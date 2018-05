Sähköiset festariliput houkuttelevat yhä useampia trokaamaan – loppuunmyydyn Ruisrockin lippuja kaupataan tuplahinnalla

Beyoncé ja Eminem eivät ole koskaan esiintyneet Suomessa. Eivätkä tee niin tulevanakaan kesänä, vaikka molemmat ovat Euroopan-kiertueella. Tukholmaan asti he tulevat esiintymään.

Suomi jää monelta maailmantähdeltä väliin, sillä täältä ei löydy tarpeeksi isoa areenaa. Olympiastadion on remontissa edelleen.

Stadionin on korvannut esiintymispaikkana kolmena kesänä Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuisto. Siellä on nähty AC/DC, Iron Maiden ja Guns N' Roses. Tänä kesänä sinne ei saatu yhtään maailmanluokan bändiä.

– Osa artisteista haluaa soittaa stadionympäristössä. Heidän tuotannoilleen tällainen vihreä kenttä ei sovi niin hyvin, sanoo Live Nation Suomen pääpromoottori Zachris Sundell.

Live Nation on Suomen suurin konserttijärjestäjä ja tänä kesänä heidän suurin ulkoilmakonserttinsa Suomessa on Marcus & Martinuksen keikka Helsingin Kaisaniemessä.

– Ensi vuodelle Hämeenlinnaan on varmistunut esiintyjä. Odotamme innolla Olympiastadionin avaamista 2020. Sitten nähdään entistä enemmän isoja nimiä Suomessa, Sundell vakuuttaa.

Olympiastadionin remontti valmistunee vuoden 2019 lopulla ja ensimmäiset konsertit siellä voidaan järjestää 2020. Retu Liikanen.

Menestyksen kääntöpuoli

Samaan aikaan kun keikkarintamalla on hiljaista, Suomen kesäfestareille ulkomaantähtiä riittää tänäkin vuonna kiitettävästi. On Nick Cave Pori Jazzeissa, Kendrick Lamar ja Arctic Monkeys Flow'ssa sekä Dua Lipa Ruisrockissa.

Suositut artistit saapuvat esiintymään Suomeen mielellään, vaikka kilpailu muiden eurooppalaisten festareiden kanssa esiintyjistä on kova. Suomalaisilla festareilla on hyvä maine.

Festareilla meneekin erittäin hyvin. Viime kesä oli jo ennätyksellinen monelle tapahtumalle ja myös tuleva kesä vaikuttaa lupaavalta. Esimerkiksi Ruisrock myi loppuun ennätysajassa huhtikuun puolessa välissä.

– Viime vuodet ovat menneet todella hyvin ja se ruokkii itseään. Jos viime vuonna jäi tapahtumasta rannalle, niin moni oli varmasti aktiivisemmin liikenteessä, arvelee Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Heti kun liput myytiin loppuun, netissä alkoi välittömästi hurja kaupankäynti Ruisrockin lipuista. Liputta jääneet huutelivat lippujen perään ja toiset kauppasivat niitä järjettömiin hintoihin.

Marjut Mäntymaa / Yle

Lippujen trokaaminen on ollut Ruisrockin riesana etenkin niinä vuosina, kun festari on myyty loppuun. Tapahtuma on yrittänyt puuttua tilanteeseen esimerkiksi asettamalla neljän lipun ostorajoituksen.

– Jos samalla nimellä on ostettu enemmän kuin se neljä, ostajiin on oltu yhteydessä, Niemelä kertoo.

Hurjia hintoja ja huijareita

Ruisrockin kolmen päivän lipun hinta on 175 euroa. Facebook-ryhmissä ja nettihuutokaupoissa, kuten Huuto.net-sivustolla viikonlopun festarilipusta pyydetään jopa tuplahintaa.

Nettipalstoilla kauppa on monenkirjavaa.

– Osa netissä lippujaan kauppaavista on vilpittömiä. "Ostin kaverille lipun, mutta hän ei pääsekään tai tulikin kesähäät." Sen lisäksi on ihan ammattimaista toimintaa ja firmoja, jotka käyttävät hyväksi ihmisten ahdinkoa, Ruisrockin Mikko Niemelä sanoo.

Festarilippujen trokaamisesta tuli entistä yleisempää, kun siirryttiin sähköisiin lippuihin. Ammattilaisten lisäksi myös tavalliset ihmiset hamstraavat lippuja lisätienestien toivossa.

– Lipunmyynnin keskittyminen sähköiseksi on tehnyt siitä liian helppoa. Muutamalla nettisaitilla tai Facebook-ryhmässä tavoittaa hirveän määrän ihmisiä. On aika helppoa löytää paikat, missä kysyntää on, Niemelä sanoo.

Ilosaarirock-kyltti on suosittu kuvauskohde. Ville Vedenpää / Yle

Joensuun Ilosaarirockissa lippujen trokaus oli ongelma, kun festari myytiin loppuun yli kymmenen kertaa 2000-luvun alussa. Nyt tapahtuman yksittäisten päivien liput ovat loppuneet vasta festarin alla, joten liput on saanut ostettua virallisista myyntipaikoista.

Huijareita on silti liikkeellä. Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis sanoo, että hälytyskellojen pitää alkaa soida, jos joku yrittää kaupata lippuja epäilyttävän edullisesti.

– Joka vuosi porteilla selvitetään huijauksia, joissa sama lippu on myyty useampaan kertaan. Käytännössä sähköpostilla on lähetetty sama pdf-tiedosto useammalle ihmiselle. Valitettavasti me emme voi asialle mitään. Tällaiset menevät viranomaisten selvitettäväksi, sillä kyseessä on huijaus.

Liput siruiksi?

Festivaalilippujen edelleenmyynti ei ole Suomessa rikos. Villinä rehottava mustan pörssin kauppa ei ole kuitenkaan tapahtumien imagolle hyväksi, joten ne pyrkivät puuttumaan trokaamiseen.

Sähköistä lipunmyyntiä kehitetään koko ajan ja uusia kokeiluja tehdään maailmalla ja Suomessa. Yksittäisissä konserteissa on esimerkiksi ollut käytössä liput, joissa on nimi mukana ja vain nimen haltija voi käyttää lipun.

– Konsertteihin on voinut päästä myös pelkästään luottokortilla, millä lippu on ostettu. Tämä voisi olla vaikea järjestää festareilla, varsinkin jos ostetaan kerralla lippuja useammalle ihmiselle, sanoo Ruisrockin Mikko Niemelä.

Yleisö nauttii musiikista lavan edessä. Esa Fills / Yle

Tulevaisuudessa Ruisrockissakin nähdään todennäköisesti uudenlaisia lippuja.

– Pääsylippu voi olla myös sirulla, josta se luetaan ja ensiksi pitää rekisteröityä omalle henkilökohtaiselle tilille, Niemelä kertoo yhdestä vaihtoehdosta.

Uudenlaisten lippujen rantautumista odotellessa festivaalijärjestäjät muistuttavat, että lippuja kannattaa hankkia vain virallisista lipunmyyntipaikoista. Jos liput ovat sieltä loppuneet ja joku niitä kauppaa, on hyvä tuntea lipunmyyjä jotakin kautta.