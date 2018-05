Tämän miehen vuoksi Liverpoolin kannattajat laulavat kääntyvänsä muslimeiksi – Maaginen maalintekijä Mohamed Salah on jo paljon enemmän kuin jalkapalloilija

Siinä ne nyt ovat. Vanhat faaraopatsaat, muinaisessa Egyptissä käytetyt sandaalit ja mintunvihreät futiskengät.

Britanniassa villitys jalkapalloilija Mohamed Salahin ympärillä on mennyt niin pitkälle, että British Museum otti hänen jalkojensa mukaan muotoillut kengät museon egyptiläiskokoelmaan vuosituhansia vanhojen esineiden seuraksi.

Näyttelyn johtajan Neal Spencerin mukaan ne sopivat sinne hyvin.

– Kengät kertovat tarinan modernista egyptiläisestä ikonista, joka pelaa Britanniassa, mutta vaikuttaa maailmanlaajuisesti, Spencer sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

Ja maailmanlaajuinen ilmiö Salah totisesti on. Salahia rakastavat fanit ovat koristelleet hänen hymyilevillä kasvoillaan Liverpoolin kujia, Kairon slummeja ja Nairobin busseja.

Kun Liverpool kohtaa tänään lauantaina espanjalaisjoukkue Real Madridin Mestarien liigan finaalissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, yhtä pelaajaa seurataan ylitse muiden. Nimittäin Liverpoolin punaisessa paidassa numerolla 11 pelaavaa egyptiläistä.

Lista Mohamed “Mo” Salahin saavutuksista on hengästyttävä. Hän rikkoi juuri päättyneellä kaudella Valioliigan maalipörssiennätyksen 32 maalillaan. Taakse jäivät entiset ennätysmiehet Cristiano Ronaldo, Alan Shearer ja Luis Suárez.

Salah valittiin kanssapelaajien eli jalkapalloilijoiden ammattiliiton suosikkipelaajaksi (siirryt toiseen palveluun), brittiläisten jalkapallotoimittajien suosikkipelaajaksi ja viime vuonna vuoden afrikkalaiseksi pelaajaksi.

Salah uskaltaa varmasti jo unelmoida maailman parhaan jalkapalloilijan palkinnosta.

Salah oli myös merkittävässä roolissa siinä, että hänen kotimaansa Egypti pääsi jalkapallon MM-kisoihin ensimmäistä kertaa 28 vuoteen. Kun Egypti pelasi MM-kisoissa viimeksi vuonna 1990, Salahin syntymään oli vielä kaksi vuotta.

Salah uskaltaa varmasti jo unelmoida maailman parhaan jalkapalloilijan palkinnosta, himotusta Ballon d’Orista eli Kultaisesta pallosta. Kuluneen vuosikymmenen vuoden aikana sen ovat voittaneet ainoastaan Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi – molemmat viisi kertaa.

Afrikkalainen on voittanut Kultaisen pallon vain kerran, kun liberialainen George Weah palkittiin parhaana pelaajana vuonna 1995.

Maalaus Mohamed Salahista koristaa seinää Egyptin pääkaupungissa Kairossa. EPA-EFE / Khaled Elfiqi

Jotkut pudistelivat kuitenkin päätään, kun Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp viime kesänä osti Salahin Englantiin silloisella seuraennätyksellä, 42 miljoonalla eurolla. Egyptiläinenhän oli aiemmin osoittanut, ettei sovi englantilaiseen jalkapalloon.

Lupaava alku-ura oli nimittäin muutama vuosi sitten tyssätä penkinkulutukseen Valioliigassa.

Salahin ensimmäinen ulkomaalainen seura oli sveitsiläinen FC Basel, jonne hän siirtyi 20-vuotissyntymäpäivänään vuonna 2012. Basel voitti mestaruuden Salahin debyyttikaudella. Hänet valittiin vuoden pelaajaksi, mikä herätti suurseura Chelsean kiinnostuksen.

Chelsea osti egyptiläisnuorukaisen 12,5 miljoonalla eurolla tammikuussa 2014.

Salah ei kuitenkaan saanut valmentaja José Mourinhon luottamusta. Vuotta myöhemmin hänet lainattiin italialaisseura Fiorentinaan, ja hänestä uhkasi tulla rivipelaaja. Sitten Salah lainattiin eteenpäin AS Romaan.

Ikuisessa kaupungissa alkoi uusi nousu.

Salah osoittaa nuorille, että muslimi voi olla kaikille esikuva.

Vikkelästä vasenjalkaisesta Mo Salahista on tullut paljon enemmän kuin jalkapalloilija Liverpool-vuotensa aikana.

Hänen vaatimattomuuttaan ihaillaan. Monet ystävät kertovat, että hän on huimasta suosiostaan huolimatta yhä sama hymyilevä ja nöyrä Mo.

Kun Salah maalasi entisen seuransa AS Roman verkkoon kahdesti Mestarien liigan semifinaalissa, hän ei tuulettanut maalejaan.

Parrakas 25-vuotias muslimimies on esikuva monelle muslimille kotimaassaan Egyptissä, mutta myös Britanniassa ja lännessä. Salah rukoilee ennen pelejä ja juhlii usein maalejaan heittäytymällä rukousasentoon.

Hän on antanut modernille islamille kasvot. Hänen uskonnollisia rituaalejaan ei vieroksuta.

Mohamed Salah juhlistaa usein maalejaan menemällä rukousasentoon. EPA-EFE / Gerry Penny

Liverpoolin fanit kutsuvat Salahia nimellä "egyptiläinen kuningas". Hän on saanut oman (siirryt toiseen palveluun) fanilaulunsa, joka perustuu brittipoppibändi Dodgy’sin 90-luvun hittiin Good enough:

Mo Salalalalalah, Mo Salalalalalah

If he’s good enough for you, he’s good enough for me.

If he scores another few, then I’ll be Muslim too.

If he’s good enough for you, he’s good enough for me.

Sitting in the Mosque, that’s where I want to be.

Salahin siunauksen saaneessa laulussa Liverpool-fanit lupaavat kääntyä muslimeiksi, jos Salah tekee vielä muutaman maalin.

Jalkapallokentillä tietenkin on ollut ja on nytkin muitakin muslimimiehiä. Salahin joukkuetoveri, senegalilainen Sadio Mané on hänkin harras muslimi.

Arabimaailma on aiemmin ylpeillyt algerialaistaustaisesta ranskalaisesta Zinédine Zidanesta, joka on ollut myös Salahin esikuva. Zidane valmentaa Salahin vastustajaa Real Madridia lauantain finaalissa.

Salah kuitenkin vetoaa nuoriin muslimimiehiin etenkin lännessä, missä islamofobia on ollut nousussa viime vuosina. Salahia rakastetaan ja ihaillaan yli uskontorajojen. Salah osoittaa nuorille, että muslimi voi olla kaikille esikuva.

– Hän on ilmiö ja esikuva nuorille. Hän on kunnioitettava ja uskonnollinen. Hän antaa hyvän kuvan muslimeista lännessä, egyptiläinen nuorukainen Hossam Hussein sanoi Financial Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Jotkut egyptiläiset ovat huomauttaneet, että Salahin tarina on osoitus siitä, että unelmansa voi saavuttaa vain lähtemällä ulkomaille. Uransa alussa Salah sai pakit egyptiläiseltä suurseuralta Zamalekilta.

Salah kylvää mainetta myös hyväntekijänä. Kotikylään Nagrigiin nousee parhaillaan hänen rahoittamansa koulu. Toukokuussa hän sijoitti satoja tuhansia euroja uuteen jätevesilaitokseen (siirryt toiseen palveluun).

Salah on ollut mukana myös Egyptin hallituksen huumeiden vastaisessa kampanjassa. Viranomaisten mukaan yhteydenotot huumeidenkäyttäjien kriisipuhelimeen nelinkertaistuivat Salahin tultua mukaan.

Kairolaisilla markkinoilla myytiin huhtikuussa Mohamed Salah -lyhtyjä käytettäväksi paastokuukausi ramadanin aikana. EPA-EFE / Khaled Elfiqi

Tie jalkapallon huipulle ei ole ollut helppo. Köyhissä oloissa Niilin suistossa kasvanut Salah matkusti teininä päivittäin tunteja päästäkseen harjoittelemaan rakastamaansa lajia.

Viime vuosikymmenen poliittisessa myllerryksessä kasvaneilla egyptiläisillä lapsilla on nyt uusi idoli. Eikä Salah ole kotimaassaan vain lasten suosiossa.

Egyptin ilmapiiri on hyvin jakautunut, mutta Mo Salahista egyptiläiset ovat löytäneet (siirryt toiseen palveluun)kansan yhdistäjän. Salahin hymyilevät kasvot koristavat Egyptissä seinämaalauksia, lakanoita, lippuja, tyynyliinoja ja kaikenlaista krääsää.

Salah on niin suosittu, että Egyptin maaliskuun presidentinvaaleissa (siirryt toiseen palveluun) monessa hylätyssä äänestyslipukkeessa luki hänen nimensä. Hylättyjä ääniä oli yli miljoona.

Presidenttiyskään ei ole välttämättä kaukaa haettua. Ainoana afrikkalaisena Kultaisen pallon voittanut George Weah on nykyään Liberian presidentti.