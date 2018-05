Mustien naisnäyttelijöiden on yhä vaikea saada isoja rooleja – uusimmassa Tähtien sota -elokuvassa tehdään poikkeus

Marvelin toimintaelokuva Black Panther nostatti alkuvuodesta suurta innostusta. Vihdoinkin supersankarielokuva, jossa mustat ovat sankariroolissa, eivät sivuroolissa.

Mutta yksi elokuva ei muuta sitä, että mustaihoiset ja varsinkin mustaihoiset naiset ovat aliedustettuina elokuvissa, ja näyttelijät kohtaavat syrjintää sukupuolensa ja ihonvärinsä takia.

16 mustaa naisnäyttelijää järjesti viime keskiviikkona Cannesin elokuvajuhlilla protestin (siirryt toiseen palveluun) syrjintää vastaan. Festivaalipalatsin punaisella matolla Balmainin muotitalon iltapuvuissa poseeraavat naiset olivat myös yhdessä julkaisseet kirjan Noire n'est pas mon métier (Musta ei ole ammattini).

Kirjassa näyttelijät muistelevat uransa varrelta tilanteita, joissa heitä on syrjitty ihonvärin takia.

Esimerkiksi protestiin osallistunut Nadège Beausson-Diagne kertoo kirjassa, että häneltä on kysytty koekuvauksissa, osaako hän puhua afrikkaa. Hänelle on myös muun muassa sanottu, että "et voi näytetellä tätä roolia, henkilö on asianajaja" sekä "onneksi sinulla on kauniit piirteet, et ole negroidi, liian musta...".

Toinen osallistuja, Rachel Khan kirjoitti uutissivusto Huffington Postin blogissaan (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa, että mustille naisnäyttelijöille on tarjolla vain palvelijan tai seksityöläisen rooleja.

Protestia johtanut Aïssa Maïga kertoi Variety-lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että hän on näytellyt 20 vuotta, mutta solidaarisuuden tunne tuntui silti ainutlaatuiselta:

– Halusimme esittää tämän kannanoton koko maailmalle.

Maïga halusi protestilla vaikuttaa yhteiskuntaan ja ranskalaiseen elokuvateollisuuteen, jotta elokuvissa alettaisiin vihdoin kuvata laajemmin ranskalaisuuden koko kirjoa.

"Kauheaa, että se vei niin pitkään"

Tänään keskiviikkona Suomessa ensi-iltaan tulevassa tuoreessa Tähtien sota -elokuvassa, Solossa on iso sivurooli mustaihoiselle naisnäyttelijälle. Thandie Newton kertoo Guardian-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Tähtien sota -elokuvat ovat pyrkineet lisäämään viime aikoina etnistä kirjoa, mutta mustia naisnäyttelijöitä isoissa rooleissa on jouduttu odottamaan.

Lupita Nyong'on hahmo Maz Kanata kahdessa aiemmassa Tähtien sota -elokuvassa on ollut tietokoneella tehty.

Thandie Newton Cannesin-elokuvajuhlissa. Franck Robichon/Epa

– Olen ensimmäinen mustaihoinen nainen isossa roolissa Tähtien sota -sarjassa. On mahtavaa, että vinoumaa korjataan vihdoinkin, mutta myös kauheaa, että se vei niin pitkään, sanoi Newton.

Brittiläinen Newton on joutunut itse hakemaan valtaosan rooleistaan Yhdysvalloista. Mustille naisille on niukasti rooleja tarjolla Britanniassakin.

– Rakastan olla Britanniassa, mutta en voi työskennellä täällä, koska en voi näytellä Downton Abbeyssa, en voi esittää kuningatar Victoriaa, enkä roolia Hakekaa kätilö -sarjassa, hän kertoi Sunday Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna.

Nyt Newton on siinä onnekkaassa tilanteessa, että voi valita rooleja ja kirjoittaa itse. Hän kertoo Guardianin haastattelussa kirjoittavansa kahta käsikirjoitusta, ja aikovansa myös ohjata molemmat itse. Molemmissa pääroolissa on nainen.

– Minulla on pakkomielle naisten kokemuksesta. En oikeastaan usko, että osaisin kirjoittaa kuin mies. Mutta vain sitä on nyt tarjolla elokuvissa, meidän identiteettiämme muotoillaan vain miesten näkökulmasta.

