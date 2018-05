Herätys: Murteet muuttuvat nopeasti, ilmastonmuutos voi nostaa vakuutusmaksuja, festarilippujen trokaajat liikkeellä

Murteiden muuttumisen nopeus yllätti tutkijan: sosiaalinen media on tuonut vauhdilla yleiskieltä nykylasten puheeseen

Siilinjärveläisen päiväkodin pihalla leikkivät Eemeli Rissanen, Aukusti Puurunen, Onni Tuovinen ja Aatos Siekkinen eivät väännä voimakkaasti savolaisittain.

Jokainen sukupolvi rakentaa oman puhekielensä uudestaan, mutta viimeisin sukupolvi on tehnyt sen hyvin radikaalisti. Netti, muuttoliike ja kaupungistuminen vaikuttavat murteisiin vahvasti.

Raportti: Vakuutusyhtiöt eivät ota ilmastonmuutosta vakavasti – Vakuutusmaksut voivat nousta

Vakuutusala on epäonnistunut ilmastotavoitteissa. Tuoreen raportin mukaan maailman 80 suurimman vakuutusyhtiön varoista alle puoli prosenttia on sijoitettu vähähiilisiin sijoituksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Vakuutusyhtiöihin kohdistuvat lisääntyvät korvausvaatimukset esimerkiksi kasvavien myrskytuhojen takia näkyvät jatkossa todennäköisesti korkeampina vakuutusmaksuina.

Kuinka paljon olet valmis maksamaan festarilipusta?

Marjut Mäntymaa / Yle

Trokarit ja tavalliset ihmiset yrittävät tienata tuplahintoja Ruisrockin lipuilla. Kesäfestareilla menee hyvin ja liput viedään käsistä. Ennätysajassa loppuunmyyty Ruisrock on saanut jälleen trokarit liikkeelle. Sähköiset liput ovat tehneet edelleen myymisestä helppoa ja myös tavalliset ihmiset kaupittelevat lippuja nettipalstoilla ja Facebook-ryhmissä lisätienestien toivossa.

KCNA: "Pohjois-Korea ei kerjää Yhdysvaltoja neuvotteluihin"

Kim Jong-un ja Donald Trump EPA

Pohjois-Korean varaulkoministeri antaa kylmää kyytiä Yhdysvaltojen varapresidentille Mike Pencelle, jonka viimeaikaisia näkemyksiä Pohjois-Korea pitää "typerinä". Pohjois-Korea ei aio ryhtyä suostuttelemaan Yhdysvaltoja jäämään keskustelupöytään, jos Yhdysvallat ei halua jäädä. Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean tapaaminen on tarkoitus järjestää 12. kesäkuuta Singaporessa.

Sää: Aurinkoista ja poutaista

Yle

Torstaina sää on poutaista suurimmassa osassa maata. Pohjoisessa ja paikoin maan keskivaiheilla pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Lämpötila kohoaa etelässä 20 asteen vaiheille. Muualla on viileämpää. Huomenna perjantaina sää jälleen lämpenee ja lännen sisämaassa mitattanee hellettä.

