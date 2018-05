Sähkömoottorilla kulkevat monet vehkeet, mutta missä niillä saa liikenteessä ajaa? Riippuu siitä, millaisella kulkupelillä ja kuinka lujaa kuljet – keskustele

Sähköiset liikkumisvälineet ovat reilun parin vuoden ajan mahdollistaneet uudenlaisen tavan liikkua tasaisella alustalla kevyemmin. Henkilökuljettimet ovat pienikokoisia ja osa niistä on helposti mukana kannettavia. Osalla liikkuminen vaatii kehonhallintaa ja tasapainoilua.

Nuori mies Santeri Virolainen kurvailee Jyväskylän satamassa rullalaudalla eikä potki jaloilla vauhtia. Sähkökäyttöinen longboard kiitää kuin itsestään Virolaisen ohjaillessa sitä kallistelemalla.

Posti oli tuonut skeittilaudan Virolaiselle edellisenä päivänä.

– Täällä on mäkiä tosi paljon ja on aika nihkeetä rullata normilonkkurilla mäkiä ylöspäin. Ja kun on alamäkiä, niin lonkkurilla ei pysty jarruttamaan kunnolla mitenkään. Tällä pystyy aika kätevästi tekemään senkin.

Liikenteessä sähkörullalautaa ei helposti huomaa, paitsi jos rullaaja sujahtaa ylämäessä kevyesti ohi laudalla seisten. Se herättää ihmetystä.

– Kaukosäätimellä voi päästä eteen ja taakse sekä jarruttaa. Nopeusmoodeja on kolme erilaista, esittelee Virolainen.

Sähköskede eli sähköavusteinen rullalauta ei juurikaan poikkea normilaudasta. Maurizio Pesce

Sähköisiä liikkumisvälineitä nähtiin ennen vain agentti- ja tieteiselokuvissa. Nyt uusia henkilökuljettimia, jotka eivät vastaa perinteisiä ajoneuvojen määritelmiä, on markkinoilla moneen lähtöön (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti).

Tämän päivän kevyitä sähköajoneuvoja ovat muun muassa erilaiset itsestään tasapainottuvat yksi- tai monipyöräiset Segway-tyyppiset henkilökuljettimet, sähköpotkulaudat, sähkörullalaudat sekä iäkkäiden henkilöiden tai liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitetut kolmi- tai nelipyöräiset skootterit ja sähkörollaattorit.

Paluu tulevaisuuteen on nyt

Nämä kulkupelit viilettävät vielä maanpinnalla, mutta Paluu tulevaisuuteen -elokuvassa nähty lentolautakin on jo todellisuutta. Amerikkalainen Zapata Racing on kehittänyt neljällä turbomoottorilla varustetun lentolaudan, Flyboard Airin (siirryt toiseen palveluun) (Vimeo), jonka päällä seisten voi lennellä jopa 150 kilometriä tunnissa kolmen kilometrin korkeudessa.

Lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä tunne lentolautaa ja sen turvallisuus askarruttaa.

Laki salli sähköiset liikkumisvälineet liikenteeseen vuoden 2016 alussa. Tietoisuus niistä on lisääntynyt ja kauppiaatkin ovat heränneet niitä myymään. Saatavuus ja valinnanvara ovat parantuneet.

– Siinä vaiheessa, kun keksittiin hyvät akut ja latausjärjestelmät, niin ne ympättiin kaikkiin vehkeisiin, polkupyöriin, potkulautoihin, mönkijöihin ja mopoihin, kertoo yrittäjä Timo Puustinen Jyskän varastomyymälästä.

Sähköavusteiselle potkulaudalle ennustetaan suurta suosiota. Isto Janhunen / Yle

Huolimatta saatavuudesta pienikokoiset, automaattisesti tasapainottuvat sähköhuristimet eivät ole yleistyneet niin kuin pelättiin.

– Kun lainsäädäntö uudistui, oli pieni uhkakuva, että menopelit yleistyisivät ja villiintyisivät liikenteessä. Mutta yllättävän vähän on havaittu ongelmia, kertoo ylikonstaapeli Teemu Keränen Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

MTV:n mukaan Poliisihallituksen liikenneasiatuntijoiden (siirryt toiseen palveluun) korviin ei ole kantautunut tietoja vakavista onnettomuuksista tai muista ongelmista, joissa uudet laitteet olisivat olleet osallisina.

Keräsen mukaan osa kuljettajista on valveutuneita ja asiaan perehtyneitä, mutta niitäkin löytyy, jotka ovat ostaneet huristimen tietämättä sen käytöstä.

Sähköpolkupyörä. Isto Janhunen / Yle

Vempaimien hintataso on selvästi hillinnyt ostohaluja.

– Osalle hinta on rajoittava tekijä ja osa on tiedostanut, että litiumakkujen käyttöikä on 3–4 vuotta ja sitten akku menee uusintaan. Ennen vanhaan kun pyörän osti, niin laskettiin, että ajan tällä 25 vuotta, kertoo koulutusohjaaja Tomi Rossi Liikenneturvasta.

Uudet menopelit eivät ole vaivanneet poliisia

Poliisi on joutunut liikenteessä puuttumaan suhteellisen vähän uusiin liikkumisvälineisiin.

– Joitakin valvontapyyntöjä on tullut, mutta suhteellisen vähän verrattuna mopoihin ja kaksipyöräisiin. Joihinkin lasten käytössä olleisiin välineisiin on puututtu ja joitakin virityksiä on havaittu, ylikonstaapeli Teemu Keränen listaa.

Kanssakulkijoille kevyiden sähköajoneuvojen lisääntyminen liikenteessä on aiheuttanut jonkin verran hämmennystä. Aina ei tiedetä, millaiset liikennesäännöt niitä koskevat. Osalla välineistä liikutaan jalkakäytävällä ja osalla pyöräteillä, joten muiden liikkujien huomion ottaminen on entistäkin tärkeämpää.

Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi jaottelee sähköiset kulkupelit kolmeen luokkaan (siirryt toiseen palveluun). Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat alle 15 kilometrin tuntinopeudella liikkuvat laitteet, jotka rinnastetaan jalankulkijoihin ja liikkuvat jalkakäytävillä. Mutta jos nopeus nousee kävelyvauhtia suuremmaksi, niilläkin on siirryttävä pyörätielle.

– Useampirenkaisella tai segway-tyyppisellä vempaimella saa mennä jalkakäytävällä kävelyvauhtia eli jalankulkijoiden ehdoilla kaahailematta, kertoo koulutusohjaaja Tomi Rossi Liikenneturvasta.

Trafin luokituksessa seuraavalla tasolla nopeusrajoitus nousee 25 kilometriin tunnissa ja liikennesäännöt vaihtuvat vastaamaan polkupyöriä. Sääntöihin on tehty jo tarkennuksia sähköavusteisten pyörien yleistyttyä.

Alle 250-wattiset pyörät kulkevat jatkossakin täysin polkupyörien säännöin ja velvollisuuksin. Teholuokissa 250–1000 wattia Trafi velvoittaa pyörän käyttäjän ottamaan liikennevakuutuksen. Tehopyörälläkään ei saa huristella yli 25 kilometriä tunnissa.

– Toki pyörällä voi mennä kovempaakin, mutta silloin moottorin pitää kytkeytyä pois päältä ja mennään polkupyörän säännöillä pyöräteillä, Tomi Rossi sanoo.

Moottorilla varustettuihin polkupyöriin on otettava vakuutus, muihin sähköisiin liikkumisvälineisiin sitä ei tarvita.

LVK

Tulevaisuus huolestuttaa, jos menopelit yleistyvät

Jyväskyläläinen Osmo Tolvanen ajelee Rantaraitilla erikoisen näköisellä käsillä ajettavalla nojapyörällä. Ajoasento on matala ja selällään makaava. Tolvasen mukaan muut kulkijat tulevat ihmettelemään ja juttelemaan – paljon enemmän kuin pyörätuolilla liikkuessa.

Tolvaselle ei ole nojapyöräretkillä sattunut onnettomuuksia, mitä nyt joku polkupyörä on meinannut joskus ajaa päälle.

– Sähkömoottori tässä on avuksi enempi talvea varten. Kun on mäkiä ja lunta maassa, niin on helpompi päästä kotiin. Tarkkana saa ajella ja perässä on lippu herättämässä huomiota. Joka risteyksessä on parasta väistää kaikkia, koska itse on aina alimmaisena kumminkin.

Uudenkarhealla sähköpotkulaudalla kulkeva Santeri Virolainen tunnustaa miettineensä kypärän hankintaa.

– Sitten ainakin, kun vähän kovempaa alkaa kulkea, niin kypärä voisi olla hyvä juttu.

Tasapainoskootteri tunnetaan myös nimillä hoverboard ja huuveri. Isto Janhunen / Yle

Valvovaa viranomaista eli poliisia tulevaisuus hiukan huolestuttaa, etenkin jos uudet menopelit kovasti yleistyvät. Ylikonstaapeli Teemu Kerästä mietityttää liikkujien käyttäytyminen kevyen liikenteen väylillä pyöräteillä ja jalkakäytävillä sekä mahdollinen onnettomuuksien ja tapaturmien lisääntyminen, kun vauhdit kasvavat.

– Ihmisten on vaikea tunnistaa uudenlaiset välineet ja miten niiden kohtaamisessa tulisi reagoida, ylikonstaapeli Teemu Keränen kertoo.

Yksipyörä eli onewheel on yksi pienimmistä sähkökulkimista. Isto Janhunen / Yle

Yrittäjä Timo Puustisen mukaan sähköavusteisten menopelin suosio kasvaa vuosi vuodelta ja joka vuosi tulee pari kolme uutta vempainta, jotka lisäävät kiinnostusta.

– Uskon, että kulkupelit yleistyvät ja pienenevät koko ajan. Tulee salkkupyöriä ja kompaktimpia juttuja. Kohta sinulla voi olla selkäreppu, joka muuntuu potkulaudaksi, jolla pääsee menemään kymmeniä kilometrejä yhdellä latauksella.

Liikenneturvan Tomi Rossi muistuttaa, että kun hankkii sähköavusteisen pyörän, niin siinä kannattaa olla veto takarenkaassa.

– Suomessa teillä on vähän hiekkaa ja lunta talvisin, joten eturenkaassa oleva veto tekee laitteesta arvaamattoman. Ja kun nämä ovat äänettömiä laitteita ja moottori ei päpätä, niin soittokello tai jopa torvi on tärkeä merkinantoja varten.