Noin sata startup-yritystä aloittaa vuosittain Suomessa ponnistuksen kohti menestystä – keskustele

Mihin katosi ihmisten muutosvastarinta? Yritykset palkkaavat itsenäisiä ajattelijoita, mutta haluavat heidän muuttuvan heti lampaiksi

Kriittisyys on ajattelun perushyve, mutta työelämässä siitä on tullut synti. Muutosvastarinta on työpaikoilla paljon käytetty, mutta vaarallinen sana. Sillä on helppo leimata perusteltukin epäily jurputukseksi.