Palaneesta autosta löytyi ruumis – poliisi epäilee murhaa

Lappeenrannan Lauritsalan venesatamasta löytyi toissapäivänä 22.5.2018 palanut auto, jonka sisällä oli pahoin palanut ihmisen ruumis.

Poliisin mukaan auto oli palanut varhain aamulla. Autossa olleen vainajan löysi myöhemmin palopaikalle mennyt 13-vuotias poika.

Esitutkinnan ja vainajalle tehdyn oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen perusteella poliisi epäilee, että tapauksessa on kyse vakavasta väkivaltarikoksesta. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä murha.

Vainajan henkilöllisyyttä ei ole vielä pystytty varmistamaan.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se on päässyt omien tutkimuksiensa avulla epäiltyjen jäljille ja saanut käsityksen tapahtumien kulusta. Poliisi on 23.5.2018 ottanut kiinni neljä lappeenrantalaista henkilöä. Heistä yksi on nainen ja kolme miestä. Kiinniotot tapahtuivat Lappeenrannassa ja Joensuussa. Kaikki kiinniotetut on pidätetty.

Lappeenrannassa ja Imatralla sattui toukokuun alussa väkivaltarikoksia, joissa ihmistä pahoinpideltiin ja myöhemmin autosta ammuttiin kymmenen laukausta kerhotilaa kohti ilmeisesti rynnäkökiväärillä. Poliisi kertoo, että se ei tässä vaiheessa tutkintaa epäile auton ja henkilön poltamisen liittyvän millään tavoin Lappeenrannassa aikaisemmin tapahtuneisiin väkivaltarikoksiin.