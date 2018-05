Tuli riehui Jyväskylässä - Luhtitalon asukkaat evakuoitiin yöhön

Noin 600 neliön luhtitalo kärsi pahoja vaurioita öisessä tulipalossa Jyväskylän Rasinrinteellä.

Kaksikerroksisessa talossa oli yhteensä 12 asuntoa, joista evakuoitiin 12 asukasta. Tämän hetkisten tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut tulipalossa.

- Monet asukkaista ovat jo hakeutuneet sukulaisten luokse majoittumaan. Sosiaalipäivystyss järjestää tilapäismajoitusta heille, joilla ei ole ketään, jonka luokse mennä, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Arto Ahlroos.

Myös Kriisikeskus Mobilen työntekijöitä on hälytetty auttamaan evakuoituja asukkaita.

Kaksi asuntoa tuhoutui täysin

Palo lähti liikkeelle luhtitalon päätyasunnosta ja levisi viereiseen asuntoon. Tuli levisi myös kattorakenteita pitkin koko talon pituudelle.

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta aamuyöllä kolmen aikaan. Sammuttamassa oli yhteensä noin 15 pelastuslaitoksen yksikköä. Aamu viiden aikaan kohteessa oli käynnissä kattorakenteiden jälkisammutus ja -raivaus.

Tulipalon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

- Asunto, josta palo alkoi, on niin pahoin vaurioitunut, että tässä vaiheessa on mahdoton sanoa mitään. Poliisin palotutkinta rupeaa selvittämään syytä kun rakenteet jäähtyvät ja työn tekeminen on turvallista, Ahlroos kertoo.