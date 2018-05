Brasilian presidentti Temer ei lähde presidenttikisaan

Korruptiosyytösten kohteena oleva Brasilian presidentti Michel Temer on vihdoin laittanut pisteen kuukausia kestäneille spekulaatioille jatkohalukkuudesta.

Brasilian presidentti Michel Temer on ilmoittanut, ettei hän enää asetu ehdolle presidentinvaaleissa.

Hän kertoi kannattavansa lokakuussa järjestettävissä presidentinvaaleissa talousministeriään Henrique Meirellesiä.

Michel Temerin kannatus on ollut pohjalukemissa, kun häntä on syytetty niin korruptiosta kuin rikosjärjestöön kuulumisestakin. Lahjussyytösten ympäröimä presidentti on toistaiseksi välttänyt oikeudenkäynnin.

77-vuotias Temer nousi Brasilian johtoon kaksi vuotta sitten, kun edellinen presidentti Dilma Rousseff joutui luopumaan virastaan maan talouslukujen vääristelyn takia.

