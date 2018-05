Avoimessa suhteessa elävä kirjailija: Romanttinen rakkaus on ymmärretty väärin –”Polyamoria on romanttisempaa kuin sarjamonogamia”

Mitä on romantiikka? Puolisolle perjantaisin tuotuja kukkakimppuja ja kahdenkeskisiä ravintolaillallisia. Näinhän me romantiikan ymmärrämme.

Väärin ymmärretty, jyrähtää kirjailija Marjo Vilkko.

– Eihän tuollainen ole romanttista, koska se on ihan pohjattoman tylsää! Elämään tarvitaan jotain säröä, jotta se olisi romanttista.

Saksassa asuva Vilkko on vastikään julkaisut omiin kokemuksiinsa perustuvan romaanin Vilpitön sydän. Se kertoo, miten kolmikymppinen perheenäiti ihastuu kymmenen vuotta nuorempaan mieheen.

Mahdottomalta näyttävä romanttinen ihastus kehkeytyy vuosien mittaan keskustelujen ja kirjeenvaihdon kautta rakkaussuhteeksi, johon mahtuu myös muita ihmisiä. Vilkko toteuttaa tätä perhemuotoa myös omassa elämässään.

– Oma näkemykseni romantiikasta on lähes vastakkainen siitä, mikä nykymaailmassa on tavanomainen käsitys romanttisuudesta.

Valkoisella hevosella ratsastavien prinssien bongailu, silmiin tuijottelu ja toisen loputon palvominen eivät ole romanttista rakkautta. Todellisen romantiikan kanssa näillä asioilla on hyvin vähän tekemistä – jos lainkaan.

Vilkon kritiikki kohdistuu kiteytetysti kolmeen asiaan: romanttinen rakkaus ei ole niinkään tekoja kuin ihmisen sisäinen maailmankatsomus, romantiikka voi kohdistua muihinkin kuin pelkästään parisuhteen toiseen osapuoleen ja vastoinkäymiset ovat osa romantikon rakkauskäsitettä.

Vilkko haluaa herätellä keskustelua romanttisen rakkauden olemuksesta. Ylen blogissa pohdittiin vastikään, onko romanttista rakkautta oikeastaan edes olemassa, vai olemmeko sekoittaneet romanttisen rakastumisen ja realistisen rakkauden.

Marjo Vilkon kiinnostus romantiikkaa kohtaan alkoi jo 1990-luvun lopulla, jolloin hän tutki yliopistossa romantiikkaa aatesuuntauksena. Väitöskirjaa aiheesta ei syntynyt, mutta rakas harrastus kyllä.

Vilkon mukaan romantiikka on asenne ja ihmisen sisäinen ideaali. Sieltä se säteilee parisuhteeseen, parisuhteen ulkopuolelle ja muuhun maailmaan.

– Romantikolla on vilpitön sydän. Kaikille ei tarvitse olla avoin, mutta yleensä ihmisille kannattaa antaa mahdollisuus.

Tätä nykyään vallalla olevan romantiikka-käsityksen on vaikea sulattaa: että elämässä olisi mukana muitakin rakkaita ihmisiä kuin Se Ainoa Oikea romanttinen rakastettu.

Marjo Vilkko haluaa herättää ihmiset ajattelemaan myös muita vaihtoehtoja romanttiseen elämäänsä.

– Polyamoria, jossa kaikki ovat vilpittömiä toisiaan kohtaan, on romanttisempaa kuin sarjamonogamia. Jälkimmäisessä kumppania vaihdetaan heti, kun romantiikka arjessa hiipuu.

– Parhaassa tapauksessa myös se yksi ihminen, johon ensin rakastui, pysyy mukana suuremmassa romanttisessa kuviossa.

Vilkko perustaa käsityksensä romantiikasta 1800-luvun vaihteen eurooppalaiseen aatehistoriaan. Tuolloin romantiikasta alettiin puhua aatesuuntauksena ja ihmisestä erityisenä romanttisena olentona eli romantikkona.

Romantiikka on siis enemmän ihmisen sisäinen ominaisuus kuin käsi kädessä kävely auringonlaskuun tai yksittäiset kukkakimppujen ostamiset.

– Romantiikka ei ole mikään jippo. Parisuhteessa romantiikka on myös taistelua. Ei sen tarvitse olla vaikeaa, mutta se vaatii kykyä suvaita ristiriitaisuuksia ja epävarmuuksia.

Vasta vaikeuksissa romanttinen rakkaus näyttää todellisen voimansa. Romantikkohan lähtee mahdottomalta näyttävään taisteluun. Joku voisi sanoa, että romantiikka on vastoinkäymisten kerjäämistä.

Vilkon mukaan aitoon romantiikkaan mahtuu myös vähemmän hehkeitä hetkiä ja tunteita. Marraskuun räntäsateet, arjen vaatimukset ja kumppanin huonotuulisuus eivät sammuta aidon romantikon tunteita, vaan antavat mahdollisuuden itsensä peilaamiseen ja romanttisen ideaalin toteuttamiseen.

– Romantiikka on laajempi käsite. Sitä ei voi ammentaa toisesta ihmisestä. Romantiikan pitää elää omassa itsessä ja se kasvaa vuorovaikutuksessa toisen tai toisten kanssa.

Vilkon ajattelun mukaan arki tuo tarvittavaa vastapainoa romantiikan auvolle. Se on kuin täydellisyyteen tarvittava särö, joka tekee romantiikasta vieläkin ihanampaa. Arki on osa romanttisen ihmisen rakkauskäsitettä.

– Romantiikka on kykyä pysyä suhteessa eikä heti paeta ja kieltää romantiikka, kun ensimmäiset ristiriidat syntyvät.

Vilkon mukaan voi jopa sanoa, että romantiikan voima mitataan juuri vastoinkäymisissä.

Jos romantiikka on ihmisen sisäinen ominaisuus, niin kyllä voi. Mutta ei välttämättä yhteen ja samaan ihmiseen. Romantikon rakkaus voi kohdistua useampaan ihmiseen ja jopa elottomiin asioihin, kuten musiikkiin.

On täysin mahdollista olla ikuisesti romanttisesti rakastunut. Silloin tosin rakkauden kohde ei ole enää vain yksi ihminen. Se on kokonainen ideoiden maailma, josta rakkauden ihmiskohde voi olla yksi osa – se ensimmäinen kristallikide, jonka ympärille kokonainen kristallien maailma on kasvanut.

Marjo Vilkko