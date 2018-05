Trivagot, momondot ja ebookersit – hakukoneita riittää, mutta tiesitkö suurimman osan niistä olevan parin ison yrityksen omistuksessa?

Edullista hotellia etsivän on paras ottaa itse yhteyttä majoittajaan, asiantuntija vinkkaa.

Ajattelitko varata hotellin Trivagon kautta? Vai pitäisikö sittenkin käyttää Hotels.comia?

Teet kummin tahansa, rahat päätyvät matkailun suuryritykselle Expedia Groupille, joka omistaa molemmat hakukoneet. Sama firma omistaa myös Ebookersin ja HomeAwayn.

Entä jos kokeilisi Booking.comia tai Momondoa? Valitset niin tai näin, Booking Holdings -yhtiön tilille kilahtaa rahaa.

Matkojen haku- ja ostopalvelut internetissä ovat viime vuosina keskittyneet voimakkaasti muutaman toimijan käsiin.

Yhdysvaltalainen pörssiyhtiö Expedia Group osti enemmistöosuuden Trivagon osakkeista vuonna 2012. Ebookers taas siirtyi yritysfuusiossa Expedian Groupin tytäryhtiöksi vuonna 2015.

Expedia Groupin kilpailija Booking Holdings osti puolestaan viime vuonna 550 miljoonalla dollarilla Momondon. Nyt yhtiön huhutaan harkitsevan (siirryt toiseen palveluun) TripAdvisorin hankkimista.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtajan Antti Honkasen mukaan kyse on normaalista markkinoiden keskittymisestä.

– Aluksi uusilla markkinoilla on useita toimijoita. Suurilla yrityksillä on kuitenkin etunsa, ja osaaminen alkaa keskittyä tiettyihin käsiin. Tällöin kilpailijoita myös ostetaan pois pelistä, Honkanen kuvailee.

Paras tarjous soittamalla

Kuluttajille hakukoneiden siirtyminen samojen yhtiöiden omistukseen ei juuri näy. Kaikki verkkosivut pyrkivät edelleen samaan asiaan: tarjoamaan halvimman hinnan.

Matkailuyrittäjille markkinoiden keskittyminen tarkoittaa tiukempia ehtoja. Hotellin omistaja voi joutua esimerkiksi lupaamaan, että hän tarjoaa hakukoneelle halvimman hintansa.

Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtajan Heli Mäki-Fräntin mukaan tilanne on vaikea etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.

– Harvalla on varaa jättäytyä pois isojen hakukoneiden listauksista. Mukana oleminen on kuitenkin kallista, ja sopimusehtoja on pienen yrittäjän käytännössä mahdotonta neuvotella, Mäki-Fränti sanoo.

Honkanen suosittelee käyttämään hakukoneita ainoastaan sopivan majoituksen etsimiseen. Kun paikka on löytynyt, kaupat kannattaa tehdä suoraan hotellin kanssa.

– Puhelimessa ostaja ja majoituksen tarjoaja voivat sopia minkä hinnan tahansa, Honkanen vinkkaa.

Tarkkoja lukuja siitä, minkä hakukoneen tai palveluntarjoajan kautta suomalaiset matkansa varaavat, ei ole. Tilastointi on vaikeaa, sillä yritysten ei ole pakko kertoa käyttäjämääriään.

Verkossa myös eri toimijoiden väliset rajat ovat häilyviä. Osa hakukoneista esimerkiksi tarjoaa pelkkiä listauksia ja ohjaa edelleen toiselle sivustolle ostamaan. Jotkut hakukoneet taas tarjoavat etsinnän ja varaamisen samassa paketissa.

Googlen rynnistystä odotetaan

Maailmanlaajuisesti verkosta ostettavien matkojen määrä on kasvanut reilun kymmenellä prosentin vuosivauhdilla. Allied Market Research -yhtiön raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) verkkomyynnin arvon odotetaan ylittävän 1 000 miljardin dollarin rajan vuoteen 2022 mennessä.

Pienikin muru tästä kaupankäynnistä on iso viipale.

Googlen, Amazonin ja muiden it-jättiläisten saapumista matkojen verkkokauppaan (siirryt toiseen palveluun) on povattu alalla jo vuosia. Viimeisin myrskyvaroitus saatiin marraskuussa, kun Googlen emoyhtiö Alphabet lopetti lentojen varaamiseen käytetyn verkkotyökalun jakamisen.

Matkailuyrittäjiä edustavan Mäki-Fräntin mukaan suurien verkkoyhtiöiden saapuminen matkailualalle vaatisi nykyistä parempaa säätelyä. Hänestä Airbnb:n ja Uberin kaltaisten yritysten menestys perustuu osin siihen, että ne toimivat laillisessa tyhjiössä.

– Samaan aikaan kun kansallinen matkailu- ja lentoala ovat hyvin tarkasti säädeltyjä, kuluttaja- ja kilpailulainsäädäntö eivät tunnu ulottuvat näihin kansainvälisiin toimijoihin. Myös verojen kerääminen kangertelee, Mäki-Fränti sanoo.

Kaikki yhdellä lipulla

Pienten matkantarjoajien tilanne ei ole kuitenkaan täysin toivoton. Esimerkiksi valmismatkojen suosio on nyt nousussa. Kesän tarjonta on 22 prosenttia viime vuotta suurempi. (siirryt toiseen palveluun)

Yksi syy valmismatkojen suosioon on se, että edullisen lomamatkan räätälöinti omin päin verkosta on edelleen hieman työlästä. Mäki-Fräntin mukaan tämä korostuu etenkin pitkillä, useita välietappeja sisältävillä lentomatkoilla.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtajan mukaan matkojen hankkiminen tuleekin tulevaisuudessa helpottumaan.

– Esimerkiksi liikkuminen saatetaan paketoida yhteen lippuun. Samalla tiketillä pääsee matkustamaan lentokentälle, sisälle koneeseen ja kohteessa perille hotellille, Honkanen kuvailee.

Hänen mukaansa tällaisten palvelukokonaisuuksien luominen perustuu tiedonhallintaan.

– Googlen kaltaisille yrityksille on kerääntynyt massiviset määrät tietoa ihmisten kulutustavoista. Heidän on helpointa ohjata mainoksia ja varausmahdollisuuksia oikeille ihmiselle oikeaan aikaan, Honkanen arvioi.