, jolla olisi siihen luomusertifikaatti.

Huoli selätetään varovaisuudella

Vaatetusalan tilastot kertovat hyvistä suhdanteista. Silti mukaan mahtuu huonojakin uutisia. Nanson tuotantoa jatkamaan perustettu Neulomo Nokialla hakee yrityssaneeraukseen.

Uutinen hätkähdytti kokkolalaisessa PaaPiissa, vaikka selvää on, että konseptit ovat täysin erilaiset. Nokialla on iso tehdas ja noin 80 työntekijää. PaaPiin työntekijät voi laskea kahden käden sormilla. Riskiä pienentää sekin, että ompelimon perustamiseen ei käytetty velkarahaa.

– Olemme toimineet varovaisesti. Ylisuuria satsauksia ei ole tarvittu. Verkkokauppa on ollut aina vahva. Tänä vuonna satsaamme myös kivijalkamyyntiin, kun olemme mukana kahdessa kauppakeskuksessa, Kalajoella ja Kyyjärvellä, sanoo Anniina Isokangas.

Miehille kannattaisi tehdä vaatteita

Suhdanteet heittelevät jokaisella alalla. Mikä olisi se satsaus, joka vaatetusalalla nyt kannattaisi tehdä, että näkyvissä olisi kasvua eikä laskua?

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen pohtii, että ehkä pitäisi tarttua siihen tietoon, että juuri miehet ovat kasvattamassa vaateostoksiaan (HS 22.5.2017) (siirryt toiseen palveluun).

– Suomessa ei ole ainakaan vielä nähtävissä miestenvaatteissa samanlaista buumia kuin vaikkapa lastenvaatefirmoja perustettaessa. Nyt olisikin tuhannen taalan paikka ruveta katsomaan, etteivät pukeutumiseen rahaa laittavien miesten rahat valuisi ulkomaille, vaan pysyisivät kotimaassa.

Marja-Leena Torvikoski saumaa PaaPii Designin ompelimossa vauvanvaatteita. Hän on ommellut siitä lähtien, kun nuorena tyttösenä hankki ensimmäisen ompelukoneensa. Kalle Niskala / Yle

Entä kokkolalainen PaaPii Design? Voisiko se iskeä tähän miesten kasvavaan vaateinnostukseen?

PaaPiin kuosit on suunniteltu lapsia ja naisia silmällä pitäen. Askel miesten suuntaan olisi iso.

– Minun muotokieleni sisältää aika paljon luontoa ja lapsille soveltuvia kuvioita. Miehille suunnittelu ei ole ainakaan vielä yhtä luontaista. Tosin jotain sellaisia kuvioita on kyllä kankaissa, joita myydään ulos, pohtii Anniina Isokangas.

Taustalla on myös tekninen syy. Kun PaaPiin tuotemerkki rekisteröitiin, Ruotsissa toimi miestenvaatteiden verkkokauppa, jonka nimi on Paapi. Luonnosteltiin siis yhteiselosopimus, että kumpikin saattoi toimia omalla alallaan, PaaPii naisten- ja lastenvaatteiden saralla ja ruotsalainen Paapi miestenvaatteiden sektorilla.

Jos siis Kokkolassa syntyisi vielä miestenvaatteitakin, pitäisi perustaa uusi brändi ja verkkokauppa sitä varten.

– Ei se ihan ensimmäisenä toimenpiteenä minulla ole mielessä, kun tulevaisuutta ajattelee, naurahtaa toimitusjohtaja Anniina Isokangas.