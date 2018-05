Jouni Palosaari kiistää jyrkästi syytteet väärinkäytöksistä Levin hissihankinnoissa

KittiläLapin käräjäoikeudessa käsitellään Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan saamaa syytettä luottamusaseman väärinkäytöstä tällä viikolla.

Syyttäjä vaatii Levi Ski Resortin toimitusjohtajalle Jouni Palosaarelle tuntuvaa sakkorangaistusta. Syyttäjän mukaan Palosaari vuoti Levin etelärinteen hissihankintojen tarjouskilpailussa tietoja yhden yhtiön tarjouksesta toiselle yhtiölle loppuvuonna 2013.

Palosaari kiistää syytteen. Hän sanoo toimineensa niin, että Leville saatiin hyvät ja edulliset hissit.

Oikeudenkäynnissä on kyse asioista, jotka tapahtuivat jo yli neljä vuotta sitten. Se on pitkä aika odottaa oikeuden toteutumista, sanoo Palosaari.

– No eihän se missään nimessä oikeudenmukaista ole, että kyllä se pahalta tuntuu.

Kihlakunnansyyttäjä Sari Anttonen puolustelee aikataulua sillä, että juttu on laaja ja monimutkainen.

– No kyllä yleensä kun materiaalia on paljon ja yksityiskohtia on todella paljon, jutut tuppavat kestämään keskimäärin pitempään.

Oliko vaara aiheutua vahinkoa vai ei?

Oikeudenkäynnissä syyttäjän ja puolustuksen näkemykset ovat olleet hyvin kaukana toisistaan. Ensimmäisenä päivänä eli tiistaina kaikista suurin erimielisyys tuntui vallitsevan siitä, aiheuttiko Palosaari toiminnallaan sellaisen vaaran, että yhtiö olisi voinut kärsiä satojen tuhansien eurojen suuruisen, mahdollisesti jopa miljoonaluokan vahingon.

Puolustuksen mukaan Palosaari ei tehnyt mitään väärää, päinvastoin hän säästi yhtiölle noin miljoonan euron verran rahaa tinkimisellään hissihankinnoissa.

Palosaaren laskelmien mukaan yhden valmistajan hissi olisi maksanut 5,1 miljoonaa euroa ja toisen valmistajan hissi 5,2 miljoonaa euroa. Kalliimman hissin käyttökustannukset olisivat kuitenkin olleet niin paljon halvemmat, että yhtiön olisi kannattanut hankkia se.

Syyttäjän mukaan taas Palosaaren toiminnasta syntyi vaara, että hissiyhtiön hallitus olisi voinut hyväksyä sellaisen tarjouksen, joka oli tosiasiallisesti satoja tuhansia euroja suurempi kuin halvempi tarjous.

Väittely vahingon määrästä tosin ei liity suoraan Palosaaren syytteeseen. Oikeudenkäynnissä on kyse vain ja ainoastaan luottamusaseman väärinkäytöstä, sillä Palosaari ei ole saanut syytettä yrityssalaisuuden rikkomisesta eli asian taloudellisesta puolesta.

Oliko viestissä liite ja mitä se sisälsi?

Keskiviikkona taas väiteltiin siitä, lähettikö Jouni Palosaari yhdelle tarjouskilpailun osallistujalle tietoja toisen kilpailijan tarjouksesta. Syyttäjän mukaan Palosaari lähetti lokakuussa 2013 sähköpostin, jossa nämä tiedot olivat liitetiedostossa.

Palosaari sanoi poliisikuulusteluissa ja keskiviikkona oikeudessa, että hän ei muista lähettäneensä mitään tällaista tiedostoa kenellekään.

Oikeus joutuu pohtimaan varmasti paljon muitakin ristiriitaisia näkemyksiä ennen kuin päätös saadaan. Ja käräjäoikeus ei välttämättä ole päätepiste tälle jutulle, joten prosessi voi kestää vielä pitkäänkin.

Palosaari toivoo, että Leville saataisiin työrauha mahdollisimman pian, ja moittii vielä mediaa asiassa.

– No työrauha toivottavasti saadaan heti. Ja mikä on myös tässä on julkisuuskuva. Tämä juttuhan on avattu sen takia, että tämä on saanut suurta julkisuutta. Nimenomaan näkee, että mikä on median valta tänä päivänä. Media on neljä ja puoli vuotta pyörittänyt tätä asiaa.