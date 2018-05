Yliopisto sai apuun myytinmurtaja Jamie Hynemanin – nyt hullut ideat alkavat tulla oikeiksi keksinnöiksi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston suojiin on valmistumassa Jamie Hyneman Center, joka kokoaa eri alojen opiskelijat yhteen luomaan uutta.

LappeenrantaTV:n Myytinmurtajat-sarjasta tunnetuksi tullut Jamie Hyneman vieraili viime kesänä valtavan mediajulkisuuden saattamana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Silloin hänestä tuli yliopiston kunniatohtori. Samalla Hyneman piti luentoja yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Hyneman korosti vierailunsa aikana eri alojen yhteistyön merkitystä ja sanoi tieteen olevan leikkiä, jossa kokeillaan ja mahdollisesti onnistutaan.

Yliopisto kääri hihat Hynemanin ajatuksien pohjalta, ja talven aikana yliopiston suojiin on rakennettu yli 300:n neliömetrin suuruista tilaa, jonka tarkoitus on koota sekä yliopiston että viereisen ammattikorkeakoulun opiskelijat yhteen saattamaan ideat toteen.

Kun olet lomalla, tämä kastelee kukat. Petri Kivimäki / Yle

Jamie Hyneman Center

Lasiovien takana avautuu uusi avara tila, jossa vielä viimeistellään kalustusta ja asennetaan hyllyjä paikoilleen. Taustalla on ovia, jotka vievät muun muassa metalli- ja elektroniikkapajoihin.

Tässä on se kuuluisa Jamie Hyneman Center.

– Tämä on yliopistolla keskeisellä paikalla. Tänne on sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoiden helppo tulla, kertoo tilan suunnittelussa vahvasti mukana ollut tutkijaopettaja Markku Ikävalko.

Propellihattu kuvastaa, miten ideat pitää saada jalostettua oikeiksi esineiksi. Petri Kivimäki / Yle

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pystyy opiskelemaan useita tekniikan aloja sekä kauppatieteitä. Läheinen Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa muun muassa terveydenhoidon, tekniikan sekä hotelli- ja ravintola-alan opintoja. Oppilaitokset on yhdistetty toisiinsa käytävillä, joten yhteistyön pitäisi olla luontevaa.

– Mene idean kanssa sisään ja tule keksinnön kanssa ulos, tiivisti Jamie Hyneman ajatusmaailmaansa.

Parhaimmillaan Jamie Hyneman Center yhdistää kaikki yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat. Projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakan mielestä on suuri arvo, että samassa tilassa on eri lähtökohdista ja erilaisia asioita opiskelevia ihmisiä.

– Sairaanhoitajaksi opiskeleva saattaa keksiä idean, jota tekniikan opiskelija ei tulisi koskaan ajatelleeksi. Tekniikan opiskelija puolestaan osaa sen keinon, jolla sairaanhoitajaksi opiskelevan idean voi toteuttaa. Kauppatieteiden opiskelija sitten tietää, miten keksinnön voisi kaupallistaa, tiivistää Virkki-Hatakka.

Mikko Kuisma, Antti Immonen ja Markku ikävalko tutkivat valmistumassa olevaa uudenlaista sykemittaria. Petri Kivimäki / Yle

Välineet valmiina

Sähkötekniikan opiskelijat Henry Huttunen ja Antti Immonen ovat kumartuneina ison pöydän äärellä. Heillä on edessään sykemittarin näköinen kapistus.

– Sen toiminta perustuu erilaiseen anturitekniikkaan kuin mitä perinteisessä sykemittarissa on. Energiankulutusta pystytään tällä mittaamaan paremmin ja monipuolisemmin, kertoo Henry Huttunen.

Tämän sykemittarin valmistuksessa erityisen paljon on auttanut 3D-tulostin, jolla on tehty anturia tukevia rakenteita.

Vaikka yliopistolla on isoja, kalliita laboratorioita, on puute ollut perustyökaluista ja -välineistä. Siihen on moni idea kariutunut.

– Kun pitäisi viilata, niin kenelläkään ei ole viilaa, toteaa Huttunen.

Jamie Hyneman Centerissä monet työpajat muistuttavatkin yläkoulun teknisen työn luokkia. On oma huone hitsaamiselle, elektroniikan kokoamiseen, puun ja muovin työstämiselle sekä metallitöihin. Työkalujen käyttöön jokainen saa perehdytyksen, minkä avulla pidetään huolta työturvallisuudesta.

– Opiskelijat saavat tulla tänne tekemään omia projektejaan, ja siitä voi syntyä ihan mitä vaan, sanoo Henry Huttunen.

Yksi esimerkki hulluista ideoista on viereisellä pöydällä oleva erikoinen kastelukone, joka kotiväen lomaillessa kastelee kukat. Se on tehty tässä Jamie Hyneman Centerissä.

Henry Huttunen pääsee erikoislaitteiden lisäksi käyttämään Jamie Hyneman Centerissä myös aivan tavallista hitsauslaitetta. Tommi Parkkinen / Yle

Tekemällä syntyy

Monet ideat syntyvät yön pimeinä tunteina ja porukassa kahvipöydän äärellä. Ideat eivät saisi jäädä kahvipöytäkeskustelun tasolle, vaan niitä pitää päästä toteuttamaan.

Jamie Hyneman Centerin erikoisuus on avoin tila, johon tiimit voivat pöytien ympärille kokoontua pohtimaan idean siementä. Kun siemen itää, pääsee sitä työstämään heti, sillä työpajat ovat vain muutaman askeleen päässä.

Tähän menessä yliopistolla ei ole ollut ideoiden toteuttamiseen soveltuvaa tilaa ja oikeanlaista välineistöä, mikä on tehnyt monien keksintöjen prototyyppien valmistamisen jopa mahdottomaksi.

Tutkijaopettaja Mikko Kuisma korostaa, että uuden luominen on yliopiston perustehtävä.

– Tenttiin lukeminen ja niihin vastaaminen ei ole meidän perustehtävä, vaan tuottaa uusia osaajia. Täällä pystyy nyt testaamaan ja kokeilemaan uusia juttuja, mikä ei ennen ole ollut mahdollista, kertoo Mikko Kuisma Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta.

Kuisma muistuttaa, että täällä on tarkoitus tehdä koeversioita ja testata keksintöjen toimivuutta. Tehdas tämä ei ole.

Terhi Virkki-hatakka uskoo, että yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat yhdessä ihmeitä aikaan. Yle

Virikkeet Yhdysvalloista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston iskuryhmä on talven aikana vieraillut Jamie Hynemanin luona Yhdysvalloissa. Paikka on sama, jossa on kuvattu lukuisia Myytinmurtajat TV-sarjan jaksoja. Projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakka toivoo, että tämä Lappeenrantaan valmistuva Jamie Hyneman Center voisi joskus olla samanlainen.

– Luultavasti tämä muodostuu joskus vastaavaksi. Siellä Hynemanin pajassa Yhdysvalloissa oli ihan mitä tahansa ja varmasti täälläkin voi olla ihan mitä tahansa. Opiskelijathan sen lopulta keksivät.

Terhi Virkki-Hatakka haluaa tehdä Jamie Hynemanin ajatukset konkretiaksi. Esimerkiksi se, että ei pidä ajatella, että yhdellä laitteella voi tehdä vain yhtä asiaa. Painepesuria voi pesemisen lisäksi käyttää vaikka metallin muotoiluun Hynemanin mallin mukaan.

– Hyneman sanoo, että keksinnöt eivät tapahdu tyhjiössä, vaan täytyy olla vuorovaikutusta joka suuntaan. Meillä on opiskelijoita yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Mitä tällaiset monialaiset tiimit saavat yhdessä aikaan? Se on mielenkiintoinen ajatus, pohtii projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakka Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta.

Jamie Hyneman Centerin avajaiset ovat Lappeenrannassa Lappeenranta-salissa lauantaina 29.9.2018. Lisäksi Hyneman luennoi yliopistolla ainakin torstaina 27.9.2018.