Kärkkäisen tavaratalohanketta Rovaniemellä on vaikea politiikalla estää

RovaniemiKärkkäisen tavaratalohanke on saanut aikaan kuohunnan kuntapolitiikkojen kesken Rovaniemellä kun osa kaupunginvaltuutetuista on kertonut vastustavansa kauppiaan suunnitelmia hänen vuonna 2013 saadun rikostuomion ja uusnatsisympatioiden perusteella.

Kauppias Juha Kärkkäinen ja hänen perustamansa Magneettimedia tuomittiin vuonna 2013 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, lehden juutalaisvastaisista kirjoituksista. Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on myös uutisoinut Kärkkäisen läheisistä suhteista uusnatsijärjestöön.

Eettiset periaatteet

– En minä voi hyväksyä tällaista ihmisvihamielisyyttä, mitä Magneettimedian kirjoitukset ovat edustaneet, Demarinuorten puheenjohtaja ja Rovaniemen kaupunginvaltuutettu Mikkel Näkkäläjärvi (Sdp) sanoo.

Näkkäläjärvi toivoo, että Rovaniemelle laadittaisiin eettiset periaatteet jotka ohjaisivat kaikkea toimintaa, myös kaupungissa toimivia yrityksiä. Hän myös toivoo, että kaupunginhallituksen vaatimat selvitykset toisivat mahdollisuuden kaataa koko kaavaprosessi.

Samoilla linjoilla on julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa ollut sekä Vihreiden että Vasemmistoliiton valtuutettuja. Kokoomuksen kanta on tiettävästi vielä avoin.

Kaupungilla ei ole keinoja estää

Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Liisa Ansalan (kesk) mukaan kunnilla on varsin vähän mahdollisuuksia estää yksittäistä yrittäjää yrittämästä edes rikostuomion perusteella.

– Nämä (Magneettimedian) puheet on tuomittu ja rangaistus kärsitty. Kaupungin päätöksenteossa ei ole sellaista, että voitaisiin tuomita useaan kertaan jostakin rikoksesta. Ne tuomitaan rikoslaissa, ei kaavaprosessissa, Ansala sanoo.

Antti Mikkola / Yle

Ansalan mukaan olisi kiinnostavaa nähdä, jos Rovaniemen kaupunginvaltuusto päättäisi kaataa kaavamuutoksen, että millä perusteilla se tehtäisiin ja miten se kestäisi mahdolliset valitukset hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

– Mikäli kaavamuutosta ei hyväksytä, niin kyllä siihen jokin asiallinen perustelu täytyy olla, Ansala sanoo.

Perussuomalaiset syyttävät mielipidevainosta

Lapin Perussuomalaisten puheenjohtaja Mika Mikkonen ja Lapin Perussuomalaiset Nuoret ry:n kannanotto toivottavat Kärkkäisen lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle ja Mikkonen syyttää Kärkkäisen vastustajia jopa mielipidevainosta.

– Vasemmistopiireissä on ollut ajojahtia Kärkkäistä kohtaan. Hänet on nähty vihollisena ja poliittisena vastustajana. Tässä on mielestäni menty aivan liian pitkälle, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan mitään erityisiä selvityksiäkään ei Kärkkäisen kaavoitustoiveisiin tarvita.

– Meillä on tässä aika selvä linja, että Kärkkäinen todellakin toivotetaan tervetulleeksi Rovaniemelle tuomaan työpaikkoja, Mikkonen sanoo.

Muilutettavaksi Pohjois-Koreaan

Lapin Perussuomalaisten sihteeri ja Lapin Perussuomalaisten nuorten piirin varapuheenjohtaja Matti Haapalan kielenkäyttö Rovaniemi yleinen -Facebooksivulla on herättänyt ihmetystä. Hän toivotti Kärkkäisen vastustajat häpeäpuuhun ja muilutettavaksi Pohjois-Koreaan.

Tästä kielenkäytöstä puheenjohtaja Mika Mikkonen sanoutuu irti.

– Matti Haapala on selvästi käyttänyt mustaa huumoria. Olisi erikoista, jos joku luulisi hänen oikeasti tekevän sillä tavalla. Huumori on vaikea laji ja poliittisten päättäjien tulisi erityisesti harkita sen käyttämistä, Mikkola sanoo.