3-vuotias Aatos sai museokortin loppuiäkseen ja haluaa nyt löytää traktorinäyttelyn – Perheet tarttuivat hanakasti ilmaiseen Museokorttiin

Helsinkiläinen Aatos Mäki-Patola kuuluu 128 lapsen joukkoon, jotka ovat saaneet ilmaisen Museokortin koko loppuiäkseen.

Aatoksen äiti Liina Mäki-Patola kuuli kampanjasta sukulaiseltaan, joka oli huomannut ilmoituksen sosiaalisessa mediassa.

– Olen itse kuvataiteilija ja olen käynyt lapsesta asti näyttelyissä ja museoissa. Se on osa elämääni, joten on tosi hieno juttu, että Aatos saa elinikäisen museokortin.

Kolmevuotias Aatos ei vielä ihan ymmärrä, mikä Museokortti on. Hän on kuitenkin käynyt jo esimerkiksi lasten museofestareilla Espoon näyttelykeskus WG:ssä.

Äidin mukaan tapahtuma oli kovasti Aatoksen mieleen.

– Siellä olivat muun muassa Tatu ja Patu, niin Aatos kyllä rupesi heti juttelemaan "Pakusta ja Patusta".

Aatos Mäki-Patola 3-vuotissyntymäpäivänään 5. toukokuuta. Liina Mäki-Patola

Koneet voittavat barbiet

Tähän saakka museoissa ja näyttelyissä käyminen on ollut enemmän Mäki-Patolan perheen naisten omaa aikaa. Liina on käynyt niissä lähinnä Aatoksen isosiskon, viisivuotiaan Fridan kanssa, mutta tulevaisuudessa Aatos pääsee varmasti useammin mukaan, kun pikku-miehellä on ikioma museokortti ja ikääkin on jo kolme vuotta.

Liina ja Frida Mäki-Patola aikovat seuraavaksi mennä Kansallismuseon Barbie – The Icon -näyttelyyn, mutta äiti ei usko, että se kiinnostaa Aatosta.

Häntä varten täytyy keksiä jotain muuta.

– Kaikenlaiset koneet kiinnostavat kovasti, että pitäisi varmaan valikoida museo sen mukaan. Hän on kiinnostunut myös maalauksista ja taideteoksista, mutta yleisesti ottaen koneet ja traktorit ovat ykkössijalla.

Neljä viidestä perheestä tavoitettiin

Museokortti on 250 suomalaisen museon yhteislippu. Sen piiriin kuuluu museoita Ahvenanmaalta Inariin.

Museokortti perustettiin kolme vuotta sitten eli 5.5.2015. Kun Museokortti täytti kolme vuotta toukokuussa, museot päättivät tarjota ilmaista sisäänpääsykorttia kaikille samana päivänä Suomessa syntyneille kolmevuotiaille lapsille. Kortti on voimassa koko heidän loppuikänsä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa syntyi 55 472 lasta eli keskimäärin 152 vauvaa päivässä. 84 prosenttia lasten perheistä on tavoitettu eli neljä viidestä 5.5.2015 syntyneestä lapsesta on saanut elinikäisen museokortin.

Heidän huoltajilleen lahjoitettiin vuoden voimassa oleva tavallinen museokortti. Tällaisen kortin arvo on 68 euroa.

Elinikäisen Museokortin saajia löytyi koko Suomesta Rovaniemeltä Tammisaareen.