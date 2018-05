Helikopteri ja varusmiehet apuun – turvepaloa on sammuttu Kaustisella läpi yön

Kaustisella Lähdennevan turvetuotantoalueen palon sammutus on jatkunut läpi yön. Eilen syttynyt palo on hallinnassa, mutta alueella kytee vielä runsaasti erillisiä palopesäkkeitä, joiden sammutus jatkuu vielä pitkään. Sammutustöissä on yli 50 henkeä.

Olosuhteet ovat vaikeat, koska savuavia palopesäkkeitä on palaneella alueella runsaasti. Päivystävä palomestari Niina Kontio kertoo, että ongelmia aiheuttaa myös pyörivä tuuli, jonka takia joitakin pesäkkeitä on vaikea lähestyä.

Pelastuslaitos on saanut töihin virka-apua rajavartiolaitokselta ja Puolustusvoimilta. Rajavartiolaitoksen helikopteri oli illalla useamman tunnin sammuttamassa paloa ilmasta sammutusvesisäkkiä käyttäen. Sammutustöissä on myös useita traktoreita vedenajossa.

Puolen yön aikaan Lähdenevalle tuli apuun 30 varusmiestä Niinisalosta. Keskiviikkona syttyi iltapäivällä kolme turvepaloa ja yksi maastopalo. Ne saatiin tukahdutettua illan ja yön aikana. Lähdennevan paloalue on noin 40 hehtaaria, tuli levisi myös metsään.

Torstaina aamupäivällä on tulossa Puolustusvoimien kopteri sammuttamaan kyteviä pesäkkeitä.

Se on aika raakaa työtä. Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Pelastuslaitoksen väkeä on töissä 50–60 henkeä, ja miehistö vaihdetaan muutaman tunnin välein.

– Se on nimittäin aika raakaa työtä. Vedetään letkua, kaivetaan... se on käytännössä käsihommaa ja pesäkkeet pitää saada pois, että ne eivät syty siellä itsekseen viikon, parin päästä, sanoo pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Jälkivartiointi vaatii useita päiviä. Silti on aina mahdollista, että viikon, parin kytenyt pesäke kasvaa ja sytyttää uuden palon.

Turvetuotannossa ei ole kuivuusrajoituksia

Tuotantoalueen omistava energiayhtiö Alholmens Kraft ei osaa arvioida turvepalojen taloudellisia tappioita, mutta uskoo niiden jäävän pieniksi. Yhtiö uskoo, että tuotanto saadaan pian käyntiin uudelleen, kun palot on saatu sammutettua.

Turvepalossa palaa vain suon pintakerros, joten nostettavan turpeen kokonaismäärään sillä ei ole suurta vaikutusta.

Alholmens Kraftin tuotantopäällikkö Kaj Finne kertoo, että yhtiön ohjeistuksen mukaan tuotanto keskeytetään, jos tuuli yltyy puuskissa 10 metriin sekunnissa, sen sijaan kuivuutta koskevia rajoituksia ei ole.

Finnen mukaan tuotantoalueet ovat niin suuria, ettei esimerkiksi suota voi kastella palojen ehkäisemiseksi.