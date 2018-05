Venäjällä lähes vuoden takavarikossa ollut alus sai jo luvan lähteä – suomalaisyrittäjä tyrmistyi: "Minua vastaan nostettiin uudet syytteet"

Matkailuyrittäjä Jarmo Ahosen risteilykausi on jäämässä tänä kesänä väliin. Yrittäjän mukaan jo lähes vuoden Venäjällä takavarikossa olleen Charlotte-aluksen piti päästä Suomeen tiistaina, mutta nyt sille on tullut jälleen uusi mutka matkaan. Charlotte on Ahosen yrityksen ainoa alus, ja yrittäjä on kuljettanut turisteja Viipurinlahdella yli kymmenen vuoden ajan.

– Olin eilen Viipurissa ja oikeuden päätös oli, että alus on vapaa. Nyt viranomaiset Venäjällä ovat nostaneet minua vastaan uusia syytteitä, ja alus joutuu jäämään sinne, Ahonen kertoo.

Alunperin Charlotten piti päästä lähtemään kotiin Haminaan jo tammikuussa, mutta tuolloin Viipurin satamakapteeni ei Ahosen mukaan antanut sille lähtölupaa. Syynä oli Ahosen mukaan vaara siitä, että alus tuhoutuisi jäissä.

Yrittäjä kertoo olevansa tyrmistynyt eikä tiedä, mistä häntä tällä kertaa syytetään. Seuraava oikeudenkäynti on 29.6.

Venäjän tulliviranomaiset takavarikoivat aluksen viime kesänä risteilyn yhteydessä. Haminasta lähtenyt matkailijaryhmä yöpyi Viipurissa ja tutustui Teikarin ja Suonion saarten sotahistoriaan. Kun saaret oli käyty läpi, ryhmä jätettiin Uuraaseen, josta matkustajille oli järjestetty bussikuljetus.

– Sen jälkeen paikalle tuli tullin vene näyttävästi vilkut päällä. He sanoivat, että heillä on määräys pidättää minut. Minua kuulusteltiin 15 tuntia.

Ahosta epäiltiin aluksi alkoholin luvattomasta myynnistä sekä aluksen luovuttamisesta toisen hallintaan. Myöhemmin hän sai syytteen turistien luvattomasta kuljettamisesta Venäjän saaristossa.

Yrittäjä suuntaa Viipuriin selvittämään aluksen asioita seuraavaksi torstaina.