Syklonit iskevät Afrikan sarveen ja Arabian niemimaalle

Intian valtameren luoteiskolkka tuottaa tällä hetkellä jatkuvasti voimakkaita myrskyjä.

Viikonloppuna sykloni Sagar liikkui Somalian pohjoisosan ja Djiboutin yli Etiopiaan aiheuttaen valtavaa tuhoa.

Alue on vuodesta 2015 lähtien kärsinyt ankarasta kuivuudesta. Syklonin tuoma rankkasade ei imeydy kivikovaksi kuivuneeseen maahan, vaan aiheuttaa äkillisiä tulvia.

Afrikan sarven kaupungeissa vesi on noussut vyötärön korkeudelle. Kymmeniä ihmisiä on hukkunut tulvien uhreina ja suuri määrä karjaa on kuollut.

Sagar-myrsky kulki harvinaislaatuista reittiä Adeninlahtea pitkin, kunnes iski maihin Djiboutissa.

Uusi myrsky tulossa Arabian niemimaalle

Adeninlahdella kehittyy parhaillaan sykloni Mekunu. Myrsky iskee tänään keskiviikkona sen reitille osuvalle Socotran saarelle.

Yle Uutisgrafiikka

Socotralta myrskyn ennustetaan jatkavan matkaa Arabian niemimaan eteläosaan, kohti Jemeniä ja Omania. Ennusteen mukaan se osuu mantereelle lauantaina Omaniin kuuluvan Salalan kaupungin lähellä.

Mekunu liikkuu hitaasti, joten se pudottaa alleen valtavan määrän vettä. Arabian niemimaa on pääosin erittäin kuivaa seutua, mutta Salalan alueella vallitsevat hieman erilaiset sääolot, ja siellä kasvaa vehreää metsää.

Myrsky voi tuoda kaupunkiin merkittävää tuhoa voimakkaan sateen, äkillisten tulvien ja puuskissa jopa 50 metriä sekunnissa puhaltavan tuulen takia.

Lähteet: AP, Reuters