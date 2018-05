Yhdysvaltalaiskirjailija Philip Roth on kuollut

Palkittu yhdysvaltalaiskirjailija Philip Roth, 85, on kuollut.

Rothista on käytetty nimistystä "ikuinen Nobel-ehdokas", sillä hän ei lukuisista veikkauksista huolimatta ikinä voittanut Nobel-palkintoa. Roth on voittanut urallaan muun muassa Pulitzer- ja Man Booker -kirjallisuuspalkinnot.

Vuonna 1933 syntyneen Rothin läpimurtoromaani, Portnoyn tauti, julkaistiin vuonna 1969. Yhdysvaltalaisen yhteiskunnan kriitikoksi kuvailtu Roth kirjoitti kymmeniä romaaneja ennen päätöstään jäädä eläkkeelle vuonna 2012. Hänen teoksiaan on suomennettu parikymmentä, mutta useita on yhä suomentamatta.

Rothin viimeiseksi romaaniksi Nöyryytys (The Humbling), joka julkaistiin vuonna 2009.

Lue myös:

Philip Roth sai tarpeekseen kirjoittamisesta

Aiheesta muualla:

Arvio: Philip Roth on petturi, sankari, kätyri ja nero (siirryt toiseen palveluun)

No Longer Writing, Philip Roth Still Has Plenty to Say (siirryt toiseen palveluun)

Philip Roth, Towering Novelist Who Explored Lust, Jewish Life and America, Dies at 85

Lähteet: Reuters, AFP