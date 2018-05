Suomi tippui sijan kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa – Yhdysvallat 1. ja Suomi sijalla 16

Suomi on tuoreessa kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa sijalla 16. Sijoitus tippui IMD:n (siirryt toiseen palveluun) (Institute for Management Development) vertailussa viime vuodesta yhdellä. Asiasta kertoo Etla.

Indeksi kuvaa sitä, miten maat ja yritykset kokonaisuutena hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Vertailu perustuu tilastotietoon ja yritysjohtajille ja muille vaikuttajille suunnattuun kyselyyn.

IMD:n mukaan Suomi pärjää parhaiten infrastruktuurissa ja koulutuksessa ja heikoiten esimerkiksi veropolitiikassa.

Vertailussa kärkipaikalla on Yhdysvallat, joka vielä viime vuonna oli vertailun neljäs. Viiden kärkimaan joukosta löytyvät myös Hong Kong, Singapore, Hollanti ja Sveitsi.

Suomen sijoitus on Pohjoismaista toiseksi heikoin. Tanska, Norja ja Ruotsi ovat kärkikymmenikössä ja Islanti on sijalla 24. Suomi on ollut parhaimmillaan kilpailukykyvertailussa toinen vuonna 2002. Vertailun viimeisiä sijoja pitävät Kroatia, Mongolia ja Venezuela. Vertailussa on mukana 63 maata.

