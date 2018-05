Puhuttelu pysäyttää rikosten polulle astuneen – "Jos nuori on fiksu, hän oppii kerrasta"

Mistä on kyse? Poliisiasemalla toimiva moniammatillinen Ankkuri-ryhmä pyrkii puuttumaan varhaisessa vaiheessa alaikäisten ja aikuistuvien nuorten rikolliseen käyttäytymiseen.

Samalla selvitetään nuoren elämäntilanne ja avun tarve.

Esimerkiksi Kajaanissa Ankkuri-ryhmä on käsitellyt tänä keväänä parikymmentä juttua. Määrä on kasvussa, koska tietoisuus Ankkuritoiminnasta lisääntyy.

Nuorille Ankkuri-ryhmän tapaaminen on pysäyttävä. Vanhemmat ovat suhtautuneet keskusteluapuun myönteisesti.

KajaaniHetken mielijohteesta, porukan mukana tai ihan vain huvikseen. Nuori rikkoo ikkunoita, näpistelee kaupasta, ajaa humalassa mopolla tai autolla – ja syyllistyy ensimmäisen kerran elämässään rikokseen.

Mitään tyypillistä ensikertalaisen rikosta ei kuitenkaan ole, vaan nuori voi hölmöillä missä tahansa.

– Se voi alkaa vaikka koulumaailmassa, missä kiusaaminen voi saada sellaisia piirteitä, että se täyttää rikosoikeudelliset tunnusmerkistöt. Esimerkiksi kajotaan toiseen, anastetaan tai rikotaan tavaraa tai toisen omaisuutta, kuvailee rikosylikonstaapeli Tiina Sarparanta Kajaanin poliisiasemalta.

Nuori elää hetkessä eikä ajatus välttämättä lennä huomista pidemmälle. Saija Salo

Kajaanissa kaikki ensikertalaiset pyritään puhuttelemaan poliisiasemalla toimivassa moniammatillisessa Ankkuri-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun) (Kajaanin kaupunki), jossa töitä tekevät yhdessä poliisi, sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä. Tarkoituksena on katkaista alaikäisen tai aikuistuvan nuoren rikoskierre heti alkuunsa.

Puhuttelu ei ole syyttelytilaisuus, vaan tilanne pyritään avaamaan keskustelemalla, Sarparanta korostaa.

– Nuorella rikoksentekijällä voi olla taustalla myös monenlaisia muita ongelmia, joihin hän tarvitsee apua. Selvitämme avuntarvetta, mutta käymme läpi myös sitä, mitä tapahtuu, jos nuori jatkaa hölmöilyä. Keskustelemme esimerkiksi seuraamuksista ja siitä, missä kaikkialla rikosrekisteri tulee nuorta tulevaisuudessa vastaan. Jos nuori on fiksu, hän oppii kerrasta.

Nopea väliintulo avaa silmät

Poliisi tekee jokaisesta Ankkuri-tiimiin tulevasta lapsesta ja nuoresta lastensuojeluilmoituksen. Jos hänellä on jatkuvasti ongelmia tai perheolot vaativat toistuvaa puuttumista, hänet ohjataan lastensuojelun tuen ja avun piiriin.

– On paljon tapauksia, että yksi tai kaksi Ankkuri-kertaa riittää. Pulma tavallaan ratkeaa sillä, mutta me huolehdimme myös jatkotuesta tai avun saamisesta tarvittaessa, sanoo sosiaaliohjaaja Saija Salo Kainuun sote-kuntayhtymästä.

Rikosylikonstaapeli Tiina Sarparanta, sosiaaliohjaaja Saija Salo ja psykiatrinen sairaanhoitaja, päidentyöntekijä Piia Pikkarainen ovat toimineet Kajaanin Ankkuri-ryhmässä viime vuoden alusta lähtien. Lucas Holm / Yle

Ankkuri-ryhmä on toiminut Kajaanin poliisiasemalla viime vuoden alusta lähtien. Mallia on otettu Hämeenlinnasta, mistä toiminta on laajentunut myös muualle Suomeen. Tavoitteena on, että malli otetaan käyttöön koko maassa (siirryt toiseen palveluun) (sisäministeriö), mukauttaen kunkin alueen tarpeisiin. Esimerkiksi Oulussa vastaavaa työtä tekevät koulupoliisit.

Nuori rikoksentekijä on 15-, mutta ei vielä 21-vuotias. 15-vuotias on rikosoikeudellisessa vastuussa eli voi saada esimerkiksi tuomion rikoksestaan käräjäoikeudessa. Alle 15-vuotias joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Ankkuritoiminnan tavoitteena on myös ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa puuttumalla tapauksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä ohjaamalla osapuolet tarkoituksenmukaisen avun piiriin.

Kajaanissa Ankkuri-ryhmän käsittelyssä oli viime vuonna muutama kymmenen juttua, kun tänä keväänä niitä on ollut jo parikymmentä. Puhutteluja on pidetty 50–60 lapselle tai nuorelle.

– Alussa toiminta ei ollut vielä niin tuttua, joten jouduimme tekemään ajatusta tutuksi yhteistyökumppaneille, kuten kouluille ja nuorisotoimelle. Tänä vuonna puhutteluja on tehty paljon enemmän kuin viime vuonna, koska tietoisuus on kasvanut, Sarparanta kertoo.

Lähes kaikki Ankkuri-keskustelut on pystytty järjestämään viikon sisällä tapahtuneesta.

Nopea puuttuminen avaa nuoren silmät paremmin kuin se, että keskustelu tapahtuisi joskus tulevaisuudessa.

– Tilanne ei ole unohtunut, vaan asia voidaan käydä läpi kaikkien osapuolten kanssa tasapuolisesti. Mitä tapahtui, missä ja mihin aikaan, ketä tilanteeseen liittyi ja mikä ajatus oli mielessä, koska näin pääsi käymään. Asiaa ei tarvitse jäädä vellomaan. Kun se on käyty läpi, pöytä on puhdas ja voi mennä eteenpäin, sanoo Kainuun soten psykologinen sairaanhoitaja ja päihdetyöntekijä Piia Pikkarainen.

Pöydän ympärillä vakavia nuoria

Ankkuri-toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Kajaanissa valtaosa tapaamiseen kutsutuista nuorista rikoksentekijöitä tulee vanhempiensa kanssa paikalle.

Nuoret istuvat pöydän ääressä vakavina. Haistattelua tai ylimielistä käytöstä ei juuri näy.

– Se on varmasti jännittävä tilanne suurimmalle osalle nuorista, mutta he ovat käyttäytyneet asiallisesti ja olleet fiksusti mukana keskusteluissa. Nuoret ovat osallistuneet sen verran kuin on velvoitettu ja sillä tavalla hoitaneet tilanteen hyvin, Pikkarainen kertoo.

Ankkuri-ryhmän puhuttamat ensikertalaiset ovat yleensä tavallisten perheiden tavallisia lapsia, joita murrosikä paiskoo. Janne Ahjopalo / Yle

Salon mukaan suurin osa nuorista on tavallisten perheiden tavallisia lapsia, jotka töppäävät teini-iän huumassa.

– Toki nuorista näkee, että kotioloissa on pulmia, vuorovaikutussuhteet vanhempien kanssa ovat heikot tai perheessä on päihdepulmia, mutta valtaosa tulee ihan tavallisista perheistä. Vanhemmat ovat fiksuja. He haluavat nuorille lähtökohtaisesti hyvää ja osallistuvat mieluusti meidän tapaamisiin, Salo sanoo.

Vanhemmalle voi olla jopa helpotus, että nuori on jäänyt kiinni teostaan.

– Kyllä sieltä huokuu välittäminen, kun vanhempi ottaa vastuun lapsen teosta ja huomaa, että myös lapsi vastuun kantaa. On ihana nähdä, kun täällä kaksi osapuolta, epäilty ja asianomistaja, pystyvät pyytämään anteeksi ja sopimaan. Vanhemmatkin mieltävät sen, että se on paras lopputulema tai sovitaan, että emme tapaa enää näissä merkeissä, rikosylikonstaapeli Tiina Sarparanta kertoo.

Salo on työskennellyt sosiaaliohjaajana Kajaanin poliisiasemalla kymmenisen vuotta. Moniammatillisen tiimin tukea työlle hän pitää pelkästään positiivisena. Jokainen tiimin jäsen tuo ryhmään oman alansa asiantuntijuuden.

– Ankkuri-tiimin vaikuttavuus perustuu siihen, että pystymme ottamaan tapaamisen jälkeen nuoresta kopin. Voimme ohjata hänet niiden palvelujen piiriin, mitä hän tarvitsee. On se sitten nuorisotoimi, joka ohjaa heidän palveluihin, päihdepuoli järjestää tukea päihdepulmiin tai lastensuojelupuolella voimme miettiä, voiko nuori hyötyä vaikka tukihenkilöstä elämässään.

Myös nuoren etu on, että avun saa samasta paikasta.

– Se onkin tärkein juttu, että ihmistä ei juoksuteta enää luukulta luukulle. Apu pyritään löytämään yhdessä ja samassa tilaisuudessa, rikosylikonstaapeli Tiina Sarparanta sanoo.