Keravan asunnottomien ensisuojan jatko ratkeaa torstaina – tarve on todellinen: "kaikki avuntarvitsijat eivät ole mahtuneet sisälle"

Keravalla avattiin helmikuussa kokeiluluonteisesti asunnottomien ensisuoja, jossa on mahdollisuus yöpyä, peseytyä ja saada aamupala.

Kokeilu on määräaikainen, ja ensisuoja tullaan sulkemaan jo touko-kesäkuun vaihteessa, vaikka käyttäjiä on ollut kevään aikana jopa enemmän kuin kapasiteettia. Ensisuojatoiminnan vastaavan ohjaajan Päivi Wilénin mukaan avuntarvitsijoita on hetkittäin ollut niin paljon, että kaikki eivät ole mahtuneet sisään.

Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan Erja Wiili-Peltolan mukaan ensisuoja on tarkoitus avata uudelleen syksyllä, mutta kesän ajaksi se suljetaan. Pidempiaikainen tavoite on suojan sulkeminen kokonaan, koska se on asumisratkaisuna joka tapauksessa väliaikainen.

– Koetamme löytää kaikille avuntarvitsijoille kestävämpää ratkaisua, oikeita koteja. Kaupungin rooli on yrittää tarjota erilaisia vaihtoehtoja, joilla he pääsisivät ongelmallisesta tilanteesta ulos.

Keravalla noin 60 asunnotonta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran mukaan Keravalla on noin 60 asunnotonta (siirryt toiseen palveluun), joista puolet on nuoria. Wiili-Peltolan mukaan ensisuojan keskimääräinen käyttäjämäärä on kevään aikana ollut 4–6 henkilöä. Eri käyttäjiä on ollut yksitoista.

Suojan ylläpidosta tulee kaupungille kymmenien tuhansien eurojen kustannukset, mutta tarkemmin Wiili-Peltola ei kustannuksia halua avata.

Kokeiluluontoisen ensisuojan perustamisen taustalla on Pia Lohikosken (vas.) ja 30 muun valtuutetun lokakuussa 2017 allekirjoittama valtuustoaloite. Keravan sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ensisuojan jatkotilannetta torstaina 24. toukokuuta.