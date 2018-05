Onko salaattibaarien kultakausi kaupoissa takana? Salaattia syödään kyllä, mutta yhä useampi ostaa sen valmiiksi pakattuna

Kokkolalaisesta Minimanista salaattibaari katosi pääsiäisen jälkeen.

– Menekki on vähentynyt ja vähentynyt koko ajan jo puolitoista vuotta. Salaattibaarin hoitaminen ja kustannukset nousivat kohtuuttomiksi, sanoo palvelutiskiyrittäjä Marc Svahn.

Työn määrä lisääntyy suhteessa, kun myyntikilot vähenevät. Valikoimaa pitää kuitenkin olla tarjolla, joten homma ei enää ollut järkevää tai kannattavaa.

Alaa tarkasti seuraava Svahn arvioi, että kyse on valtakunnallisesta trendistä. Suuremmissakin kaupungeissa moni kauppias on luopunut salaattibaarista ja siirtänyt tuotteet palvelutiskeihin, jos kaupassa sellainen on. Toisaalta valmispakattujen salaattien menekki on vahvassa kasvussa.

Minimanissa kyselyitä on tullut kourallinen.

– Kaikki eivät toki kysykään. Mutta ei ole paljon perään haikailtu, sanoo Marc Svahn.

Kokkolan Halpa-Halli Oy:llä on ollut salaattibaari 15 myymälässään, nyt niitä on enää kolme. Varatoimitusjohtaja Ari Isohella vahvistaa, ettei kyse kuitenkaan ole salaatinsyönnin vähenemisestä, päinvastoin.

– Lounassalaattia myydään enemmän kuin koskaan, ja myynti on vahvassa kasvussa.

Myös Isohellan mukaan kuluttajat ovat siirtyneet lähes täysin valmiiksi pakattuihin salaattirasioihin, joiden myynti on vankassa kasvussa. Ostokäyttäytymisen muutos on ollut nopea: käytännössä salaattibaarit ovat liukuneet alamäkeen vuodessa, puolessatoista.

Luopumisen taustalla on myös kannattavuus, sillä salaattibaareissa syntyy aina hävikkiä.

Salaattibaari vaatii paljon työtä ja hoitamista. Mari Siltanen / Yle

Pohjalaisen salaattifirman Freshin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi sanoo, että salaattibaarin ympäriltä on kadonnut lähinnä hypetys. Muun muassa media kasvatti hänen mukaansa ilmiötä, ja salaattibaareista on tullut tavallinen bisnes.

– Tilanne on nyt tervehtynyt, ja alkuhypetyksestä on päästy normaaliin tilanteeseen.

Fresh Servantilla on iso siivu Suomen tuoresalaattibisneksestä. Haapasalmi arvioi, että kauppojen salaattibaareista noin puolet toimii ketjujen ja kauppiaiden omilla tai yrittäjien konsepteilla. Toisen puoliskon jakavat Fresh ja ruotsalainen PicaDeli.

Yli 400 työntekijän Freshillä on kaupoissa noin 200 SalaattiMestaria eli yhtiön oman konseptin salaattivaunua. Viime vuosi oli ensimmäinen salaattibaarien nollakausi kolmen kasvuvuoden jälkeen. Baarien määrä on silti pysynyt melko vakiona, sillä lopettavien tilalle löytyy vielä uusia ottajia.

– Vaunujen paikkoja on vaihdeltu: jos myynti ei ole kannattanut, vaunu on siirretty. Saman kaupungin sisälläkin, parin kilometrin säteellä voi olla isot erot, sanoo Haapasalmi.

Eniten ratkaisee se, mitä myymälän ympärillä tapahtuu

Esimerkiksi kunnan koko ei ole ratkaiseva, vaan salaattibaarien suosio riippuu Haapasalmen mukaan esimerkiksi siitä, millaisia työpaikkoja ja lounasruuan tai muun nopean syötävän asiakaskuntaa alueella on.

Freshin viime vuonna teettämä kuluttajatutkimus osoitti, että salaattibaareillekin on yhä asiakkaansa. Siksi konseptia kehitetään muiden joukossa Freshilläkin, vaikka yhtä kovaa kasvua ei ehkä olekaan enää luvassa.

Salaattibaarien huippuvuosien ohitus ei ole Freshille toisaalta kohtalonkysymys. Yhtiö lanseerasi pakatut salaatinsa jo vuonna 2010, ja niiden volyymi on ollut koko vuosikymmenen ajan suurempi kuin salaattibaarien. Menekki on yhä kasvussa.

Freshin henkilöstömäärä on vuodesta 2015 lähes tuplaantunut 400:ään. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna yli 56 miljoonaa.

Fresh lanseerasi valmissalaattinsa neljä vuotta ennen salaattibaarikonseptiaan, ja pakattu salaatti on ollut halki vuosien parempi bisnes kuin vaunu. YLE / Kalle Niskala

Myös osastopäällikkö Pauliina Myllynen Keskon päivittäistavarakaupasta sanoo, että salaattibaarien huippuvuodet on nähty. Myynti ei ole laskenut romahdusmaisesti, ja Keskolla on yhä satoja salaattibaareja.

Markkina on silti jakautunut, ja esimerkiksi pakatun salaatin myynti on kasvanut hurjaa vauhtia.

– Baarit ovat jääneet hyväksi tavaksi myydä salaattia, mutta hypetys on mennyt ohi, vahvistaa Myllynen.

Hän uskoo silti, että hyvin hoidettu ja monipuolinen salaattibaari säilyttää asiakkaansa. Tarjonnan lisääntyminen näkyy silti väistämättä.

– Salaattibaarin kulta-aikana vaihtoehtona oli kolmioleivät, ja se oli siinä. Nyt valikoima on kasvanut rajusti.

Myös kaikista vaunuista luopuneista kokkolalaiskaupoista kerrotaan, että valmissalaattien myynti on ryöpsähtänyt hurjaan kasvuun.

Asiakas on salaattibaarin riskitekijä

K-supermarket-yrittäjä Rami Appelgren Kokkolasta vaihtoi salaattibaarin aasialaisbuffetiin. Hänen mukaansa salaattibaarien loistoaikana totuttiin hyviin myyntimääriin, ja niistä on tultu alas kunnolla. Salaattia menee kyllä, mutta valmisrasioissa.

– Kyllä salaattibaari on valtakunnallisestikin vähän parhaan loistonsa nähnyt. Jotain muuta pitää kokeilla.

Toisaalta kysyntä on kausiluonteista, joten Appelgren ei lähde vannomaan, etteikö salaattibaaria löydy kaupasta enää koskaan.

– Trendejä tulee ja menee, koskaanhan ei tiedä.

Terveystarkastaja Teija Pitkäkangas Kokkolasta arvioi, että salaattibaareista luopumisen takana on myös niiden työllistävyys suhteessa kannattavuuteen.

Terveystarkastaja Teija Pitkäkangas mittaa salaattibaarin lämpötilaa. Kuvassa olevan kaupan salaattibaari oli tarkastushetkellä kunnossa. Kalle Niskala / Yle

– Sitä on kova työ pitää, seurata lämpötiloja ja valvoa. Lisäksi asiakas on riski, joka voi pilata tuotteen.

Salaattibaarit eivät ole saaneet puhtaita papereita valvonnassa. Monesti epähygieenisyyden arvellaan johtuvan juuri asiakkaista.