Juhani Tammisen näköispatsas löytyi Pietarsaaresta – 7-metrinen ja 2 500-kiloinen Aurinkokuningas on kolmena kappaleena

Jääkiekon MM-kisat Helsingissä vuonna 2013 ei ollut Suomelle menestys. Leijonat sijoittui kisoissa neljänneksi (siirryt toiseen palveluun). Tapahtumasta muistetaankin ehkä parhaiten Hartwall Areenan eteen pystytetty jättimäinen, yli 7 metriä korkea ja 2500 kiloa painava Aurinkokuningas-patsas (siirryt toiseen palveluun).

Patsaan jalustassa on kuuluisa Juhani Tammisen käyttämä one-liner: "If you can´t stand the heat, stay out of the kitchen".

Aurinkokuningas esittää koko Suomen tuntemaa Leijona79:ää, Don Tamia eli Juhani Tammista, joka tunnetaan myös nimellä Aurinkokuningas. Mies sanoo olevansa yhä otettu siitä, että hänestä tehtiin kaikkien aikojen suurin jääkiekkoilijapatsas.

– Aika harvasta tehdään patsaita, että se on ehdottomasti otettava komplimenttina.

Back to basics

Aurinkokuningas-patsaan valmisti Mika Vacker Agency, nykyiseltä nimeltään SMK Design (siirryt toiseen palveluun). Kustannuksista vastasi Veikkaus, joka omistaa patsaan kaupalliset oikeudet. Patsaan hintaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

– Veikkaus lähestyi tällä idealla ja minä sanoin, että jos kunnioitetaan uraa ja tehdään first class eikä mitään pellehommaa, niin lähden mukaan, Tamminen kertoo.

Kaksi Aurinkokuningasta. Patsas ja Juhani Tamminen. Veikkaus

Jääkiekon MM-kisojen aikaan Juhani Tamminen piti Aurinkokuningas-patsaalla puheen, joka taltioitiin Youtube-kanavalle (siirryt toiseen palveluun). Videolla Tamminen omaan vauhdikkaaseen tapaansa käy läpi suomalaisen jääkiekon vaiheita.

Kisojen jälkeen Aurinkokuningas-patsas siirrettiin Raisioon, jossa sitä käytiin ihmettelemässä koko kesän ajan. Valitettavasti Aurinkokuningasta kohdeltiin aika ajoin myös kaltoin. Juhani Tammisen mukaan asialla olivat "hiiret".

– Neljän promillen kännissä ne jollain vasaralla löivät sitä ja napsivat siitä paloja pois. Nimenomaan siitä patsaan yläosasta, siihen graniittiinhan nämä hiiret eivät pystyneet.

Aurinkokuningas koostuu kahdesta osasta: betonisesta jalustasta ja Tammista esittävästä yläosasta, joka on tehty EPS-styroksista.

Keep it simple

Kesä 2013 oli tavanomaista lämpimämpi ja hellepäivät seurasivat toisiaan. Elokuun toisella viikolla helteet loppuivat ja iltojen alkaessa pimentyä katosi myös Aurinkokuningas Raisiontorilta.

Mitä siis patsaalle tapahtui? Minne se katosi?

Soitto Juhani Tammiselle ei vie asiassa eteenpäin. Juhani Tamminen muistelee Aurinkokuningas-patsaan päätyneen Kokkolaan urheiluhalliin, mutta vinkki osoittautuu perättömäksi.

Myöskään Veikkauksen tiedotuksessa ei heti muisteta mitä patsaalle tapahtui Raision jälkeen. Pienen soittokierroksen jälkeen selviää, että Veikkaus oli tuhonnut patsaan jalustan. Se, mitä yläosalle eli Juhani Tammisen näköiskuvalle oli tapahtunut, jää ensin arvoitukseksi.

Sitten puhelimen päähän löytyy Veikkauksen markkinointipäällikkö Aki Seppälä.

– Olimme viemässä sitä jo kaatopaikalle, mutta patsaan tekijät halusivat sen Pietarsaareen muistomerkiksi hienosta toteutuksesta, Seppälä muistelee viiden vuoden takaista tilannetta.

Patsaan nykysijainnista Seppälällä ei ole tietoa.

Hockey is a momentum game

Puhelinsoitto Pietarsaareen on läpimurto. SMK Designin toimitusjohtaja Mika Vacker kertoo, että Aurinkokuningas-patsas on yrityksen takapihalla.

MIka Vacker ja Aurinkokuningas-patsas. Kalle Niskala / Yle

Vacker kertaa patsaan vaiheita. Sen suunnitteluun meni aikaa puolitoista kuukautta. Kyseessä oli yritysten tuotesuurennoksiin keskittyneen SMK Designin suurin ponnistus.

– Jännitti tosi paljon, että pysyykö se pystyssä. Syke oli korkealla koko MM-kisojen ajan, Vacker muistelee.

MM-kisojen jälkeen patsas siis siirrettiin Raisioon ja sieltä Pietarsaareen.

– Syksyllä 2013 haettiin patsas Raisiosta ja siitä lähtien se on ollut täällä meidän takapihalla, Vacker sanoo.

Kuljetuksen ajaksi Aurinkokuningas katkaistiin osiin. Myöhemmin paljastui, että patsas oli saanut Raisiossa osumia.

– Vähän on kolhuja tullut ja yksi käsikin on kadonnut, mutta patsas saadaan kyllä korjattua jos on tarvis, Mika Vacker sanoo.

Aurinkokuninkaan katkennyt käsi. Kalle Niskala / Yle

Aurinkokuningas-patsas päätyi siis Pietarsaareen. Sitä säilytettiin kolmessa osassa SMK Designin takapihalla.

Juuri ennen Ylen vierailua patsas siirrettiin toimiston eteen ja kasattiin nykykuntoon.

Mika Vacker sanoo, että hän myisi patsaan mielellään, mutta kaupalliset oikeudet kuuluvat Veikkaukselle. Veikkauksella taas ei ole halua eikä tarvetta patsaan myyntiin.

– Kyllä tätä vähän hankala on myydä, kun tämä on niin iso. Ei tätä mihin tahansa laiteta, Mika Vacker pohtii.

Vacker muistelee, että Tammisen kanssa oli aikoinaan juttua, että Tami ottaisi sen kotiinsa takapihalleen. Veikkauksen markkinointipäällikkö Aki Seppäläkin innostuu asiasta.

– Jos Tami patsaan haluaisi, niin ei meillä olisi mitään sitä vastaan, Seppälä sanoo.

– No, se oli ihan folklorea, se oli vaan minun huulenheittoa, Tamminen sanoo nyt ja antaa ymmärtää, ettei patsasta kannata kiikuttaa hänen pihamaalleen.

Win the right games

Aurinkokuningas-patsaan tulevaisuus on vähän epäselvä. Ei tiedetä, että seisooko se jatkossakin Pietarsaarelaisen yrityksen takapihalla vai löytääkö se arvoisensa paikan jostain muualta.

Veikkaus omistaa patsaan, mutta ei ole siitä kiinnostunut. Mika Vacker taas ei pysty sitä myymään, koska Veikkauksella on sen kaupalliset oikeudet. Tilanne ei todellakaan ole win-win.

Aurinkokuninkaan kasvot. Kalle Niskala / Yle

Mika Vacker toivoo, että patsaalle löytyisi vielä jotain käyttöä, mutta näyttää siltä, että Aurinkokuningas ei kiinnosta enää ketään.

– Patsas vie täällä meillä hirveästi tilaa, joten me joudutaan hävittämään se. Todennäköisesti lähiviikkoina, Vacker toteaa.

Juhani Tamminen tuulettaa Aurinkokuningas-patsaan loiston päivinä. Veikkaus

Juhani Tamminen sanoo, että Aurinkokuningas-patsas täytti tehtävänsä. Alunperinhän tarkoitus oli mainostaa sekä jääkiekkoa, Veikkausta että Tammista itseään.

– Kun ruvetaan tunnustuksia antamaan valtakunnassa, jossa harvoin tunnustuksia annetaan, niin siinä pitää olla tyyliä. Ja siitä patsaastahan tuli oman aikakauden hitti, Don Tami sanoo.

