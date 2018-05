Punkkikausi jyllää, mutta miten suojella lemmikkiä? Lue eläinlääkärien vinkit kutsumattoman vieraan torjumiseksi

Punkit ovat täysissä voimissaan, ja luonnossa kirmaavat lemmikit ovat niille herkullisia kohteita. Punkit kantavat sisuksissaan viheliäisiä sairauksia, joista voi koitua eläimelle monenlaista vaivaa.

Katso alta eläinlääkäreiden vinkit, kuinka suojata lemmikit näiden kutsumattomien vieraiden varalta. Aihetta käsitteli taannoin myös Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Miten valita lemmikille mahdollisimman hyvä ja turvallinen suoja?

Tällä hetkellä apteekeissa on myynnissä tuotteita punkintorjuntaan paikallisvaleluliuoksista ja punkkipannoista aina punkkitabletteihin. Yliopistollisen eläinsairaalan lääkäri Okko Sukura suosittelee kääntymään asiassa eläinlääkärin puoleen, jos asia mietityttää.

– Kannattaa keskustella siitä, minkä tyyppinen lemmikki on kyseessä. Onko se koira vai kissa, ulkoileeko lemmikki ja kuinka aktiivinen se on. Hyvä on myös pohtia, minkälaisessa maastossa liikutaan ja mikä on altistuksen taso.

Sukura vinkkaa myös keskustelemaan apteekissa farmaseuttien kanssa ja perehtymään huolellisesti pakkausselosteisiin.

Mitä haittavaikutuksia punkkeja karkottavilla tuotteilla voi olla eläimelle?

Kuinka suojata lemmikkejä punkeilta? Paikallisvaleluliuokset Yleensä kyse on muutamasta tipasta, jota laitetaan kissan tai koiran iholle. Aine leviää ja vaikuttaa ihon pinnalla. Aine tappaa ja torjuu punkkeja. Punkkitabletti Pureskeltava punkkitabletti tuli kunnolla markkinoille muutama vuosi sitten. Lääkeaine imeytyy lemmikin vereen, ja verta imevä punkki kuolee hyvin nopeasti lääkeaineeseen. Punkkipanta Kaulalla olevasta pannasta irtoaa koko ajan pieniä määriä lääkeainetta ihon pintaan. Mekanismi on samanlainen kuin valeluliuoksessa, mutta vaikutusaika voi olla jopa useita kuukausia.

Sukuran mukaan haittavaikutukseet riippuvat hyvin paljon käytettävästä aineesta ja eläimestä. Sellaisia voivat olla tuotteesta riippuen esimerkiksi kuolaaminen, oksentaminen, ripuli ja käytöshäiriöt.

– Haittavaikutukset on usein listattu harvinaisiksi tai hyvin harvinaisiksi, riippuu tuotteesta ja tutkimuksesta, Sukura painottaa.

Fimean eläinlääkärin Martti Nevalaisen mukaan kaikkien myyntiluvan saaneiden eläinlääkevalmisteiden turvallisuus on arvioitu niille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

– Käytännössä kaikilla eläinlääkkeillä on mahdollisia haittoja.

Miten punkkikarkotteet toimivat?

Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri Seppo Saari sanoi Ylen aamu-tv:ssä eilen tiistaina, että punkkikarkotteet toimivat kahdella tavalla: joko ne karkoittavat punkin ennen sen kiinnittymistä lemmikkiin, tai tappavat punkit ennen sairauden siirtymistä lemmikkiin.

Ja tärkeää on muistaa, että se mitä antaa koiralle, ei välttämättä sovi kissalle.

– Kissa on hieman ongelmallinen, sillä läheskään kaikki punkkilääkkeet eivät sovi sille.

Eläinlääkevalmisteissa, jotka on tarkoitettu ulkoloisten torjuntaan, on esimerkiksi pyretroidi- ja isoksatsoliiniryhmään kuuluvia vaikuttavia aineita.

Kun punkki iskee, kuinka nopeasti tauti tarttuu lemmikkiin?

Koirilla esiintyy Suomessa yleisesti kahta puutiaisvälitteistä sairautta, anaplasmoosia ja borrelioosia. Myös puutiaisaivokuume voi tarttua koiraan, mutta koiran sairastuminen on äärimmäisen harvinaista.

Kun punkki iskee kiinni lemmikkiin, ja tauti on tarttuakseen, ei se tapahdu ihan hetkessä. Yleensä punkin pitää olla lemmikissä kiinni useita tunteja. Tämän vuoksi olisi hyvä tehdä punkkisyynäys huolella joka ilta ja irrottaa mahdolliset punkit.

Saaren mukaan borrelia-bakteerilla menee 36–48 tuntia siirtyessä lemmikkiin. Hän on kuitenkin kuullut, että tutkijat ovat nähneet siirtymisen myös 17 tunnissa. Anaplasmalla menee punkista lemmikkiin siirtymisessä noin 12 tuntia. Puutiaisaivokuume voi siirtyä minuuteissa, mutta on äärimmäisen harvinaista, että koira sairastuisi siihen.

Ja vaikka tauti siirtyisi lemmikkiin, ei se välttämättä siihen Saaren mukaan välttämättä sairastu.

– Kissaan toki tarttuu punkkivälitteiset taudit, mutta kissa sairastuu niihin erittäin harvoin. Hyvin harvat koirat sairastuvat borrealiatartuntaa.

Suosittelevatko asiantuntijat punkin torjuntatuotteita?

Eläinlääkeyrityksen palveluksessa MSD Animal Healthissä työskentelevä Saari uskoo lääkevalmisteisiin sodassa punkkeja vastaan. Punkkisyyni toki kannattaa edelleen tehdä iltaisin, mutta aina pienimpiä punkkeja ei esimerkiksi näe.

– Ilman muuta punkkirikkailla alueilla sekä koiralle että kissalle kannattaa käyttää lääkkeellisiä valmisteita punkkitorjuntaan.

Okko Sukura on Saaren kanssa samoilla linjolla.

– Omilla koirilla on punkkikauden aikana käytössä tablettivalmiste.

Mitä ei kannata tehdä?

Julkisuudessa on aina ajoittain ihmisten kokemuksia siitä, kuinka koira on saanut oireita punkkien torjuntaan tarkoitetuista lääkeaineista. Tee-se-itse-torjunta-aineisiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella. Asiantuntijan mukaan riskit voivat olla suuria, ja esimerkiksi valkosipulista voi olla haittaa koiralle.

Lue myös:

Eläinlääkäri hälventää punkkipelkoa: "Suurin osa koirista ei sairastu, vaikka punkki puree"

Koirien omistajat villiintyivät punkkitableteista

Nämä oireet paljastavat koiran borrelioosin – "pahimmillaan joudutaan lopettamaan"

Osa koirien omistajista luottaa vaihtoehtoiseen punkkien torjuntaan – asiantuntija varoittaa haitoista