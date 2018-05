Bruce Oreck haluaa Vallilan konepaja-alueesta Helsingin Camdenin: "Täällä ei ole tilaa Starbucksille"

Bruce Oreckin mukaan uudessa, Train Factory -nimellä kulkevassa alueessa on ennen kaikkea kyse luovasta toiminnasta.

– Emme lähde kilpailemaan esimerkiksi Marian sairaalan start up -keskittymän kanssa, vaan tässä on kyse taiteellisesta yrittämisestä sekä luovasta ruoasta ja luovasta vähittäiskaupasta. Ihmiset haluavat päästä takaisin kosketuksiin ja lähemmäksi niiden ihmisten kanssa, jotka ruoan ja tuotteen tekevät. Tämä on vastakohta kansainvälisten brändien ajattelulle, Oreck sanoo.

Tarkoituksena on myös vuokrata työskentelytiloja luovien alojen työntekijöille ja tarjota ihmisille taide- ja musiikkielämyksiä.

Oreck vertaa konepaja-alueen tulevaisuutta muun muassa Lontoon Camdeniin. Hän mainitsee myös New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan Chelsea Marketin, jossa sijaitsi aiemmin National Bisquit Companyn tehdas. Nyt siellä on muun muassa kauppahalleja.

– Mekin visioimme kauppahallista, mutta emme isoista kauppaketjuista. H&M:lle tai Starbucksille ei täältä ole tilaa. Olemme enemmän kiinnostuneita luovasta toiminnasta kuin siitä, että jokaiselta neliömetriltä yritettäisiin maksimoida vuokratuloa.

Haasteellinen alue

Vallilan Konepaja-alue luokitellaan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Uusiokäyttöä ajatellen Oreckin mukaan kyse on "valtavan haasteellisesta alueesta".

– Kysymys ei kuulu, missä siellä on rajoituksia, vaan kysymys kuuluu, missä niitä ei ole. Tämä on toisaalta osa ideaa, koska olemme sitoutuneet pitämään huolta kauniista vanhoista rakennuksista. Emme yritä tehdä niistä sellaisia, mitä ne eivät ole. Haluamme säilyttää niiden alkuperäisen tyylin ja luonteen, mutta samalla tarjota niille uuden elämän.

Oreck on käynyt keskusteluja Museoviraston ja Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa sekä tutustunut naapurustoon. Mutta milloin konepaja-alueelle sitten voi mennä hurvittelemaan ja nauttimaan kulttuurista?

– Tämä on hieman monimutkainen kysymys. Aloitamme työt alueella heti huomenna arkkitehtien ja insinöörien kanssa. Alueelle pitää saada uudet sähköt sekä uusi lämmitysjärjestelmä ja viemäröinti. Töitä siis on paljon, ennen kuin se konepaja-alueen hauskempi puoli tulee esille, Oreck toteaa.

Bisneskumppaneitaan Oreck ei halua vielä paljastaa.

– Tämä on pääasiassa minun ja perheeni yhteinen projekti. Kyse ei ole pelkästään rahasta vaan arvoista. Olen myös ollut yhteydessä henkilöihin, jotka ovat olleet suunnittelemassa tällaisia paikkoja muihin suuriin kaupunkeihin, mutta en ole vielä päättänyt, kenet ottaisin liikekumppanikseni. Kyse on siitä, kuka tuo pöydälle parhaimmat ideat.

Bruce Oreckille konepaja-alue on unelma, josta tuli totta.

– Suhtaudun hyvin intohimoisesti Helsinkiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Helsinki on mahtava kaupunki, mutta täällä ei vielä ole mitään tämän kaltaista. Pidän suurista projekteista ja isoista haasteista sekä asioista, jotka ovat riskaabeleja ja hauskoja. Ja näitä ominaisuuksia tässä projektissa riittää, Oreck summaa.

