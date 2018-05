Välimeren maissa on unohdettu terveellinen ruokavalio, alueen maissa on lihavia lapsia tuplasti Suomeen verrattuna – keskustele

Kalaa, kasviksia, hedelmiä, kokojyväviljaa. Kuuluisaa Välimeren ruokavaliota noudatetaan nykyään parhaiten Pohjoismaissa! MIllaisia kokemuksia sinulla on – keskustele aiheesta jutun lopussa.

Mielikuvaa Välimeren alueen ruokavaliosta hallitsee kreetalainen jäntevänlaiha ukko, jonka pitkän iän salaisuus on fyysinen työ ulkoilmassa sekä vihanneksiin, kalaan, oliiviöljyyn ja täysjyvään pohjautuva ruokavalio.

Todellisuus on toista. Nykyään kreetalaiset ajavat autolla joka paikkaan, syövät pikaruokaa ja juovat makeita virvoitusjuomia.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tuore tilasto lasten ylipainosta (siirryt toiseen palveluun) vuosilta 2016–2017 kertoo karua kieltä elintapojen muutoksista. Vertailussa mukana olevien maiden ylipainoisimmat lapset asuvat nimenomaan Välimeren alueen maissa: Kyproksella, Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa.

Suomi on vertailun keskikastia. Ylipainoisia poikia on Suomessa 28 prosenttia 6-9 -vuotiaista, ja lihavia 11 prosenttia. Esimerkiksi Kreikassa pojista on ylipainoisia 42 prosenttia ja lihavia 20 prosenttia.

Ylipainoinen on, kun 19-vuotiaan painoindeksi ylittää 25, ja lihava silloin, kun painoindeksi ylittää 30. Lapsilla määritelmä riippuu sukupuolesta ja iästä. Täältä voi tarkistaa WHO:n taulukot tytöille (siirryt toiseen palveluun) ja pojille. (siirryt toiseen palveluun)

Tähän on poimittu mielenkiintoisimpia Euroopan maita:

Yle Uutisgrafiikka

Kuten luvuista näkee, Pohjoismaissa lasten ylipainoisuus on vähäisempää kuin Välimeren maissa. Euroopan matalimmat ylipainoluvut on Tanskassa.

– Välimeren ruokavalio on ainakin lasten osalta mennyttä, sanoi Guardian-lehdelle tohtori Joao Breda.

Breda johtaa WHO:n Euroopan ei-tarttuvien tautien ehkäisyyn perustettua toimistoa.

– Ruotsalaiset lapset noudattavat nykyään parhaiten Välimeren ruokavaliota, kärjistää Breda.

Eteläisessä Euroopassa syödään vähemmän hedelmiä ja vihanneksia. Juodaan paljon sokerisia juomia. Napostellaan ja jyystetään karamelleja. Kulutetaan liikaa suolaa, sokeria ja rasvaa ruuassa.

Makeiden virvoitusjuomien kasvava kulutus on yksi syy lasten ylipainoon. Will Oliver/Epa

Olennaista on myös se, että energiankulutus on samalla laskenut. Siinä, missä jutun alussa mainittu kreetalaisukko kulutti vuoren rinteitä kivutessaan päivässä 3 500 kaloria, paikoillaan oleileva maanmies kuluttaa liki puolet vähemmän.

Jotain hyvääkin on tapahtunut. Vielä vuosina 2009–2010 (siirryt toiseen palveluun) kreikkalaisista pojista jopa yli puolet ( 53 prosenttia) oli ylipainoisia ja lihaviakin neljännes (27 prosenttia). Tytöillä vastaavat luvut olivat 47 prosenttia ja 20 prosenttia. Ylipaino siis on vähentynyt reippaasti.

WHO:n tilastossa kaikkein pienimmät ylipainoluvut löytyvät Tadžikistanista ja parista muusta Keski-Aasian valtiosta. Taustalla vaikuttaa WHO:n tilaston mukaan reipas liikunta: tadžikistanilaislapsista 94 prosenttia kävelee tai pyöräilee koulumatkansa, kun tanskalaisista lapsistakin kaksi kolmasosaa kulkee kouluun kyydillä.

Keski-Aasiassakin ruokailutottumukset ovat länsimaistumassa. Tadžikistanilaislapsista liki puolet juo useita kertoja viikossa sokerisia virvoitusjuomia.