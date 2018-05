The Man Booker International -kirjallisuuspalkinto Olga Tokarczukille

Puolalainen kirjailija Olga Tokarczuk on saanut arvostetun The Man Booker -kirjallisuuspalkinnon.

Kansainvälinen The Man Booker -palkinto myönnetään vuosittain englannin kielellä julkaistusta tai englanniksi käännetystä romaanista.

Puolalainen kirjailija Olga Tokarczuk on saanut kansainvälisen The Man Booker-kirjallisuuspalkinnon teoksestaan Flights. Romaanin on kääntänyt englanniksi Jennifer Croft.

Palkintoteos Flights sisältää useita tarinoita, joissa ihmisen anatomia ja kuoleman vääjäämättömyys ovat läsnä. Yhdessä tarinassa seurataan säveltäjä Frederic Chopinin irti leikatun sydämen matkaa Pariisista Varsovaan.

Olga Tokarczuk on yksi suosituimmista, arvostetuimmista ja konservatiivipiireissä myös kiistellyimmistä puolalaisista nykykirjailijoista. Tokarczukin teoksia on käännetty myös suomeksi.

Palkinnon saaja valittiin myöhään tiistaina Lontoossa kuudesta loppusuoralle valitusta teoksesta.

The Man Booker International –palkinnon arvo on 50 000 puntaa eli noin 57 000 euroa. Se jaetaan kirjailijan ja kääntäjän kesken.

The Man Booker International (siirryt toiseen palveluun)-palkinto perustettiin perinteisen, englanninkielisestä teoksesta myönnettävän Booker-palkinnon rinnalle vuonna 2005. Kansainvälinen palkinto myönnetään englannin kielellä julkaistusta tai englanniksi käännetystä romaanista tekijän kansalaisuudesta riippumatta. Kirjan tulee olla julkaistu Britanniassa.

Lähteet: AP