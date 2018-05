Uusin Tähtien sota -elokuva oli matkalla kohti katastrofia, pelastajaksi palkattiin Hollywoodin duunari Ron Howard – “Vaadin elokuvaan enemmän Chewbaccaa”

Imperiumin iskujoukkojen valkoiset haarniskat kimaltelevat auringossa, kun he seisovat muodostelmassa Cannesin festivaalipalatsin portailla. Punaisella matolla astelee Solo: A Star Wars Story -elokuvan tähtiä.

Valkopukuisten scifi-sotilaiden lomassa he näyttävät valloittajilta. Tai vangeilta.

Epäonnisten tähtien alla syntynyt uusi Tähtien sota -elokuva saa Suomen ensi-iltansa keskiviikkona. Kyseessä on sarjasta irrallinen itsenäinen tarina, joka kertoo sarjan sankarin Han Solon nuoruudesta.

Tässä elokuvassa ei ole valomiekkoja, jedi-ritareita eikä Voimaa. Imperiumin osuus tarinassa on mitätön. Kaiken kukkuraksi Solon trailerissa nuori Han Solo (Alden Ehrenreich) kääntää nurin yhden sarjan rakastetuimmista repliikeistä.

– Minulla on tosi hyvä tunne tästä, hän huudahtaa aluksensa Millennium Falconin ohjaksissa.

Tunnelma Solon ympärillä on kuitenkin ollut päinvastainen. Hollywood-tähti Woody Harrelson pukee sen sanoiksi ensi-iltaa seuraavan aamun haastattelussa.

– Toivottavasti tämä elokuva ei tuhoa koko sarjaa, hän sanoo.

Episodi 1: Pimeä uhka

Fanien pahat vibat eivät ole tuulesta temmattuja. Yli 200 miljoonaa euroa maksaneesta Solo-elokuvasta on uumoiltu katastrofia siitä asti, kun sen alkuperäiset ohjaajat Phil Lord ja Chris Miller (mm. Lego Elokuva, 21 Jump Street) saivat potkut viime kesäkuussa.

Siinä vaiheessa parivaljakko oli ehtinyt kuvata elokuvaa jo melkein viisi kuukautta.

– On sääli, ettei heidän näkemystään elokuvasta tulla koskaan näkemään, elokuvan päätähti Ehrenreich harmittelee.

Potkujen syyksi on julkisuuteen kerrottu luovat erimielisyydet tuotantoyhtiö Lucasfilmin kanssa. Lordin ja Millerin on kerrottu käyttäneen kuvauksissa paljon improvisaatiota, poikenneen käsikirjoituksesta ja tehneen elokuvasta liian paljon komediaa.

Muutkaan uudet Star Wars -tähdet eivät arvostele parivaljakkoa.

– Olemme heille paljon velkaa. He valitsivat meidät näihin rooleihin. Olimme pöyristyineitä, kun he yhtäkkiä lähtivät, Harrelson muistelee.

Heti potkujen jälkeen alkoi kuulua huhuja, joiden mukaan elokuvan uudeksi ohjaajaksi palkattaisiin menestynyt Hollywood-ohjaaja Ron Howard.

– En uskonut sitä hetkeäkään. Sitten hän vain tuli ja – boom! – teki sen, Harrelson sanoo.

Elokuvan tähtikaarti Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, ohjaaja Ron Howard, Woody Harrelson, Thandie Newton ja Joonas Suotamo Cannesin elokuvajuhlilla. Anne-Christine Poujoulat / AFP

Episodi 2: Uusi toivo

Kaksi päivää potku-uutisen jälkeen elokuvalla oli uusi ohjaaja. Vajaa vuosi myöhemmin Ron Howard istuu jo Cannesissa sviitissä ja puhuu supernopealla aikataululla valmistuneesta elokuvasta. Ohjaajalla on päässään musta lippalakki, johon on kirjailtu tutulla fontilla vaaleansiniset sanat: ”Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa…”

Solo ei ollut ensimmäinen kerta, kun Howardia pyydettiin ohjaamaan Tähtien sota -elokuvaa. Sarjan isä George Lucas houkutteli häntä mukaan elvyttäessään sarjaa 1990-luvun lopulla. Kyse oli silloisen trilogian ensimmäisestä osasta (Pimeä uhka, 1999). Howard kieltäytyi.

– Solossa pidin siitä, että se ei ole jatko-osa. Sen tunnelma on erilainen kuin muissa Tähtien sota -elokuvissa. Siinä on western-elementtejä ja 70-lukulaista cooliutta, ohjaaja kuvailee.

64-vuotias Howard on ohjannut kymmeniä elokuvia palkintomagneeteista Kaunis mieli ja Frost/Nixon lippuluukun hitteihin kuten Apollo 13 ja Da Vinci -koodi. Hollywoodissa hänet tunnetaan duunarina, jolle elokuvan tekeminen on kaikesta mystiikasta riisuttua käsityötä.

– Tässä projektissa tulin mukaan keskelle kaaosta eikä minulla ollut juuri aikaa valmistautua. Jouduin ohjaamaan vaiston varassa, Howard kertoo.

Lucasfilm Limited 2018

Ohjaaja sanoo haluavansa kuvatessaan puhua ihmisten kanssa ja kosketella kuvauspaikalla olevaa tarpeistoa – olla osa tarinaa. Sen lisäksi hän pitää tärkeänä yhteistyötä.

– Keräsin ympärilleni kourallisen luottohenkilöitä. Sanoin heille, että lähdemme tähän seikkailuun yhdessä, minä olen teidän filtterinne.

Howardin on kerrottu kuvanneen uusiksi paljon enemmän kuin alun perin oli tarkoitus. Solon työryhmästä kukaan ei kuitenkaan suostu erittelemään, miten paljon lopullisesta elokuvasta on hänen käsialaansa. Lopputeksteissä Howard mainitaan ohjaajana, Lord ja Miller vastaavina tuottajina.

Ohjaaja itse kertoo olevansa erityisen ylpeä muutamasta tuomastaan lisäyksestä. Niihin kuuluu muun muassa Joonas Suotamon esittämän Chewbaccan roolin korostaminen.

– Rakastan Chewbaccaa. Vaadin häntä lisää ja lisää. Mielestäni Joonas tekee roolin fantastisesti. Halusin myös nuorelle Han Sololle lisää mahdollisuuksia olla karismaattinen ja viihdyttävä. Tärkeintä oli kuitenkin, että kuvaamamme kohtaukset eivät olleet vain cooleja, vaan että ne myös testaavat nuorta Han Soloa ja vaikuttavat häneen.

Episodi 3: Ikonin paluu

Jazz-rytmit raikavat Mos Eisleyn tavernassa, kun Han Solo ylvästelee taidoillaan nuorelle Luke Skywalkerille ja hänen oppi-isälleen Obi-wan Kenobille. Kun nämä kysyvät hänen aluksensa nopeudesta, Solo hymyilee viistosti.

– Ettekö ole kuulleet Millennium Falconista? Se lensi Kessel Runin alle kahdessatoista parsekissa.

Aivan ensimmäisen Tähtien sodan (1977) baarikohtaus esitteli yleisölle populaarikulttuurin kuuluisimman lainsuojattoman. Harrison Fordin esittämä Solo on sankari ja lurjus samassa ruumiissa. Hahmosta tuli välittömästi yleisön suosikki.

Harrison Ford esitti Han Soloa ensimmäisessä Tähtien Sota -elokuvassa vuodelta 1977. AOP

Solon kohtalo uusimman Tähtien sota -trilogian ensimmäisen osan (The Force Awakens, 2015) lopussa hiljensi monen kyynisemmänkin fanin.

Ehrenreich tapasi Fordin saadakseen neuvoja rooliinsa.

– En halua kertoa liian tarkkaan, mitä eleitä otin Fordilta, koska en halua ihmisten katsovan esitystäni sillä tavalla, näyttelijä sanoo.

– Han on elokuvassa kuitenkin hyvin erilainen. Hän on nuori, idealistinen tyyppi, joka yrittää saada itselleen hyvän elämän.

Solo-elokuva sortuu paikoin kuvittamaan aiemmissa elokuvissa mainittuja Han Solon elämän etappeja, kuten Millennium Falconin voittamista uhkapelissä tai jo mainittua Kessel Runin ennätystä. Ongelmana on, että nuo tarinat ovat eläneet fanien kuvitelmissa jo neljä vuosikymmentä. Niitä on vaikea tehdä paremmin kuin miltä ne näyttävät mielikuvituksen silmin.

Yksi odotettu kohtaus on Solon ja hänen taisteluparinsa Chewbaccan mutainen ensikohtaaminen. Elokuva antaa Joonas Suotamolle huomattavasti enemmän tilaa kuin aiemmat Tähtien sodat - hänen nimensä on lopputeksteissä heti toisena. Myös suomalaisen Chewbaccan otteita on kehuttu jo arviossa (siirryt toiseen palveluun) jos toisessakin (siirryt toiseen palveluun).

– Olen alusta asti tehnyt omaa juttuani Chewbaccan puvussa. Olen halunnut tehdä sen uskollisena sille, millainen hahmo alkuperäisissä elokuvissa on. Se on ollut vähän itseni turmioksi, koska kukaan ei tiedä, että esitän tätä roolia, Suotamo kertoo.

Enemmän kuin kuvakirja nuoren Han Solon seikkailuista, Solo on kasvutarina. Kiitos siitä kuuluu paitsi Howardille, myös elokuvan käsikirjoittajalle Lawrence Kasdanille, jonka kynästä on syntynyt kaikkiaan neljä Tähtien sota -elokuvaa, mukaan lukien kaikkein suosituin osa, Imperiumin vastaisku (1980).

Elokuvan pääpointti onkin siinä, miten nuoren Han Solon hihkaisema "minulla on hyvä tunne tästä" muuttuu vanhemman Solon tunnetuksi hokemaksi pahasta tunteesta.

Episodi 4: Lasi puoliksi täynnä

Solo-elokuvan tarina on kuin Han Solo avaruusaluksen ohjaksissa: kuoppainen, vauhdikas ja täynnä läheltä piti -tilanteita. Koko elokuvan tekijäryhmä vaikuttaa kuitenkin tyytyväiseltä lopputulokseen.

– Kaikki elokuvaa tehneet halusivat tehdä siitä parhaan mahdollisen. Tämä koskee niin Philiä ja Chrisiä kuin Roniakin. Kyse on niin valtavasta elokuvasta, että siihen mahtuu useampia näkemyksiä. Pitäisin ihan mahdollisena, että tulevatkin Tähtien sodat tehdään näin, sanoo elokuvassa esiintyvä Westworld-tähti Thandie Newton.

Myös elokuvan saamat kritiikit ovat olleet paljon pelättyä parempia. Niiden arvio on vaihdellut keskiverrosta hyvään. Brittilehti The Guardian antoi elokuvalle neljä tähteä (siirryt toiseen palveluun) kehuen sen näyttelijöitä ja alkuperäisiä elokuvia muistuttavaa henkeä.

Näin isoissa elokuvissa menestys merkitsee aina mahdollisia jatko-osia. Ehrenreich on kertonut tehneensä Disneyn kanssa kolmen elokuvan sopimuksen, mutta se ei vielä tarkoita, että elokuvat tehdään. Näyttelijän mukaan nuoren Han Solon tulevista seikkailuista ei ole vielä päätetty.

Lucasfilm Limited 2018

– Olisi hauska nähdä, miten hänen seikkailunsa jatkuvat ja mitä hänen ihmissuhteistaan tulee, Ehrenreich sanoo.

Varmaa on, että Tähtien sota -elokuvat jatkuvat vielä vuoden 2019 joululle ajoitetun yhdeksännen episodin jälkeenkin. Seuraavan trilogian tekijäksi on jo palkattu kehutun kahdeksannen episodin (The Last Jedi, 2017) ohjaaja Rian Johnson.

Entä onko jo yhden Tähtien sodan pelastanut Ron Howard kiinnostunut jatkamaan töitä kaukaisessa galaksissa?

– Tämän elokuvan tekeminen oli paljon hauskempaa kuin kuvittelin. Oletin tunnelman olevan paljon pingottuneempi. En odota tekeväni enää yhtään Tähtien sotaa, mutta en myöskään pidä sitä täysin mahdottomana ajatuksena.